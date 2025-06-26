Фильмы Джармуша и спектакль по Пушкину: куда пойти в Москве 28–29 июня

Фильмы Джармуша и Соррентино в летнем кинотеатре «Москино Музеон», показы спектакля «Кабаре Пушкин» в «Ленкоме Марка Захарова» и иммерсивный фестиваль «Шереметев-фест» в парке «Останкино». «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

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Что посмотреть

Фильмы Джармуша и Соррентино в кинотеатре «Москино Музеон»

Летний кинотеатр «Москино» в парке искусств «Музеон» возобновляет свою работу. В этом году он будет ещё удобнее для зрителей: площадку оборудовали крышей, под которой можно укрыться в непогоду. В кинотеатре доступно 190 посадочных мест.

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28 июня здесь состоятся кинопоказы триллера Джима Джармуша «Выживут только любовники» о двух вампирах, которые любят искусство и предпочитают добывать кровь в больницах, и драмы Паоло Соррентино «Партенопа» о прекрасной неаполитанке, чья красота не приносит ей счастья. Посмотреть расписание и купить билеты можно по ссылке.

29 июня в летнем кинотеатре будет демонстрироваться ещё одна работа Джима Джармуша — трагикомедия «Ночь на Земле» о водителях такси и их ночных пассажирах в разных городах мира, а также биографическая драма Гийома Никлу «Божественная. Сара Бернар» о великой французской актрисе Саре Бернар. Ознакомиться с расписанием и приобрести билеты можно по ссылке.

Спектакль «Кабаре Пушкин» в «Ленкоме Марка Захарова»

28 и 29 июня в театре «Ленком Марка Захарова» состоятся показы спектакля «Кабаре Пушкин». В основу постановки легли произведения великого поэта: лирические стихотворения и отрывки из цикла «Маленькие трагедии» — пьес «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы». Главными героями станут гости условного «Кабаре», которое объединит в себе и литературный салон, и современный клуб, и ресторан XX века. В спектакле заняты Игорь Миркурбанов, Сергей Степанченко и Александр Сирин.

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Также на сцене появятся воздушные акробаты Большого цирка на Цветном бульваре, а для музыкального сопровождения постановки приглашён Большой джазовый оркестр под руководством Петра Востокова. Режиссёром-постановщиком «Кабаре Пушкин» стал Алексей Франдетти.

Начало показов в 13:00 и 19:00. Приобрести билеты можно по ссылке.

Выставка «Борис Мессерер. Калейдоскоп времени» в Московском музее современного искусства

В Московском музее современного искусства (ММОМА) на Гоголевском бульваре, д.10/1 открылась персональная выставка российского художника Бориса Мессерера. Он был сценографом Большого театра, работал главным художником в Московском академическом художественном театре (МХАТ) имени Чехова, в качестве художника-постановщика участвовал в создании спектаклей в других театрах столицы, например, театре имени Моссовета и Театре сатиры.

© mmoma.ru

На выставке в ММОМА представлено более 150 работ мастера, демонстрирующих многогранность его творчества. В экспозицию вошли инсталляции, макеты оформления театральных постановок, акварели. Центром экспозиции стали ранние работы Мессерера, созданные в 1950–1960 годах: пейзажи, натюрморты, портреты друзей и близких. Один из разделов включает в себя масштабные абстрактные композиции, самые ранние из которых датируются 1960 годом, а самые поздние — 2020-м. Также на выставке можно увидеть архивные фотографии и фильм-интервью, снятый в мастерской художника на Поварской улице.

Выставка продлится до 31 августа 2025 года.

Что послушать

Фестиваль «Новая классика» в парке «Зарядье»

28 и 29 июня в парке «Зарядье» пройдёт IV фестиваль «Новая классика». В этот раз он будет посвящён 125-летию со дня рождения советского композитора-авангардиста и пианиста Александра Мосолова, для творчества которого характерны конструктивистские и урбанистические мотивы. В числе сочинений Мосолова значатся симфонический эпизод «Завод. Музыка машин» к утерянному балету «Сталь», одноактная опера «Маскарад» по одноимённой драме Михаила Лермонтова и оперетта «Крещение Руси».

© zaryadyepark.ru

28 июня ансамбль CEAM Artists исполнит сочинения композиторов начала прошлого века, вдохновлённые звучанием заводов и машин, и современные пьесы. Композитор и музыкант Илья Бешевели и струнный оркестр Hightime Orchestra представят программу «Москва. Город гармонии во вселенной», посвящённую российской столице. Мультиинструменталист Пётр Главатских исполнит произведение современного композитора Владимира Мартынова «Халкидики», исследующее взаимосвязь природы и городской среды. А диджей Никита Забелин вместе с CEAM Artists сыграют специальную версию пьесы In C американского композитора-минималиста Терри Райли.

29 июня на фестивале выступит вокальный коллектив N’Caged и пройдёт премьера танцевального спектакля «ЮЛ» в исполнении труппы musicAeterna Dance. Певица Тина Кузнецова в сопровождении CEAM Artists и вокального ансамбля «Ходила Изба» исполнит электроакустические версии народных песен.

Вход на фестиваль бесплатный.

Концерт «Музыка без границ: от Беллини до Бернстайна» в консерватории имени Чайковского

29 июня в 19:00 в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского начнётся концерт «Музыка без границ: от Беллини до Бернстайна». Музыканты Московского государственного академического симфонического оркестра исполнят произведения классических композиторов и выдающихся авторов XX века.

© Страница Московской консерватории имени П. И. Чайковского в VK

В программу первого отделения войдут, например, фрагменты опер «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини, «Манон Леско» Джакомо Пуччини и «Сицилийская вечерня» Джузеппе Верди. Во втором отделении прозвучат отрывки из мюзикла «Вестсайдская история» и оперы «Кандид» Леонарда Бернстайна, фрагменты симфонической поэмы «Американец в Париже» Джорджа Гершвина и сюита Нино Рота из кинофильма «Ночи Кабирии».

Дирижировать концерт будет Иван Никифорчин. Приобрести билеты можно по ссылке.

Фестиваль Atlanta Act Summer Festival в Лужниках

28 июня в концертном зале «MTC Live Лето» в Лужниках состоится фестиваль хип-хоп-музыки Atlanta Act Summer Festival. Слушателей ждут выступления российских рэперов Markul (Марк Маркулис), Bushido Zho (Жоас Маскуров), Friendly Thug 52 Ngg (Александр Романов) и ATL (Сергей Круппов), а также белорусского хип-хопера ЛСП (Олег Савченко). Кроме того, в программе мероприятия заявлен секретный гость.

© Страница Atlanta Act Summer Festival в VK

Начало Atlanta Act Summer Festival в 12:00. Купить билеты можно по ссылке.

Где погулять

Иммерсивный фестиваль «Шереметев-фест» в парке «Останкино»

28 июня в парке «Останкино» пройдёт иммерсивный фестиваль «Шереметев-фест», центральной темой которого станет жизнь усадьбы Останкино в последней четверти ХIХ — начала ХХ веков. Посетители смогут послушать выступление «Оркестра пожарных» и посмотреть музыкальный спектакль Детского музыкального театра юного актера, сделать ретро-фотографии в фотозонах, поучаствовать в чайной церемонии начала XIX века, научиться делать бутоньерки на мастер-классе «Цветочный» и поиграть в петанк, бадминтон, «городки» и лапту на специальной спортивной ретроплощадке.

© ostankino-museum.ru

Фестиваль стартует в 11:00. Вход на мероприятие свободный.

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