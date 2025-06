От Робертс до Шварценеггера: дети звёзд Голливуда, делающие кинокарьеру

Сын Арнольда Шварценеггера Патрик покорил сердца зрителей в третьем сезоне сериала «Белый лотос». Дочь Джонни Деппа Лили-Роуз стала звездой фильма ужасов «Носферату». А дочь Энди Макдауэлл Маргарет Куолли блистала в боди-хорроре «Субстанция» наравне с Деми Мур. «Рамблер» вспомнил, кто из детей голливудских звёзд пошёл по стопам родителей и делает удачную карьеру в кино.

© Mimmo Carriero/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Эмма Робертс на мероприятии KIKO в Милане, 8 апреля 2025 года

Эмма Робертс

34-летняя Эмма — дочь голливудского актёра Эрика Робертса и его первой жены Келли Каннингем, племянница актрисы Джулии Робертс. Её кинокарьера началась в 2001 году с небольшой роли в фильме «Кокаин»: Робертс сыграла маленькую дочь персонажей Джонни Деппа и Пенелопы Крус. После этого юную актрису стали приглашать в разные проекты: например, в подростковый комедийный сериал «Нетакая», за главную роль в котором Эмма получила две номинации на премию Teen Choice Awards (в 2005 и 2007 годах), в комедии «Оторва» и «Отель для собак», драму Джоэля Шумахера «Двенадцать» и хоррор «Крик 4».

В 2013 году Робертс снялась в драме «Пало-Альто» Джии Копполы. Широкую известность актриса завоевала благодаря своим ролям в сериалах «Американская история ужасов» и «Королевы крика». В 2022 году на экраны вышла комедия Марюса Вайсберга «Ирония судьбы в Голливуде» — ремейк знаменитой советской картины Эльдара Рязанова. Робертс в ремейке досталась роль главной героини Марго, которая обнаруживает в своей квартире незнакомца.

Сегодня фильмография актрисы насчитывает свыше 50 работ в фильмах и сериалах. В ближайшем будущем Эмма Робертс планирует сняться еще в восьми проектах, в том числе в сериале «Вторая жена» продюсера телешоу «Бойтесь ходячих мертвецов» Меган Оппенхаймер.

Патрик Шварценеггер

31-летний сын голливудского актёра австрийского происхождения Арнольда Шварценеггера и журналистки, племянницы 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди Марии Шрайвер снялся уже более чем в 20 фильмах и сериалах. Младший Шварценеггер дебютировал в кино в 2006 году, сыграв небольшую роль в комедии «Скамейка запасных» с Робом Шнайдером.

© Simone Comi/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

После этого он снялся в комедии «Одноклассники 2» с Адамом Сэндлером, хоррор-сериале «Королевы крика» с Эммой Робертс и комедийной драме «Дорогая Элеонора» с Джессикой Альбой. В 2017 году на экраны вышла романтическая драма «Полночное солнце», где Патрику досталась главная мужская роль: он играл возлюбленного девушки Кэти (Белла Торн), страдающей редким заболеванием. За эту картину младший Шварценеггер был номинирован на премию Teen Choice Awards. В 2022 году он появился в мини-сериале HBO «Лестница» с Колином Фёртом, а в 2025 году вышел третий сезон сериала Max «Белый лотос», где Патрик сыграл сына богатых родителей Саксона Рэтлиффа, вовлечённого в интриги постояльцев тайского отеля.

Одним из следующих проектов младшего Шварценеггера станет романтическая драма «Любовь твоей жизни»: он исполнит роль молодого человека, который снова начнёт встречаться со своей бывшей возлюбленной после смерти её мужа. Партнёршей Патрика по съёмочной площадке станет Маргарет Куолли.

Маргарет Куолли

Дочь актрисы Энди Макдауэлл и владельца ранчо Пола Куолли также пошла по стопам своей знаменитой матери. Она дебютировала в кино в 2013 году небольшой ролью в драме «Пало-Альто» Джии Копполы. Следующей заметной актёрской работой Маргарет стал мистический сериал HBO «Оставленные» (2014–2017), где она сыграла дочь главного героя, шерифа Кевина Гарви (Джастин Теру).

© Rocco Spaziani/www.globallookpress.com

После этого карьера Куолли в кино и сериалах пошла вверх. В 2017 году на кинофестивале в Сандэнсе состоялись премьеры двух фильмов с участием актрисы: драма «Послушница» об усомнившейся в своей вере послушнице, где Маргарет исполнила главную роль, и детектив «Исчезновение Сидни Холла», в котором также сыграли Элль Фаннинг и Мишель Монаган. В 2019 году Куолли блеснула в комедийной драме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде»: её героиня Кошечка пыталась соблазнить персонажа Бреда Питта. В этом же году на экраны вышел мини-сериал «Фосси/Вердон», где Куолли примерила на себя образ американской танцовщицы и хореографа Энн Рейнкинг. За эту работу Маргарет была номинирована на премию «Эмми» как лучшая актриса второго плана в кино или мини-сериале. Ещё одну номинацию на эту награду Куолли получила за главную роль в сериале «Уборщица. История матери-одиночки», в котором её героиня, молодая мать с маленькой дочерью, ушла от психически нестабильного мужа и была вынуждена подрабатывать уборщицей и жить в приюте. За эту же работу Маргарет была выдвинута на «Золотой глобус».

В 2024 году на киноэкраны вышел сатирический боди-хоррор Корали Фаржа «Субстанция», где Куолли сыграла «молодую» версию стареющей телезвезды (Деми Мур). За эту роль актриса также была удостоена номинации на «Золотой глобус». Мур очень тепло отзывалась о своей коллеге. «Даже когда у нас не было совместных сцен, мы часто проводили время вместе на съёмочной площадке — было комфортно знать, что мы есть друг у друга», — рассказывала она в интервью британскому изданию The Independent. Сейчас в фильмографии 30-летней Маргарет значится более 30 фильмов и сериалов. В ближайшее время она снимется ещё в пяти проектах, в том числе в фантастическом боевике Ридли Скотта «Созвездие пса» с Джошем Бролином и Гаем Пирсом.

Лили-Роуз Депп

Дочь голливудской звезды Джонни Деппа и французской актрисы и певицы Ванессы Паради начала кинокарьеру с маленькой роли в комедийном хорроре Кевина Смита «Бивень», вышедшем на экраны в 2014 году. Вместе с ней в этой же картине снялся её знаменитый отец. В 2016 году Лили-Роуз вместе с Натали Портман сыграла в триллере «Планетариум» о двух сёстрах-медиумах и появилась в образе прославленной танцовщицы Айседоры Дункан в драме французского режиссёра Стефани Де Жюсто «Танцовщица». За последнюю Депп удостоилась номинации на французскую кинопремию «Сезар» как самая многообещающая актриса. Второй раз её выдвинули на эту награду за второстепенную роль в комедии Луи Гарреля «Честный человек».

© CraSH/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

В 2019 году Лили-Роуз снялась в исторической драме «Король Англии» в образе жены короля Англии Генриха V Екатерины. Её партнёром по съёмкам стал Тимоти Шаламе. Следующей нашумевшей работой Депп стал телесериал «Кумир», в котором она исполнила главную роль певицы Джослин, пережившей нервный срыв и вступившей в отношения с гуру самопомощи Тедросом (The Weeknd). Проект критиковали за большое количество эротических сцен и закрыли после первого сезона. Тем не менее отец актрисы Джонни Депп, как сообщал британский таблоид The Daily Mail, заявил, что гордится работой своей дочери.

Сейчас фильмография 24-летней актрисы насчитывает свыше 10 кинокартин и сериалов, а последней на сегодня громкой ролью Лили-Роуз стала красавица Элен Хуттор, за которой охотится вампир граф Орлок (Билл Скарсгард), в хорроре Роберта Эггерса «Носферату».

Майя Хоук

Дочь актёров Итана Хоука и Умы Турман дебютировала на телеэкране в роли Джо Марч в мини-сериале «Маленькие женщины», вышедшем в 2017 году. После этого она снялась в «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино и сыграла умную и дерзкую девочку Робин в третьем сезоне сериала «Очень странные дела», получив за эту роль премию Saturn Awards как лучшая актриса второго плана. Майю также можно увидеть в комедии Уэса Андерсона «Город астероидов» и номинированной на семь «Оскаров» драме Бредли Купера «Маэстро» (обе вышли в прокат в 2023 году). В картине своего отца Итана Хоука «Дикая кошка» актрисе досталась главная роль американской писательницы, представительницы жанра «южная готика» Фланнери О’Коннор. Майя также озвучивала персонаж Тревожность в мультфильме «Головоломка 2».

© IMAGO/Jeffrey Mayer/www.globallookpress.com

Сегодня в фильмографии 26-летней дочери голливудских звёзд значится свыше 15 работ в кино и сериалах. В ближайшее время она планирует сняться ещё в пяти проектах, в том числе в новой части франшизы «Голодные игры», где также сыграют Рэйф Файнс и Гленн Клоуз.

Рэй Николсон

Сын голливудской суперзвезды Джека Николсона и актрисы и модели Ребекки Бруссар впервые попробовал себя на актёрском поприще в комедии «Скамейка запасных», где также начинал Патрик Шварценеггер. После он играл второстепенные роли, в том числе в драме «Аутсайдер» с Джаредом Лето, телесериале «Майянцы» и психологическом триллере «Девушка, подающая надежды» с Кэри Маллиган. В 2024 году на киноэкраны вышел психологический хоррор «Улыбка 2», где Николсон-младший предстал в образе покойного возлюбленного главной героини, поп-звезды Скай (Наоми Уоттс) — парня с жутковатой улыбкой, являющегося девушке во снах.

© Paramount Pictures/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Одной из последних на сегодня громких работ Рэя стал навязчивый поклонник по имени Пол в комедийном триллере «Ночь с психопатом»: этот персонаж преследует поп-исполнительницу Софию и готов пойти на похищение и убийства, чтобы жениться на ней. Сейчас послужной список 33-летнего актёра насчитывает свыше 15 фильмов и сериалов. В ближайшее время он должен пополниться драмой Питера Берга The Mosquito Bowl: A Game of Life and Death in World War II («Москито боул»: Игра жизни и смерти во Второй Мировой войне), где также сыграют Билл Скарсгард и Николас Галицын.

Мод Апатоу

© IMAGO/CraSH/imageSPACE/www.globallookpress.com

Мать Мод – известная комедийная актриса Лесли Манн, отец – режиссёр и продюсер Джад Апатоу. Именно с его фильмов началась карьера Мод в большом кино: она дебютировала в 2007 году в комедии «Немножко беременна», затем снялась в «Приколистах» и «Любовь по-взрослому». В числе её других работ значатся чёрная комедия Сэма Левинсона «Нация убийц» и нашумевший драматический сериал «Эйфория», где Мод сыграла одну из ключевых ролей — ученицу Лекси Говард. Сейчас в фильмографии 27-летней актрисы значится свыше 10 фильмов и сериалов. В ближайшем будущем она должна появиться в новом сезоне «Эйфории», где снова сыграет роль Лекси Говард.

Джек Куэйд

© IMAGO/Dave Starbuck/www.globallookpress.com

К своим 33 годам сын актёра Дэнниса Куэйда и голливудской звезды Мэг Райан снялся в более чем в 60 фильмах и сериалах. Он дебютировал во второстепенной роли в первой части франшизы «Голодные игры», а его прорывом стал телесериал «Пацаны» о злодеях, которые борются с пользующимися своей славой и безнаказанностью супергероями. Также среди актёрских работ Куэйда-младшего значатся спродюсированный легендарным британским рок-музыкантом Миком Джаггером сериал HBO «Винил», оскароносная драма Кристофера Нолана «Оппенгеймер», где Джек сыграл американского физика Ричарда Фейнмана, и вышедшая в 2025 году комедия «Новокаин», в которой партнёром Джека по съёмочной площадке стал Рэй Николсон. В ближайшее время Куэйд должен появиться ещё в четырёх проектах. Один из них — экшн российского режиссёра Ильи Найшуллера «Главы государств», где также сыграет Идрис Эльба.

Билли Лурд

© CraSH/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

32-летняя Билли Лурд – дочь голливудской актрисы Кэрри Фишер и агента по поиску талантов Брайана Лурда. Её экранная карьера началась со «звёздных» проектов: Билли сыграла лейтенанта Кайдель Ко Конникс в фантастическом блокбастере «Звёздные войны: Пробуждение силы» и «Звёздные войны: Последние джедаи» и получила роль в сериалах «Королевы крика» и «Американская история ужасов». В последней части кинофраншизы «Звёздные войны» — «Скайуокер. Восход» Билли не только снова воплотила образ лейтенанта Конникс, но и исполнила роль юной принцессы Леи Органы — именно благодаря этой героине прославилась её мать. В 2024 году в прокат вышла драма Джии Копполы «Шоугёрл», где Билли сыграла роль дочери главной героини, стареющей танцовщицы Шелли Гарднер (Памела Андерсон). Сейчас послужной список Лурд насчитывает свыше 10 фильмов и сериалов. В числе её будущих работ значится анимационный фильм «Смурфики в кино», где Билли озвучивает одного из персонажей.

Зои Кравиц

© Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Дочь актрисы Лизы Боне и актёра и музыканта Ленни Кравица к своим 36 годам сыграла более чем в 40 фильмах и сериалах. Её кинодебют состоялся в 2007 году в романтической комедии «Вкус жизни», а за роль Энджел Сальвадор в супергеройском блокбастере «Люди Икс: Первый класс» Зои была номинирована на премию Teen Choice Awards. В числе других нашумевших проектов актрисы значатся сериал «Большая маленькая ложь», где вместе с ней сыграли Николь Кидман и Риз Уизерспун, роль Леты Лестрейндж во франшизе «Фантастические твари» и ремейк «Бэтмена», в котором Кравиц воплотила персонаж Женщины-кошки. Среди её будущих проектов – комедийный экшен Даррена Аронофски «Пойман на краже» с Остином Батлером, Мэттью Смитом и Юрием Колокольниковым.

От Колокольникова до Янковской: 17 российских актёров в зарубежном кино