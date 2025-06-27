«Шпионская свадьба»: как комедийные клише испортили новый фильм с Ребел Уилсон

С 26 июня в российском прокате можно посмотреть фильм «Шпионская свадьба». Это новая картина британского кинорежиссёра Саймона Уэста, известного по лентам «Воздушная тюрьма» и «Механик». «Рамблер» рассказывает, как героиня Ребел Уилсон сражается с террористами на празднике лучшей подруги.

© Gramercy Park Media

Бетси (Анна Кэмп) собирается выйти замуж. Её подруга детства Сэм (Ребел Уилсон) организовывает девичник с участием однокурсниц невесты — Зои (Джиджи Зумбадо) и Лидии (лауреат премии «Оскар» Давайн Джой Рэндольф) — и сестры жениха Вирджинии (Анна Кламски). Бетси и Сэм знакомы друг с другом с далекого детства, но в силу занятости Сэм очень долго не виделись.

Главная героиня взялась за девичник в надежде наверстать упущенное. Ещё мероприятие довольно удачно совпадает с очередной миссией Сэм — она сверхсекретный агент, который не отдыхает годами, разбираясь с негодяями в разных концах планеты. К сожалению, девушка не может раскрывать своё место работы никому, даже родителям и близким подругам.

Сэм разрывается между вечеринкой и очередным негодяем — отсутствие девушки на празднике замечают невеста и её подружки. В результате лучшие подруги ссорятся. Через несколько дней Сэм приезжает на свадебную церемонию, чтобы помириться с Бетси. В самый ответственный момент на свадьбу врываются террористы во главе с Куртом (Стивен Дорф) и берут гостей церемонии в заложники. Сэм решает противостоять преступникам, но для этого ей придётся раскрыть свой секрет всем собравшимся гостям.

© Gramercy Park Media

«Шпионская свадьба» — не просто экшен-комедия, но и в некотором роде социологический феномен. Режиссёр пытается объединить две формулы успешного голливудского контента. С одной стороны, боевик в формате «Крепкого орешка» Джона Мактирнана — с архетипом героя-одиночки, работающего без напарника, противостоящего негодяям в замкнутом пространстве. С другой, женская комедия в формате «Девичника в Вегасе» Пола Фига — с шутками о классических гендерных ролях и байками про жениха и невесту.

Кажется, что микс работающих форматов должен привести к ещё большему успеху. Тут и Саймон Уэст, набивший руку в мужском экшене, и забавная, волевая героиня Ребел Уилсон. Но на деле история о женском персонаже в ситуации «один против всех» с антуражем свадебной суеты превращается в унылую вереницу пряток, перестрелок и погонь без всякого смысла и логики. «Шпионская свадьба» — пример того, как неплохая задумка становится жертвой пресной и клишированной реализации.

Здесь нет места органике, живому юмору и эмоциональности происходящего. Вместо них на экране торжествуют глупые, несмешные шутки, механические отыгрыши, в которые ни капли не веришь, и чудодейственная развязка, которая предсказуема чуть более чем полностью. Главная проблема, как ни странно, связана с Ребел Уилсон. Её героиня оказывается заложницей концепции, требующей одновременно быть комедийной актрисой и стальной магнолией.

Сюжет не удивляет с самого начала. Стоит познакомиться с секретным агентом, чья деятельность мешает человеку жить обычную жизнь — зритель без труда поймет, чем этот конфликт для героини закончится. Там, где от Уилсон требуется эмоциональная достоверность, зрителю подают тривиальный набор ситуативных комических приёмов, эксплуатирующих юмористический потенциал несоответствия между элегантным свадебным антуражем и брутальностью боевых сцен.

© Gramercy Park Media

«Шпионская свадьба» максимально дистанцируется от всего серьёзного. К середине действие из фешенебельной усадьбы богачей перемещается в катакомбы, ведущие к подземной железной дороге. В другой вселенной это стало бы возможностью поговорить об историческом прошлом Америки и рабстве (этой странице истории, например, посвящен мини-сериал режиссёра Барри Дженкинса «Подземная железная дорога»). Но Саймон Уэст не отступает от протоптанных предшественниками дорожек — обращение к прошлому болезненно, потому замалчивается или игнорируется.

Режиссура напрочь лишена минимального понимания комедийного ритма, которое отличает мастеров жанра. Боевые сцены, снятые с должной динамикой, теряются из-за стремления снова и снова возвращаться к легкомысленным и неудачным шуткам. В результате происходящее на экране напоминает фарс, вышедший из-под контроля.

В последние годы зарубежная киноиндустрия ищет способ адаптации традиционно мужских жанров под изменившиеся социальные ожидания. И «Шпионская свадьба» — один из подобных экспериментов, местами искренний, но неуклюжий и во многом спорный «женский экшен», который боится переосмыслить фундаментальные основы жанра, лишь слепо повторяя их.

Картина Саймона Уэста — не самое плохое кино, просто необязательное. Формально это контент, удовлетворяющий потребность в развлечении, но не предлагающий зрителю ни новых форматов, ни необычных ракурсов. Картина лишена органичности и самобытности, которые и отличают яркие, запоминающиеся фильмы от стандартных ремесленных поделок. «Шпионская свадьба» честно отрабатывает заявленную концепцию, но делает это с такой степенью предсказуемости, что просмотр фильма превращается в упражнение по фиксации затёртых приёмов.

Режиссёр «Дюны» снимет новый фильм о Джеймсе Бонде. Сможет ли он перезапустить бондиану