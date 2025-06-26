Режиссёр «Дюны» снимет новый фильм о Джеймсе Бонде. Сможет ли он перезапустить бондиану

Франко-канадский режиссёр Дени Вильнёв, известный по франшизе «Дюна» и фантастическому блокбастеру «Бегущий по лезвию 2049», станет постановщиком нового фильма о Джеймсе Бонде. Об этом на своем официальном сайте сообщила компания Amazon, которой принадлежит владеющая правами на «бондиану» студия Amazon MGM Studios. «Рамблер» опросил экспертов, сможет ли Вильнёв достойно перезапустить франшизу об агенте 007.

© Raph_PH/CC BY 2.0

Как отметил глава Prime Video и Amazon MGM Studios Майк Хопкинс, чьи слова приводятся на сайте Amazon, Вильнёв — мастер кинематографии и один из величайших режиссёров современности, который в своих фильмах создаёт «захватывающие миры, динамичные визуальные эффекты, сложных персонажей и, что самое важное, увлекательное повествование, которое зрители по всему миру жаждут увидеть в кинотеатрах». По словам Хопкинса, студия очень гордится, что Вильнёв согласился снять новую главу о Джеймсе Бонде, и с нетерпением ждёт начала работы с ним.

Сам Вильнёв, чьи слова также приводятся на сайте Amazon, отметил, что является поклонником бондианы с юных лет и очень благодарен Amazon MGM Studios за возможность вернуть её на экраны. Режиссёр заявил, что намерен чтить традицию и что новый проект станет для него «огромной ответственностью», но также «огромной честью».

В числе работ Дени Вильнёва значатся триллеры «Пожары» и «Пленницы», а также научно-фантастические картины «Бегущий по лезвию 2049», «Прибытие» и франшиза «Дюна». Первая часть «Дюны» в 2022 году получила шесть «Оскаров» в технических номинациях, в том числе за лучший монтаж и лучшие спецэффекты. «Дюна: Часть вторая» в 2025 году завоевала два «Оскара» — за лучший звук и лучшие спецэффекты.

Фильмы о Джеймсе Бонде — одна из самых продолжительных франшиз в истории кинематографа. Первый фильм «Доктор Ноу» с Шоном Коннери в главной роли вышел на экраны в 1962 году. За почти 60 лет создатели сняли 25 картин об этом персонаже. Среди актёров, игравших агента 007, значатся Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан. В 2006 году вышел «Казино "Рояль"», где главную роль исполнил Дэниэл Крейг. Затем он сыграл ещё в четырёх частях франшизы, в том числе в последнем на сегодня фильме «бондианы» «Не время умирать» (2021), где агент 007 погибает.

© Universal Pictures

Корпорация Amazon получила права на франшизу после приобретения в 2021 году кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer. Творческий контроль оставался у продюсерской компании Eon Productions, чьи владельцы Барбара Брокколи и её сводный брат Майкл Уилсон были бессменными продюсерами бондианы. В декабре 2024 года в СМИ появились сообщения, что взгляды Amazon и Eon Productions на будущее франшизы расходятся: как писало издание The Wall Street Journal, Amazon стремился к активному коммерческому развитию бондианы, в том числе высказывал намерения снять телешоу о Бонде, а Барбару Брокколи эти планы не устраивали. В феврале нынешнего года креативный контроль над франшизой приобрёл основатель Amazon Джефф Безос.

Учитывая довольно сложную ситуацию вокруг перехода бондианы от Eon Productions к огромному стримингу Amazon и, как многие считают, Джеффу Безосу, который пытается сделать этот проект проходным, Дени Вильнёв — прекрасный выбор на роль постановщика, говорит главный редактор кинопортала «Кино-театр.ру» Жан Просянов. «Это один из немногих режиссёров, кто продолжает транслировать авторское видение в современном голливудском нарративе», — поясняет он.

Дени Вильнёв хорошо показал себя не только в авторском кино, вроде «Пожаров», но и в коммерческих проектах, добавляет главный редактор кинопортала Zoom.Film Александр Голубчиков. Режиссёр прекрасно освоил фантастические спецэффекты, сложные технические задачи и так далее, делится мнением эксперт. «Фильмы "Дюна" и блокбастер "Бегущий по лезвию 2049" оказались успешными. Так что выбор Amazon очень интересный», — полагает Голубчиков.

© Columbia Pictures

Начиная с последней перезагрузки франшизы, фильма «Казино "Рояль"», значение режиссёра в картине растёт, отмечает Жан Просянов. «С одной стороны, бондиана — это франшиза, а с другой — она должна каждый раз придумывать себя заново. И это возможно только при наличии мощного режиссёрского видения. Каждый фильм о Джеймсе Бонде должен быть событием, которое расширяет горизонты», — поясняет эксперт.

Александр Голубчиков согласен, что для успешной постановки важен не столько знаменитый режиссёр, сколько режиссёр с авторским видением, способный перезапустить франшизу. «Очевидно, что история Бонда в исполнении Крейга завершилась. Возможно, это произошло в том числе из-за того, что привычный образ Бонда перестал быть актуальным. И Вильнёв должен по-новому рассказывать эту историю», — говорит Голубчиков.

Кто именно сыграет агента 007 в новом фильме, создатели проекта пока не раскрывают. Ходили слухи, что в этой роли могут сняться британские актёры Аарон Тейлор-Джонсон и Генри Кавилл. Но, по мнению Александра Голубчикова, эти слухи скорее были попыткой напомнить о существовании франшизы. «Ведь бондиана, каждая серия которой снималась раз в два-четыре года, — это проект, требующий постоянного напоминания о себе», — заключает Александр Голубчиков.

«Материалистка»: Дакота Джонсон ищет любовь в большом городе