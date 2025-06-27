Фильм «Братц» от Кардашьян и галерея в московском метро — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

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Ким Кардашьян спродюсирует фильм «Братц»

Звезда соцсетей и реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян станет одним из продюсеров фильма о куклах «Братц», сообщило отраслевое издание Deadline. Ким также рассматривается на роль злодейки в этом проекте. Съёмками будущей картины займётся студия Amazon MGM Studios. Подробности сюжета пока не раскрываются, но известно, что фильм будет игровым, а не анимационным. Над сценарием работают Чарли Полинджер и Люси МакКендрик.

После коммерческого успеха фильма «Барби» в 2023 году (лента заработала в мировом прокате более 1,4 миллиарда долларов — Примечание «Рамблера») студии искали культовые игрушки, кинокартины о которых могли бы стать столь же популярными, пишет Deadline. «Братц» подходят для этой цели: на сегодня по всему миру продано 200 миллионов экземпляров этих кукол, среди всех брендов игрушек у «Братц» самая высокая вовлечённость в соцсетях на всех платформах.

Актёрская и продюсерская карьера Ким Кардашьян сейчас находится на подъёме, отмечает издание. Например, медиазвезда продюсирует комедию Netflix «Пятое колесо» и комедию Hulu «Групповой чат» и снимается в этих проектах.

Юру Борисова пригласили в состав Американской киноакадемии

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Российский актёр Юра Борисов получил приглашение войти в состав Американской киноакадемии — организации, которая вручает премию «Оскар». Список приглашённых опубликован на официальном сайте академии. Всего в нём значится 534 артиста и кинематографиста.

Помимо Борисова, предложение присоединиться к составу киноакадемии получили его коллеги по фильму Шона Бейкера «Анора» — актриса Майки Мэдисон и актёр Карен Карагулян, а также Киран Калкин («Наследники»), Джейсон Момоа («Игра престолов», «Аквамен»), Джиллиан Андерсон («Секретные материалы»), Джереми Стронг («Ученик») и Дейв Батиста («Дюна», «Стражи галактики»). Членство в академии даёт право голосовать за номинантов и лауреатов премии «Оскар».

Борисов стал первым российским актёром, номинированным на «Оскар»: в 2025 году он выдвигался на эту награду за лучшую роль второго плана в «Аноре». За эту работу Юра также был удостоен номинаций на «Золотой глобус» и другие премии, в том числе BAFTA и Gotham Awards.

В столичном метро открылась новая постоянная галерея проекта «Искусство в метро»

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В московском метрополитене открылась новая постоянная галерея проекта «Искусство в метро», сообщил официальный портал столичного правительства mos.ru. Она расположена в переходе между станциями «Сокольники» Большой кольцевой и Сокольнической линий. В галерее на регулярной основе будут размещаться работы художников, участвующих в проекте. «Открытие постоянной выставки в метро даёт горожанам хорошую возможность узнать новые имена в искусстве, а художникам — представить свои работы перед большой аудиторией», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводит mos.ru.

Проект «Искусство в метро» был создан в 2024 году. В его рамках авторы могут размещаться в столичной подземке на специально обозначенных площадках и создавать картины. Сейчас такие площадки расположены на станциях «Мичуринский проспект», «Парк культуры», «Таганская», «Киевская», «Римская», «Комсомольская», «Достоевская», «Сокольники» и «Электрозаводская». Для участия в проекте художнику нужно заполнить анкету на сайте проекта, получить приглашение на просмотр и пройти конкурсный отбор.

Аарон Соркин снимет сиквел фильма «Социальная сеть»

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Сценарист и продюсер Аарон Соркин станёт режиссёром сиквела фильма «Социальная сеть», сообщило отраслевое издание Deadline. По информации источников издания, новый проект станет не прямым продолжением, а дополнением нашумевшей картины Дэвида Финчера, снятой по сценарию Соркина и рассказывающей историю создания соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещённой).

В основу будущего фильма ляжет серия статей журналиста The Wall Street Journal Джеффа Горовица «Файлы Facebook», опубликованная в октябре 2021 года. В них автор писал о внутренней работе крупнейшей в мире социальной платформы и о вреде, который она наносит. Аарон Соркин также станет сценаристом картины. По данным источников Deadline, автор намерен сосредоточиться на событиях 6 января 2020 года, когда случился штурм Капитолия в США (по мнению Соркина, сообщения в соцсети сыграли в этом не последнюю роль), а также на том, как платформа влияет на подростков, страны за пределами США и распространение насилия. Дата начала съёмок пока неизвестна.

Фильм «Социальная сеть» Дэвида Финчера вышел в 2010 году. Главные роли в картине сыграли Джесси Айзенберг и Эндрю Гарфилд. Лента оказалась коммерчески успешной: по данным Box Office Mojo, она заработала в мировом прокате около 225 миллионов долларов при бюджете в 40 миллионов долларов. В 2011 году Аарон Соркин получил за сценарий к «Социальной сети» премию «Оскар».

На месте московского монорельса появится парк на высоте

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На месте московского монорельса появится первый в России круглогодичный парк на высоте. Об этом сообщил официальный портал столичного правительства mos.ru. В проекте «Активный гражданин» идею создания парка поддержал 71% участников голосования, отметил mos.ru. По информации портала, монорельс завершит работу 28 июня 2025 года. Участок эстакады от станции «Выставочный центр» до депо демонтируют, чтобы сделать вид на главный вход ВДНХ ещё привлекательнее. На территории площадью 40 тысяч квадратных метров планируют обустроить аллеи, беговую дорожку, оборудовать места для отдыха, построить кафе. Открытие нового пространства намечено на 2027 год.

За более чем двадцать лет существования монорельс так и не стал полноценной частью столичной транспортной системы, пояснял mos.ru: сегодня это туристический объект с пассажиропотоком две тысячи человек в сутки (для сравнения — по канатной дороге на Воробьевых горах ежедневно ездят восемь тысяч человек). Горожане выбирают более удобные и быстрые маршруты через новые станции метро и МЦК, а также автобусы, электробусы и трамваи.

Объявлены лауреаты II Международного конкурса имени Рахманинова

© Соцсети Владимира Вишневского

В Москве завершился II Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижёров имени Рахманинова. В этом году обладателями I премии и золотой медали по специальности «Фортепиано» стали Владимир Вишневский (Россия) и Жуй Мин (Китай), сообщается на официальном сайте состязания. По специальности «Дирижирование» I премию и золотую медаль получил Олег Худяков (Россия). I премии и золотой медали по специальности «Композиция» удостоился Хосе Мануэль Гарсиа Ормиго (Испания). Всего лауреатами конкурса стали 24 музыканта из восьми стран: России, Беларуси, Великобритании, Испании, Италии, Казахстана, Китая и Южной Кореи. С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте.

Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижёров имени Рахманинова был учреждён в 2022 году. Он проводится по трём специальностям: «Фортепиано», «Дирижирование» и «Композиция». В этом году конкурс проходил с 14 по 26 июня, в нём приняли участие 65 артистов из 16 стран.

Назван исполнитель главной роли в байопике Джеймса Дина

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Исполнителем главной роли в биографическом фильме о знаменитом американском актёре Джеймсе Дине «Уилли и Джимми Дин» станет Брэндон Флинн. Об этом сообщило отраслевое издание The Hollywood Reporter. Флинн известен по сериалу Netflix «13 причин почему», также он играл в третьем сезоне сериала «Настоящий детектив».

Байопик основан на книге сценариста и продюсера Уильяма Баста «Пережить Джеймса Дина», вышедшей в 2006 году. В ней Баст рассказал, как встретился с Дином во время прохождения театральной программы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, стал его соседом по комнате и близким другом. Через пять лет после этой встречи Дина не стало: он погиб в автокатастрофе в сентябре 1955 года в возрасте 24 лет. Культовые фильмы «Бунтарь без причины» и «Гигант» с его участием вышли посмертно. За роли в «Гиганте» и «К востоку от рая» актёр посмертно был номинирован на премии «Оскар».

Картина будет рассказывать об отношениях Джеймса Дина и Уильяма Баста с момента их знакомства до смерти Дина. Сценаристом и режиссёром проекта стал Гай Гуидо, ранее снявший документальный биографический фильм о певице Мадонне «Мадонна: Рождение легенды». Дата выхода байопика пока неизвестна.

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