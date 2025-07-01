Кассель создает цифровые могилы, а Власенко — нейробатю: кинопремьеры июля

Роман Евдокимов окажется в 1990-х годах и будет петь чужие хиты в «Плагиаторе», а Шайа ЛаБаф займётся нелегальными боями в драме «Без правил». Дэвид Кроненберг будет пугать зрителей в боди-хорроре «Саван», а Денис Власенко — демонстрировать комедийные навыки в фильме «Нейробатя». «Рамблер» рассказывает о главных кинопремьерах июля.

© Dudka Films

«Плагиатор»

Приключенческий ромком «Плагиатор» c Романом Евдокимовым в главной роли — своеобразная интерпретация картины «Yesterday». В картине постановщика Антона Мегердичева рассказывается о путешествии во времени и непростом выборе.

Главный герой Егор работает в караоке и поёт чужие песни, но парень мечтает исполнять собственные треки и собирать стадионы. Кроме того, в личной жизни у него тоже всё не идеально: Егор хочет строить отношения с Юлей, но её отец-магнат против этого.

Однажды Егор у себя дома обнаруживает портал в 1991 год. Там он, не изменяя себе, поёт знаменитые треки разных эпох и становится звездой. Теперь он богат, успешен и популярен. Егор придумывает схему, как сделать свое будущее безоблачным. Но любое изменение истории влечёт за собой последствия.

«Это фильм о таланте, попытка понять, что это такое, а также — о взрослении и, конечно, о любви. Мне нравится теория, что у каждого человека на земле есть половинка, встретив которую в любых обстоятельствах, он всегда поймёт, что это она», — делится режиссер Мегердичев, его слова приводятся в сообщении пресс-службы прокатчика.

В фильме также снялись Стася Милославская, Аглая Шиловская, Максим Лагашкин, Виталий Кищенко и другие.

Премьера намечена на 10 июля.

© Марс Медиа Энтертейнмент

«Саван»

Мастер боди-хоррора Дэвид Кроненберг снова пугает аудиторию в фантастическом триллере «Саван», премьера которого прошла на 77-м Каннском кинофестивале.

Действие происходит в будущем, по сюжету предприниматель Карш (Венсан Кассель) изобретает революционную технологию, которая позволяет людям наблюдать за телами своих скончавшихся близких. Для этого те помещаются в специальные саваны на цифровом кладбище.

Карш преследует собственные цели — он стремится сохранить связь с телом умершей жены (Диана Крюгер). Но однажды ночью какой-то вандал разрушает несколько захоронений, в том числе страдает могила супруги изобретателя. После этого он решает во что бы то ни стало найти виновных.

Сюжет картины основан на личных переживаниях Кроненберга: его супруга скончалась от болезни в 2017 году. Постановщик тяжело переживал утрату близкого человека. В «Саване» он использует привычные для него приёмы и мотивы — зрителя ждут довольно жуткие и нелицеприятные сцены. Параллельно с рефлексией на тему утраты и её принятия, постановщик добавляет новые темы для киноисследования. Он рассуждает о цифровом пространстве, отношениях с искусственным интеллектом и не только.

Российская премьера намечена на 10 июля.

© Canal+

«Взвести курки»

Комедийный боевик «Взвести курки» расскажет про непростую семейную жизнь киллера в запасе.

Главный герой Рей (в исполнении Кевина Джеймса) — профессиональный киллер, который решает закончить карьеру и посвятить себя семье. Долгие годы у него получалось скрывать от родных свою деятельность. Но теперь в кругах мафиози произошли перестановки, и убийцы начинают охоту на Рея. Мужчине придётся все рассказать супруге. Впрочем, она тоже скрывала от Рея некоторые тайны.

В картине также снялась Кристина Риччи, а за сценарий и режиссуру отвечал Эдвард Дрейк.

Премьера намечена на 10 июля.

© Millennium Films

«Письма о любви»

«Письма о любви» — экранизация романа ирландского писателя Ниалла Уильямса «Четыре письма любви» с Пирсом Броснаном и Хеленой Бонэм Картер.

Это история о двух незнакомцах, Ник и Изабель, которые случайно встречаются и сразу ощущают невидимую связь. Но Изабель недавно вышла замуж за человека, к которому не испытывает никаких чувств. Ник, в свою очередь, пытается забыть своё прошлое, но не очень успешно. Героям приходится расстаться почти сразу после знакомства, но эта встреча запомнится каждому и, возможно, им посчастливится увидеться снова.

За режиссуру отвечала Полли Стил, которая уже сняла «Ледяную невесту» и документалку «Белые медведи Черчилла с Юэном МакГрегором».

Премьера «Писем о любви» намечена на 17 июля.

© WRAP Fund, Genesius Pictures, AX1 Films, London Town Films

«Без правил»

Драма «Без правил» режиссеров Бьорна Франклина и Джонни Маркетта с Тоби Кеббеллом и Шайей ЛаБафом повествует о профессиональном боксёре, который делает неправильный выбор и затем расплачивается за него.

По сюжету главный герой Сэл, по прозвищу «Бык», был успешным боксёром, но с течением времени его карьера пошла на спад. Теперь он просто существует в ожидании пенсии. Неожиданно он встречает старого приятеля Винса, который предлагает ему заработать на нелегальных боях. Поначалу Сэла воодушевляет эта идея, но постепенно он начинает догадываться, что за участие в своеобразном «бойцовском клубе» ему придётся расплачиваться. Причем страдать, скорее всего, будут его близкие.

В фильме показано сразу несколько сюжетных линий — одна повествует о стремлении Сэла обрести былую славу и успех, другая расскажет о попытках спортсмена наладить отношения с его дочкой. Постановочная команда сделала ставку на динамичное действие, драматичные диалоги, эмоциональные сцены и меланхоличные рассуждения персонажей.

Отдельного внимания заслуживают образы героев Кеббелла и ЛаБафа. Чтобы подготовиться к ролям и выглядеть уверенно перед камерой, они несколько месяцев обучались у профессионального боксёра Карла Фроча — многократного чемпиона в среднем весе, включённого в Международный зал боксёрской славы.

Премьера намечена на 24 июля.

© Lowkey Films, Featuristic Films

«Нейробатя»

Денис Власенко продолжает оттачивать свой комедийный талант. На этот раз в фильме про конфликт поколений «Нейробатя».

Власенко сыграл Гришу, юного и тревожного компьютерщика, который придумывает новую нейросеть. Она может перемещать сознание человека в разные гаджеты. Но из-за отсутствия желающих попробовать изобретение, Гриша вынужден тестировать новинку на своем папе. Деликатный момент заключается в том, что его отец Бес — криминальный авторитет. Что не мешает ему участвовать в этом эксперименте. Пока его сознание будет путешествовать из одного устройства в другое, Бес и Гриша смогут лучше понять друг друга и решить множество вопросов, которые возникали из-за разницы в возрасте.

В «Нейробате» затрагиваются вечные вопросы: противостояние поколений, способы принятия себя, отношение к семье, а ещё создатели рассуждают об этике общения с роботами. Не обойдется без юмора, абсурда и сарказма.

«Образ Гриши знаком каждому. Молодой талантливый парень мечтает о больших свершениях, но много чего боится. Сюжет — очень житейский и злободневный. Мы привыкли общаться через гаджеты, а связывает нас иногда и правда только блютуз. Надеюсь, фильм покажет ценность настоящей, реальной связи между людьми», — отмечает Власенко, чьи слова приводят прокатчики.

В картине также сыграли Валентина Ляпина, Виталий Хаев, Настасья Самбурская и другие.

Премьера намечена на 17 июля.

© Dudka Films

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