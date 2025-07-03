Фильм с Миланой Хаметовой и концерт Линды: куда пойти в Москве 5–6 июля

Семейная комедия «Не одна дома 2» с Миланой Хаметовой, концерт Линды на Усачёвском рынке и фестиваль «Парк света» на Северном речном вокзале. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

© «Биг Скрин Продакшн», Arna Media

Кадр из фильма «Не одна дома 2»

Что посмотреть

Семейная комедия «Не одна дома 2» с Миланой Хаметовой

В прокат выходит «Не одна дома 2» — продолжение прошлогодней комедии о сообразительной и обаятельной школьнице Маше. В первой картине главная героиня заподозрила в мошенничестве свою няню и вывела её на чистую воду. На сей раз Маша, которой скучно путешествовать с родителями, договаривается с другой девочкой, что отправится вместо неё в летний лагерь. Там героиня встречает всё ту же няню и её подельника и понимает, что парочка снова замышляет что-то нехорошее. Маша и её новая подруга Вика разрабатывают план, чтобы помешать мошенникам.

Главную роль в комедии сыграла певица и блогер Милана Хаметова. Также в фильме снялись хип-хоп-исполнитель и блогер Dava (Давид Манукян) и актёры Алексей Маклаков, Александр Головин и Юлианна Михневич. Режиссёром стал Митрий Семёнов-Алейников («Вредная привычка», сериал «Подростки в космосе»).

Посмотреть расписание в кинотеатрах и приобрести билеты можно по ссылке.

Спектакль «Любовь по Маркесу» с Игорем Костолевским

6 июля в 18:00 в Театре имени Маяковского покажут спектакль «Любовь по Маркесу». Постановка основана на повести колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса «Вспоминая моих грустных шлюх», ставшей последней книгой автора. Главный герой, 90-летний журналист Габи, никогда не связывал себя серьёзными отношениями с женщинами. Но встреча с юной жрицей любви Дегальдиной оборачивается тем, что Габи впервые в жизни испытывает любовь. Глядя на спящую девушку, он погружается в воспоминания о своей жизни.

© www.mayakovsky.ru

Режиссёром постановки стал Егор Перегудов. «Мне близок магический реализм Маркеса как способ взаимодействия с реальностью — когда силой фантазии ты можешь трансформировать мир вокруг», — пояснял он в аннотации к спектаклю, опубликованной на официальном сайте театра. Главную роль в «Любви по Маркесу» исполняет народный артист России Игорь Костолевский, его партнёршами по сцене стали Ольга Прокофьева, Дарья Хорошилова, Алина Вакаева.

В 2023 году Перегудов получил за эту постановку премию «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучшая работа режиссёра». Игорь Костолевский за роль Габи был награждён премией «Звезда театрала» в номинации «Лучшая мужская роль».

Приобрести билеты можно по ссылке.

Выставка «Я иду искать! Современное искусство в традиционном музее» в музее-заповеднике «Царицыно»

2 июля в Хлебном доме музея-заповедника «Царицыно» открылась выставка «Я иду искать! Современное искусство в традиционном музее». Она занимает девять залов и посвящена «обрядам перехода», которые случаются в жизни любого человека при разных обстоятельствах: совершении первых детских открытий, взрослении, вступлении в брак и так далее. Произведения искусства созданы специально для выставки современными художниками, среди которых — Мария Трегубова, Андрей Бартенев, Ирина Корина, Ольга Божко.

© tsaritsyno-museum.ru

В число экспонатов вошли, например, инсталляция Трегубовой о размытии границ между реальностью и сном, костюмы Бартенева, посвящённые свадебному обряду, инсталляция «Пир-гора» творческого союза «Планетянин», воссоздающая атмосферу праздничного застолья.

Выставка продлится до 8 марта 2026 года.

Что послушать

Опера «Царская невеста» в концертном зале «Зарядье»

5 июля в Большом зале концертного зала «Зарядье» дадут оперу Николая Римского-Корсакова «Царская невеста». Композитор написал её в 1898 году и сам создал либретто по мотивам одноимённой драмы поэта и драматурга Льва Мея.

По сюжету опричник Грязной влюбляется в девушку Марфу, которая сосватана за другого. Опричник хочет опоить Марфу приворотным зельем, но в результате интриги любовницы Грязного Любаши девушка выпивает отраву. Дело усугубляется тем, что Марфу выбрал в невесты царь Иван Грозный, невзирая на то, что у героини уже есть жених.

© zaryadyehall.ru

Партию Марфы в опере исполнит одна из самых востребованных оперных певиц мира Ольга Перетятько. Партию жениха Марфы Ивана Лыкова будет петь Сергей Скороходов, а опричника Грязного — Владислав Сулимский.

Начало оперы в 19:00. Билеты можно приобрести по ссылке.

Концерт Линды на Усачёвском рынке

5 июля в 19:00 певица Линда даст большой сольный концерт под открытым небом на Усачёвском рынке — одном из самых модных гастропространств столицы. Экстравагантная исполнительница завоевала популярность в середине 1990-х годов хитами «Мало огня» и «Ворона». За свою музыкальную карьеру Линда записала девять сольных альбомов, выпустила вместе с греческим композитором и певцом Стефаносом Корколисом акустический лонгплей Acoustics by Bloody Faeries, спела вместе с Найком Борзовым песню «Далеко» для музыкального проекта «Нечётный воин-3» и поучаствовала в записи альбома «Иллюминатор» на стихи поэта Ильи Кормильцева.

© Страница Линды в VK

Последний на данный момент сольный лонгплей певицы «ДНК Мира» вышел в 2020 году. Во время концерта на Усачёвском рынке Линда исполнит и старые хиты, и новые композиции.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Концерт Алексея Чумакова на площадке МТС Live Лето в «Лужниках»

6 июля на площадке МТС Live Лето в «Лужниках» выступит певец Алексей Чумаков. 44-летний исполнитель стал известен широкой публике в 2003 году благодаря участию в музыкальном реалити-шоу «Народный артист» на телеканале «Россия», где завоевал третье место. Спустя 10 лет он стал победителем первого сезона звёздного реалити-шоу «Один в один!» на Первом канале. В дискографии артиста значатся три сольных альбома, а в апреле этого года он выпустил новый сингл «Скажи мне зачем?».

© Предоставлено менеджментом артиста

Помимо музыки Чумаков активно снимался в кино (например, вместе со своей супругой, певицей Юлией Ковальчук, сыграл в комедии «Срочно выйду замуж»), озвучивал фильмы и участвовал в качестве ведущего в различных телепроектах, в числе которых — «Секрет успеха» на телеканале «Россия», «Откройте, к вам гости!» и «Между нами шоу» на телеканале СТС.

На концерте на площадке МТС Live Лето, как указано в пресс-релизе мероприятия, слушателей ждут и проникновенные баллады, и танцевальные треки. Начало выступления в 20:00.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Где погулять

Фестиваль «Парк света» на Северном речном вокзале

5 июля в парке Северного речного вокзала пройдёт фестиваль «Парк света». Концепция мероприятия заявлена как «Порт пяти морей», и территория парка будет разделена на пять тематических зон. Каждую из них посвятят одному из пяти морей, с которыми столицу связывают водные пути: Чёрному, Белому, Каспийскому, Азовскому и Балтийскому.

© transport.mos.ru

В зоне «Чёрное море» пройдут театрализованное шоу «Водный путь» и проекционное шоу «Москва — порт пяти морей». В зоне «Балтийское море» состоятся художественные мастер-классы: участников научат рисовать морские пейзажи и расписывать шоперы. В зоне «Азовское море» будет работать лекторий: слушателям расскажут о черноморских дельфинах и об истории мореходства поморов.

В «Белом море» разместят интерактивные стенды и зоны, например, «Как работает речной шлюз» и «Симулятор навигации». А «Каспийское море» станет детской территорией: маленькие гости смогут сделать аквагрим, поиграть в магнитную рыбалку и гигантский «морской бой», научиться плести фенечки и создавать песочные картины.

Вход на фестиваль бесплатный.

Литературный фестиваль «Накануне» в Доме творчества Переделкино

6 июля в Доме творчества Переделкино состоится литературный фестиваль «Накануне». Лекции и паблик-токи, которые пройдут в его рамках, будут посвящены мистике и фольклору.

© pro-peredelkino.org

Например, в 12:00 писательница, автор книг о славянской мифологии Марина Голубева прочитает лекцию «Славянская нечисть. От природных духов и вредоносных сущностей до гостей с того света». В 13:00 историк искусства Кирилл Светляков расскажет о позднесоветском мистицизме 1970-х годов. В 14:30 историк литературы Алексей Вдовин и ведущие подкаста «Дневники Лоры Палны» Митя Лебедев и Маша Погребняк в ходе паблик-тока «Монстры у порога: образы зла раньше и сегодня» обсудят, почему людей тянет к пугающему, когда обсуждение страшного может идти на пользу и чем древние сказочные чудовища отличаются от современных монстров.

Также в программе фестиваля заявлены мастер-классы. Художник и арт-терапевт Мария Звонарёва научит делать коллажи, вдохновлённые русскими народными сказками, а специалист по народной игрушке Валентина Телегина вместе со всеми желающими смастерит народную куклу-стригушку. В рамках «Накануне» посетители фестиваля смогут отправиться на экскурсию по переделкинскому кладбищу, где похоронены известные писатели, поэты и драматурги XX века, узнают о его истории и о жизни и творчестве тех, для кого оно стало последним пристанищем.

Начало фестиваля в 12:00. Вход на лекции и паблик-токи бесплатный, по предварительной регистрации на официальном сайте Дома творчества. Для участия в экскурсии нужно приобрести билет, который также продаётся на официальной странице Дома творчества в интернете.

Маркет Supermetall Market в пространстве «Суперметалл»

6 июля на территории делового пространства «Суперметалл» пройдёт маркет Supermetall Market. Посетители смогут приобрести одежду, аксессуары и предметы декора более 100 локальных брендов, сделать укладку в корнере салона On Hair Salon и получить сеанс массажа в зоне проекта «Фитмост». Гостей также ждут фотозона от медиа «Афиша» и «Афиша Daily» и шахматные турниры от проекта RepChess. За музыкальное сопровождение дня будет отвечать радиостанция Studio 21, чья команда подготовит плейлисты и выступления диджеев.

© Соцсети пространства «Суперметалл»

Маркет пройдет с 12:00 до 22:00. Вход бесплатный.

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