Боди-хоррор и сказочное фэнтези: новинки Okko в июле

Летний сезон блокбастеров в самом разгаре. Но, помимо череды громких релизов в мировом и в российском прокате, в июле традиционно нашлось место и массе любопытных онлайн-релизов. Специально для тех, кто тёмному залу кинотеатра предпочитает уютный просмотр в домашних условиях, «Рамблер» составил подборку интересных фильмов, которые появятся в июле в онлайн-кинотеатре Okko.

© Карго

Кадр из фильма «Соловей против Муромца»

Кукушка

Премьера якутского этно-хоррора состоялась в рамках прошлогоднего фестиваля «Зеркало». Фильм стал одним из двух представителей России (наряду с картиной «Отца сын» Ильи Зимина) в основном конкурсе смотра. Позже «Кукушка» победила на IV международном фестивале фильмов ужасов и триллеров «НСТ Хоррор Фест». Для режиссёра Евгения Николаева картина стала полноценным режиссёрским дебютом, но робости новичка в работе не найти. Продюсером «Кукушки» выступил Дмитрий Давыдов — автор «Чумы» и «Пугала».

© Amma Production

Юноша Аркадий (Иван Шамаев) спустя годы возвращается в старый родительский дом. Много лет назад там произошло кровавое безумие, о котором молодой человек не забывает до сих пор. В другой части избы проживает странный старец, который не особо рад появлению соседа и встречает незваного гостя с ружьём наперевес. С приходом Аркадия в поселении начинает твориться чертовщина: из теней по стенам тянутся когтистые руки, а по деревушке бродит неупокоенный дух погибшей девушки.

«Кукушка» — это не только изощрённое визуальное и аудиальное упражнение, но ещё и яркая — несмотря на чёрно-белый формат — демонстрация успешной интеграции мирового кинематографического наследия в этническую традицию. За жуткими шаманскими танцами и языческими жертвоприношениями можно разглядеть и «Ведьму» Роберта Эггерса, и «Носферату, симфонию ужаса» Фридриха Вильгельма Мурнау. С шедевром немецкого экспрессионизма фильм Николаева роднит не только тень от когтистой руки на стене, но и сама форма — чёрное-белое, почти немое кино. При этом «Кукушка» — это не парад отсылок и цитат, а самобытное, сбивающее с ног звериной природой кино. Не зря идея фильма родилась из сна режиссёра.

Пара на пару

Режиссёром романтической комедии выступил Александр Котт, ранее уже работавший с жанром в картине «Культурная комедия». Главные роли в фильме исполнили Дмитрий Чеботарёв (франшиза «Майор Гром»), Ирина Горбачёва («Аритмия») и Александр Робак («Географ глобус пропил»).

© Инфинити Контент

Костя (Чеботарёв) — скромный преподаватель литературы в юридическом вузе, который не упускает возможности процитировать Солженицына и Грибоедова при любом случае. Парень искренне влюблён в свою работу, несмотря на скромную заработную плату. Но жена Кости Оля (Горбачёва) фанатичную любовь мужа к литературе не разделяет. Поэтому спустя годы жизни в безденежье она оставляет супруга вместе с сыном и уходит к респектабельному бизнесмену Сергею (Робак).

Преподаватель литературы решает вернуть жену и заводит для этого романтические отношения с дочкой её нового ухажёра. Герои встречаются на семейном ужине, им предстоит провести несколько дней под одной крышей. Режиссёр Владимир Котт снял не только забавный конвенциональный ромком с яркими персонажами и удачным юмором, но и своевременное рассуждение о новом портрете отцовства в российском кино.

Соловей против Муромца

Режиссёр Карен Оганесян («Грозный папа» и «Пассажиры») в одном из интервью признавался, что идея «Соловья против Муромца» у него появилась во время просмотра «Мстителей: Финал». Но влияние киновселенной Marvel можно заметить, и не зная этого факта. Достаточно лишь взглянуть на дизайн костюмов персонажей: они напоминают первые версии костюма Mark Железного человека. Сюжет отечественного блокбастера во многом перекликается с «Живой сталью» Шона Леви.

© Карго

Давным-давно Соловей-разбойник (Никита Ефремов) хитростью победил Илью Муромца (Владимир Любимцев) и переписал историю. Благодаря эликсиру молодости он дожил до наших дней. Картины с его изображениями висят в национальных галереях, а самого Соловья считают народным героем. Но учёному Киселёву (Антон Васильев) известна страшная тайна разбойника. В надежде изменить настоящее и реабилитировать богатыря он отправляется в прошлое и воскрешает Муромца. Теперь Илье придётся столкнуться со своим злейшим врагом в поединках гигантских воинов-роботов на «Робоарене».

Школа мистера Пингвина

Российская премьера фильма состоялась в рамках Московского международного кинофестиваля этого года. Режиссёром картины выступил номинант на премию «Оскар» Питер Каттанео («Мужской стриптиз»), а сценарий написал Джефф Поуп, также удостоившийся оскаровской номинации за фильм «Филомена».

© 42, Aperture Media Partners, Intake Films, Nostromo Pictures, Rolling Dice

В основу британо-испанского драмеди легла одноимённая книга Тома Митчелла. Циничный английский преподаватель Том Мишелл (Стив Куган) вынужден отправиться в Аргентину. Ему предстоит обучать английскому языку юных учеников в школе-интернате накануне государственного переворота. Однажды посреди уличных беспорядков был спасён магелланский пингвин, с которым у вечно ворчливого учителя завязалась настоящая дружба. «Школа мистера Пингвина» — кино бесхитростное и старомодное, но придётся по вкусу всем, кто успел заскучать по очаровательным историям трогательной дружбы в духе франшизы «Уличный кот по кличке Боб».

Знакомьтесь: Клоны Брюса Ли

На фильмах с Брюсом Ли выросло несколько поколений зрителей. Американский актёр гонконгского происхождения влюбил в кино не одного спортсмена, а в боевые искусства — не одного синефила. Скоропостижная кончина артиста, успевшего за непродолжительную, но яркую карьеру стать идолом для миллионов зрителей, повергла мир в шок. Но имя Брюса Ли стало нарицательным, поэтому сразу после смерти актёра ушлые продюсеры решили продолжать зарабатывать на всенародном любимце.

Так появился «Брюсплотейшен» — целое направление фильмов, эксплуатирующих образ незабываемого Брюса Ли, к которому относятся не только боевики-подражатели, но и официальные спин-оффы и сиквелы классических картин с участием мастера. Актёры-двойники под псевдонимами Брюс Ле, Брюс Лай или Брюс Люн были вынуждены играть скончавшегося артиста.

© Severin Films

Режиссёр Дэвид Грегори, более известный как продюсер экранизации повести Лавкрафта «Цвет из иных миров» с Николасом Кейджем в главной роли, в своём фильме пытается осмыслить целое явление. В кадре появляются многие из двойников Брюса Ли, открыто рассказывая о том, как сложилась их карьера.

Российская премьера фильма состоялась на прошлогоднем московском международном кинофестивале в секции «Дикие ночи». Картина придётся по вкусу всем любителям жанрового кино, а также поклонникам Брюса Ли. У постановщика получился крайне необычный взгляд на кумира миллионов зрителей со всего мира.

Олень

Режиссёром фэнтезийного ромкома выступил Михаил Соловьёв («Против всех»), а сценаристом стал Максим Кучин (новая версия «Простоквашино»). Главные роли исполнили Кузьма Сапрыкин («Пожить как люди») и Ольга Веникова («Два холма»).

© «Централ Партнершип», Продюсерский центр «ГОРАД», телеканал «ТНТ»

Сердцеед Андрей (Сапрыкин) построил успешную карьеру, но после тяжёлого рабочего дня каждый вечер проводит в клубе, откуда неизменно возвращается домой с новой спутницей. После совместно проведённой ночи мужчина традиционно пропадает наутро. Однажды стратегия даёт сбой — бабушка одной из девушек наложила на юношу проклятие: стоит парню возбудиться, как у него отрастают оленьи рога. Чтобы победить ведьминское колдовство, Андрею нужно полюбить по-настоящему. Непростая задачка для ловеласа со стажем.

«Оленя» можно назвать романтической версией «Рогов» с Дэниэлом Рэдклиффом. Однако, в отличие от фильма Александра Ажа, работа Соловьёва — не визионерский социальный хоррор, а симпатичная романтическая комедия. Во многом безобидный юмор дополняют живые диалоги и прекрасный актёрский дуэт. Если заскучали по наивным романтическим комедиям, то «Олень» кажется идеальным выбором для вечернего просмотра.

Гадкая сестра

«Гадкая сестра» сначала покорила крупные международные фестивали («Сандэнс» и Берлинале), а затем добралась и до отечественного зрителя. Российская премьера боди-хоррора дебютантки Эмили Блихфельдт состоялась в рамках секции «Дикие ночи» на московском международном кинофестивале этого года.

© Mer Film, Lava Films, Motor, Scanbox Entertainment, Zentropa International Sweden

Картина переосмысляет популярную сказку о Золушке, но в центре истории — не потерявшая туфельку принцесса, а её сводная сестра Эльвира (Леа Мюрен). В попытке понравиться принцу девушка идёт на страшные жертвы: ринопластику и похудение с помощью червей-паразитов.

Сразу после премьеры фильм Блихфельдт окрестили норвежской версией «Субстанции». Во многом небезосновательно. «Гадкая сестра» — такой же радикальный феминистский боди-хоррор, который вновь демонстрирует, на какие жуткие трансформации готовы пойти женщины ради соответствия недостижимым стандартам красоты.

На экране вновь проступает мир, в котором красота — главная валюта, а любовь — иллюзия. Помимо перекличек с фильмом Корали Фаржа, «Гадкая сестра» отсылает к оригинальным сказкам братьев Гримм, поэтому Золушка окончательно прощается с диснеевским прошлым в пользу экстремального боди-хоррора.

Последнее завтра

Режиссёром музыкального триллера с The Weeknd в главной роли выступил Трей Эдвард Шульц. Постановщик успел зарекомендовать себя как один из самых самобытных американских молодых авторов, которому успешно даются разные жанры: от хорроров («Оно приходит ночью») до драм («Волны»). В основу фильма легла реальная история. В 2022 году на одном из концертов в Лос-Анджелесе The Weeknd потерял голос, из-за чего выступление пришлось закончить досрочно после трёх композиций.

© Manic Phase

В «Последнее завтра» экранное альтер эго поп-исполнителя (The Weeknd играет самого себя) также потеряло голос прямо на сцене. Музыкант убегает со сцены вместе с таинственной фанаткой Ани (Дженна Ортега). Пара веселится всю ночь напролёт, но наутро загадочная девушка насильно удерживает кумира в номере отеля. Чтобы вырваться из заточения, поп-идолу придётся разобраться с собственными страхами и демонами.

Картина стала любопытным исследованием мрачного универсума популярного артиста и попыткой The Weeknd попрощаться со сценическим образом. Фанаты с удовольствием отправятся в путешествие по вселенной любимого исполнителя, а фильм кажется почти идеальной экранизацией трёх последних альбомов музыканта. Однако для тех, кто знаком с творчеством поп-идола благодаря паре хитов, «Последнее завтра» может показаться бессмысленным набором из красиво снятых сцен.

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«Грозный папа» (6+)

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«Школа мистера Пингвина» (16+)

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