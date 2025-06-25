10 киноляпов в советской комедии «Служебный роман»

26 октября 1977 года на советские экраны вышла лирическая кинокомедия режиссёра Эльдара Рязанова «Служебный роман». Картина очень понравилась публике и до сих пор её регулярно транслируют федеральные каналы. Немногие заметили в ней некоторые нестыковки, которые пропустила съёмочная группа. «Рамблер» пересмотрел фильм и нашёл фрагменты с киноляпами.

© Киностудия «Мосфильм»

Съёмки и интересные факты

В основу сюжета картины об отношениях скромного служащего–неудачника Анатолия Новосельцева (Андрей Мягков) и строгой начальницы статистического бюро Людмилы Калугиной (Алиса Фрейндлих), которую за глаза все называют «мымрой», легла пьеса «Сослуживцы». Её в 1971 году Эльдар Рязанов написал вместе с драматургом Эмилем Брагинским. Съёмки велись всего четыре месяца, при этом все внутренние помещения, среди которых кабинет Калугиной, актовый зал и квартира Самохвалова, по информации портала domkino.tv, были построены на площадках «Мосфильма».

Никакого кастинга на главные роли не проводили, Рязанов хотел снимать в своей картине определённых актёров. В роли Анатолия Новосельцева он видел именно Андрея Мягкова, а Людмилы Прокофьевны — Алису Фрейндлих. Также режиссер чётко определил роль для Олега Басилашвили, который изначально не хотел играть самовлюбленного Юрия Самохвалова, а претендовал на Новосельцева. Но уже во время съёмок актёр признал, что Рязанов распределил роли наилучшим образом. Блондинку Ольгу Рыжову, влюблённую со школьной скамьи в Самохвалова, сыграла Светлана Немоляева. А модницу-секретаршу Верочку — Лия Ахеджакова. Специально под неё Рязанов изменил героиню — в пьесе «Сослуживцы» она была длинноногой красавицей. В кино же Верочка особой красотой не блещет, но зато всегда в курсе модных трендов и интриг в коллективе.

Рязанов хотел сделать фильм максимально естественным и понятным российской публике, поэтому во время съёмок разрешил актерам импровизировать. Импровизацией была, например, сцена с бронзовой лошадью, которую Новосельцев приносит в актовый зал, застав там Людмилу Прокофьевну. Или сцена с ожившим Бубликовым, когда Шурочка собирала ему деньги на похороны, а на следующий день он приходит на работу как ни в чем не бывало.

Особенно тщательно подошёл режиссёр к созданию образа Людмилы Прокофьевны. Чтобы сделать из неё ту самую «мымру», по словам самой артистки, цитату которой приводит портал Культура.рф, «облазили все костюмерные, выбирая самые гунявые платья, туфли и плащи». В итоге на «Мосфильме» удалось найти мешковатые платья, стоптанные туфли и безразмерные пиджаки. Но главным акцентом стали очки в тяжёлой оправе — их однажды совершенно случайно принёс на съёмки оператор картины Владимир Нахабцев, позаимствовав у отца.

Хотя фильм выпустили на экраны в октябре 1977 года, основные просмотры он собрал в следующем году. По данным портала Культура.рф, в 1978 году «Служебный роман» посмотрели свыше 58 миллионов зрителей за всё время проката, что позволило ему занять 19-ю позицию по посещаемости среди отечественных фильмов за всю историю советского кинопроката.

В 1979 году фильм получил Государственную премию СССР. Причем наград удостоились все исполнители главных ролей (Басилашвили, Немоляева, Мягков), кроме Алисы Фрейндлих. «Получая мешки зрительских писем после “Служебного романа”, я была единственной, кто не получил Государственную премию за этот фильм. Потому что по тогдашнему порядку нельзя было давать награды раньше, чем через два года после предыдущей. А у меня уже была премия за театральную роль», — приводит слова Фрейндлих портал Кино-театр.ру. По информации издания, актриса тогда очень обиделась на Рязанова за то, что он не сделал ничего, чтобы изменить правила и помочь ей получить заслуженную награду.

Киноляпы «Служебного Романа»

1. В одной из первых сцен, где секретарша Верочка разговаривает по телефону с мужем и рассказывает ему о том, что у Калугиной появился новый зам (Самохвалов), сперва она держит трубку левой рукой, а сигарету — правой. В следующем кадре трубка и сигарета внезапно меняются местами.

© Киностудия «Мосфильм»

2. Самохвалов первый раз заходит в кабинет к Калугиной, на нём галстук с большой синей полосой сверху. Выйдя из кабинета, он общается с бывшими однокурсниками Новосельцевым и Рыжовой — синяя полоса на галстуке исчезает. А когда Самохвалов через несколько минут снова оказывается в кабинете «мымры», галстук вновь обретает синюю полоску.

© Киностудия «Мосфильм»

3. Вечер дома у Самохвалова. Самохвалов передаёт Новосельцеву поднос со стаканами, чтобы тот угостил Калугину. В тот момент стаканы наполовину полные. Но когда Новосельцев входит в комнату и предлагает Калугиной выпить, уровень жидкости в стаканах заметно увеличивается.

© Киностудия «Мосфильм»

4. Самохвалов приезжает на работу на собственной машине. Он выходит из неё, закрывает на ключ и уходит. При этом видно, что стекло со стороны водителя практически полностью остаётся открытым.

© Киностудия «Мосфильм»

5. Сцена, когда Новосельцев, после скандала с Калугиной в гостях у Самохвалова, ждёт у кабинета, чтобы извиниться. Секретарша Вера выходит из кабинета с портфелем и сообщает Анатолию Ефремовичу, что дела плохи — «старуха» собирает на него досье. Новосельцев просит Веру узнать, может быть Калугина сейчас его не примет? Вера входит к начальнице, и портфель волшебным образом исчезает из её рук. Когда же она выходит обратно в приёмную, портфель вновь появляется.

© Киностудия «Мосфильм»

6. В своём кабинете Калугина спрашивает у Верочки, что сейчас носят. Верочка начинает объяснять, жестикулируя руками, и во время движений отчетливо видно красный лак на ногтях. Когда начальница с секретаршей перемещаются в актовый зал из-за инвентаризации, красный лак с ногтей Верочки куда-то исчезает.

© Киностудия «Мосфильм»

7. Сцена в актовом зале, но чуть позже. Новосельцев приносит бронзовую лошадь, и во время разговора главных героев отчётливо видно, что пиджак у Людмилы Прокофьевны полностью расстёгнут. Когда же Анатолий Ефремович падает с лошадью, и Калугина подходит к нему, пиджак туго застёгнут на все пуговицы.

© Киностудия «Мосфильм»

8. Сцена, где Ольга Рыжова идёт после работы домой. Она расстроена предательством Самохвалова — её письма к нему он сделал достоянием общественности. Идёт дождь, и Ольга держит в руках зонтик. Однако при смене кадров заметно, что это разные зонты: сперва его ручка с наконечником, а в следующем кадре — без него.

© Киностудия «Мосфильм»

9. Одна из последних сцен, в которой Калугина и Новосельцев бурно ругаются в кабинете. Анатолий Ефремович обзывает возлюбленную «мымрой», а Людмила Прокофьевна выплёскивает ему в лицо стакан воды, которая также попадает на стену, оставляя большие пятна. Во время следующих действий героев пятна меняют свой размер и расположение на стене.

© Константин Михальчевский/РИА Новости

10. Последняя сцена. Новосельцев и Калугина в процессе ссоры садятся в такси и начинают целоваться. Камера показывает их спереди, хорошо видно, что никаких предметов рядом с задним стеклом не лежит. При смене ракурса у стекла внезапно появляются книга и газета.

© Киностудия «Мосфильм»

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