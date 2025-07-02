Хэнкс, Депп и Клуни: кто из голливудских актёров прославился благодаря фильмам ужасов

Том Хэнкс сегодня поражает гениальной игрой в драмах, Джонни Депп создает культовых персонажей, а Шарлиз Терон покорила Голливуд красотой и сложными ролями. Но прежде чем стать суперзвёздами, все они прошли школу хоррора. «Рамблер» вспомнил, кто из голливудских актёров начал карьеру в фильмах ужасов и прославился.

© New Line Cinema

Джонни Депп в фильме «Кошмар на улице Вязов» (1984)

Том Хэнкс

Трогательный Форрест Гамп из одноимённого фильма или отважный капитан Джон Миллер из «Спасти рядового Райана». У многих зрителей Том Хэнкс, пожалуй, ассоциируется именно с этими ролями. Но мало кто помнит его по картине «Он знает, что вы одни» (1980). Этот слэшер (поджанр фильмов ужасов, в которых действуют психопаты, убивающие людей изощрёнными способами. — Примечание «Рамблер») о маньяке, убивающем невест перед свадьбой в отместку за предательство собственной девушки, стал для Хэнкса дебютной картиной. В ней он сыграл второстепенного персонажа — студента факультета психологии по имени Эллиот. Несмотря на низкие оценки фильма, Хэнкс сумел проявить харизму, что в дальнейшем помогло ему привлечь внимание режиссёров.

© Metro Goldwyn Mayer

Кадр из фильма «Он знает, что вы одни» (1980)

Позже актёр появился в комедийном хорроре «Предместье» (1989), где исполнил главную роль — Рэя Питерсона, обывателя, подозревающего новых соседей в убийствах. Лента, снятая режиссёром Джо Данте («Гремлины»), сочетает чёрный юмор, кровавые подробности и мрачную атмосферу, что сделало её классикой жанра.

Том Хэнкс также выступил в качестве режиссёра и сценариста в антологическом сериале «Байки из склепа» (1992). Упомянутые работы стали важным этапом в карьере оскароносного актёра, подчеркнув его многоплановость еще до всемирного признания.

Джонни Депп

Пожалуй, самый харизматичный актёр современного кино начал свою карьеру с культового хоррора «Кошмар на улице Вязов» (1984). Деппу, который на тот момент был 21-летним музыкантом, доверили роль Глена Ланца — бойфренда главной героини Нэнси Томпсон. Его персонаж стал в фильме голосом разума, пытаясь найти рациональное объяснение загадочным убийствам, которые совершал маньяк Фредди Крюгер. Эпизод с убийством Глена Фредди Крюгером, во время которого фонтан крови заливает комнату жертвы, стал одним из самых зрелищных в картине. Роль не только открыла Деппу путь в большое кино, но и вписала его имя в историю жанра ужасов.

© New Line Cinema

Кадр из фильма «Кошмар на улице Вязов» (1984)

Впоследствии актёр неоднократно возвращался к хоррору. Например, в картинах Тима Бёртона. В его готическом триллере «Сонная Лощина» (1999) Депп воплотил образ рационального констебля Икабода Крейна, столкнувшегося с легендой о Всаднике без головы. В хоррор-мюзикле «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (2007), сочетающем кровавый сюжет и театральную эстетику, сыграл цирюльника, который режет глотки в качестве мести за поруганную честь. Этот образ стал одним из самых запоминающихся в карьере актёра.

Другие значимые работы в жанре включают роль инспектора Фредерика Эбберлайна, который расследует преступления Джека Потрошителя в детектив-ужасах «Из ада» (2001). И образ писателя Мортона Рейни, переживающего личный и творческий кризис, в картине «Тайное окно» по повести Стивена Кинга.

Скарлетт Йоханссон

Одна из её ранних работ — фильм «Атака пауков» (2002), где актриса сыграла Эшли Паркер, дочь шерифа, спасающуюся от нашествия гигантских радиоактивных членистоногих. Хотя лента представляет собой скорее пародийный боевик с элементами хоррора, чем классический ужастик, для зрителей с арахнофобией в ней нашлось немало пугающих моментов. А для Йоханссон второстепенная роль стала своеобразным трамплином в карьере, позволив перейти к серьёзным проектам.

© Warner Bros.

Кадр из фильма «Атака пауков» (2002)

Особенно яркой работой в жанре ужасов для актрисы оказалась роль инопланетянки в фильме «Побудь в моей шкуре» (2013) режиссёра Джонатана Глэйзера. Персонаж Йоханссон принимает облик роковой соблазнительницы, чтобы вести охоту на мужчин в суровых шотландских пейзажах и переправлять их соплеменникам для превращения в пищу. Экранизация знаменитого романа Мишеля Фейбера потребовала от актрисы серьёзной подготовки — она освоила навыки вождения грузового фургона и отточила шотландский акцент.

Леонардо Ди Каприо

Кинокарьеру Леонардо Ди Каприо начал с комедийного фильма ужасов «Зубастики 3» (1991), который, несмотря на скромные ожидания и не самое высокое качество съёмок, стал вполне популярным. В этой части кровожадные существа терроризируют большой город. Юный Ди Каприо играет второстепенную роль Джоша — подростка из неблагополучной семьи, живущего в полуразрушенном доме с деспотичным отчимом. Появление зубастиков сильно меняет их жизнь.

© New Line Cinema

Кард из фильма «Зубастики 3» (1991)

Персонаж Ди Каприо вряд ли запомнился зрителям, но это не помешало потенциалу Ди Каприо раскрыться в полной мере. Всего через несколько лет он поразит критиков и публику драматическими работами и станет одной из самых влиятельных звёзд Голливуда. А еще в начале 2000-х откроет собственную компанию Appian Way Productions, которая займётся производством фильмов, в том числе и в жанре ужасов. В числе спродюсированных компанией картин — «Остров проклятых» Мартина Скорсезе.

В этом психологическом триллере с элементами мистики актёр играет федерального маршала Тедди Дэниелса, который в сопровождении коллеги отправляется на отдалённый остров, где расположена закрытая психиатрическая клиника. Напарники должны провести расследование таинственного исчезновения одной из пациенток.

Шарлиз Терон

Свой путь в кино Шарлиз Терон начала с крошечной роли в третьем эпизоде спин-оффа по мотивам рассказа Стивена Кинга «Дети кукурузы 3: Городская жатва» (1995) о кровавых злоключениях несовершеннолетних, попавших под влияние зловещей силы. Игра длиною в три секунды и ни единой реплики — всё это не стало помехой для будущей обладательницы Оскара, которая жаждала протоптать себе дорогу в «фабрику грёз».

© Park Avenue Productions

Кадр из фильма «Дети кукурузы 3: Городская жатва» (1995)

Настоящим прорывом, после которого Терон стала получать приглашения в серьёзное кино, в том числе и оскароносный «Монстр» Пэтти Дженкинс, оказалась роль в мистическом триллере «Адвокат дьявола» (1997). В нём актриса снялась вместе с Аль Пачино и Киану Ривзом. Терон сыграла Мэри Энн Ломакс — жену талантливого провинциального адвоката (Ривз), выигрывающего все дела, которая сначала наслаждается успехом супруга и неожиданным богатством, но постепенно начинает сходить с ума из-за одиночества.

Для подготовки к роли Терон три месяца консультировалась с психотерапевтом, что позволило ей создать потрясающе достоверный образ женщины, погружающейся в пучину психического расстройства.

Наоми Уоттс

Как и Шарлиз Терон, актриса начинала свою карьеру в спин-оффе о юных убийцах — «Дети кукурузы 4: Сбор урожая» (1996). Однако в отличие от Терон, Уоттс досталась главная роль. В фильме она сыграла Грейс Роудс — женщину, которая борется за спасение своей семьи и выживших жителей городка от мстительной злой силы, поразившей детей Небраски.

© Dimension Films

Настоящий успех пришел к актрисе за работу в ином жанре — психологическом триллере Дэвида Линча «Малхолланд Драйв» (2001), принесшего первые награды. Но после этого Уоттс получила предложение сыграть главную роль в мистическом триллере «Звонок» (2002) Гора Вербински.

В картине актриса воплотила образ журналистки Рейчел Келлер, расследующей серию загадочных смертей, связанных с проклятой видеокассетой, которая убивает зрителей через семь дней после просмотра. Критики высоко оценили игру Уоттс, после чего актриса стала одной из ведущих в Голливуде.

Ева Мендес

Спин-офф «Дети кукурузы» по праву может претендовать на статус голливудской кузницы кадров. Пятый эпизод сериального хоррора дал старт карьере такой мировой звезды, как Ева Мендес. В фильме «Дети кукурузы 5: Поля страха» (1998) она сыграла Кир — одну из жертв детского культа, поклоняющегося мистическому существу «Тот, Кто ходит за рядами».

© Dimension Films, Blue Rider Pictures, Blue Rider Pictures

Кадр из фильма «Дети кукурузы 5: Поля страха» (1998)

Её персонаж, студентка, оказавшаяся в захваченном юными сектантами городке, присоединяется к культу. Но в итоге погибает в результате самосожжения на кукурузном поле под аплодисменты детей. Сцена стала кульминационным моментом фильма.

Эта роль настолько разочаровала актрису, что после съёмок она решила нанять персонального инструктора по актёрскому мастерству. Как позже объясняла Мендес: «Я ощутила ответственность, поскольку показывала миру совершенно иную сторону того, какими могут быть латинские женщины».

Позже актриса появилась в слэшере «Городские легенды: Финальная версия» (2000) в роли студентки-кинематографистки, ставшей жертвой маньяка. Ранние работы в жанре ужасов остались не самым ярким эпизодом в карьере будущей звезды.

Бред Питт

До того, как стать главным красавчиком Голливуда, актёр тоже снимался в малобюджетных проектах. Одной из его первых заметных работ стала роль в слэшере «Вырезая класс» (1989) Роспо Пэлленберга. Персонаж Питта — звезда школьной баскетбольной команды, которого по ошибке принимают за маньяка, убивающего старшеклассников. Фильм балансирует между ужасами и чёрной комедией, а актёр играет типичного пустоголового школьного красавца.

© Republic Pictures

Кадр из фильма «Вырезая класс» (1989)

В тот же период артист появился в эпизодах популярных хоррор-сериалов — «Кошмары Фредди» и «Байки из склепа».

Позже в карьере Питта было ещё несколько значимых работ в фильмах с леденящими душу сюжетами, хоть их и нельзя назвать хоррорами в чистом виде. В числе таких картин: вампирская драма «Интервью с вампиром» (1994) Нила Джордана, психологический триллер «Семь» (1995) Дэвида Финчера и постапокалиптический хоррор «Война миров Z» (2013) Марка Форстера.

Дженнифер Энистон

За год до своего звездного прорыва в сериале «Друзья», бывшая супруга Бреда Питта снялась в фильме ужасов «Лепрекон» (1993) режиссёра Марка Джонса. Дженнифер Энистон досталась главная роль Тори Реддинг — молодой девушки, которая вместе с отцом переезжает на ферму в Северной Дакоте и сталкивается с мстительным злобным гномом-лепреконом, защищающим свои сокровища ценой убийств.

© Trimark Pictures

Кадр из фильма «Лепрекон» (1993)

Впоследствии Энистон признавалась в интервью, что до сих пор испытывает стыд за участие в этом проекте. Но несмотря на сомнительные отзывы критиков, картина в 10 раз окупила скромный бюджет, собрав в прокате около 9 миллионов долларов.

После «Лепрекона» Энистон больше не возвращалась к жанру ужасов, сосредоточившись на комедиях, мелодрамах и драмах.

Джордж Клуни

Карьера актёра началась для него с комедийного хоррора «Возвращение в школу ужасов» (1987) Билла Фрохлиха. Фильм в жанре «кино о кино» рассказывал о съёмочной группе, пытающейся снять ужасы в школе с мрачной историей, где участники проекта сами становятся жертвами мистических сил. Клуни досталась роль неудачливого актёра, игравшего полицейского.

© New World Pictures

Кадр из фильма «Возвращение в школу ужасов» (1987)

На этом опыт Клуни в низкопробных ужастиках не закончился. Актер появился в пародийном фильме «Возвращение помидоров-убийц» (1988) Джона ДеБелло, где сыграл участника команды, сражающейся с ожившими томатами.

Настоящий же прорыв в карьере произошёл после роли грабителя Сета Гекко в культовом триллере Роберта Родригеса «От заката до рассвета» (1996). Персонаж Джорджа Клуни вместе с братом (Квентин Тарантино) оказывается в баре, полном вампиров. Именно эта работа окончательно закрепила за актёром статус голливудской звезды первой величины.

От Робертс до Шварценеггера: дети звёзд Голливуда, делающие кинокарьеру