Сиквел «Дьявол носит Prada» и пятый сезон «Медведя» — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

© 20th Century Fox

Кадр из фильма «Дьявол носит Prada» (2006)

Начались съёмки сиквела фильма «Дьявол носит Prada»

Кинокомпания 20th Century Studios официально подтвердила, что у фильма «Дьявол носит Prada» (2006) будет продолжение. Студия опубликовала тизер с подписью «находится в производстве» в своём аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По данным отраслевого издания Variety, к своим ролям вернутся Мэрил Стрип, сыгравшая в первой картине жёсткого и властного главного редактора модного журнала «Подиум» Миранду Пристли, Энн Хэтуэй и Эмили Блант, исполнившие её ассистенток Энди и Эмили, и Стэнли Туччи, снявшийся в образе креативного директора «Подиума» Найджела. К актёрскому составу присоединится Кеннет Брана, который сыграет мужа Миранды Пристли. Режиссёром сиквела станет Дэвид Френкель, снявший первый фильм.

Подробности сюжета пока не подтверждены, но, по информации Variety, речь пойдёт о том, как Миранда Пристли пытается спасти свою карьеру на фоне падения читательского интереса к традиционным журналам. Героиня столкнётся со своей бывшей помощницей Эмили, которая теперь работает на руководящей должности в люксовой компании, в чьих рекламных контрактах нуждается Пристли. Пока неизвестно, какую роль в этой истории сыграет персонаж Энн Хэтуэй Энди — в финале первой картины она уволилась из журнала и устроилась репортёром в газету.

Планируется, что сиквел выйдет в прокат 1 мая 2026 года.

Объявлены даты празднования Дня города в Москве

В 2025 году празднование Дня города в Москве состоится 13 и 14 сентября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале. Столица отметит свой 878-й день рождения. Праздничные мероприятия по традиции пройдут в историческом центре, учреждениях культуры, образования и социальной защиты, парках и на площадках в жилых районах города, отметил столичный градоначальник. Программа Дня города будет утверждена в ближайшее время.

© Наталья Селиверстова/РИА Новости

В прошлом году День города в Москве отмечали 7 и 8 сентября. Для москвичей и гостей столицы подготовили свыше трёх тысяч различных активностей, писала «Российская газета». Такое количество было связано с тем, что празднование совпало с масштабными летними городскими фестивалями, в том числе «Территория будущего. Москва 2030» и «Лето в Москве». Для горожан устроили концерты, кинопоказы под открытым небом, квизы, тренировки с известными спортсменами и многое другое. В честь праздника вход в 72 музея, подведомственных столичному Департаменту культуры, был бесплатным.

Картина Каналетто установила новый рекорд

Картина итальянского живописца XVIII века Каналетто «Венеция. Возвращение Бучинторо в день Вознесения» была продана 1 июля на торгах аукционного дома Christie’s за 31,9 миллиона фунтов стерлингов (свыше 3,4 миллиарда рублей), что стало новым рекордом стоимости для работ этого мастера. Об этом сообщается на официальном сайте Christie’s. Ранее самой дорогой картиной Каналетто в аукционной истории была «Гранд-канал, вид на северо-восток от Палаццо Бальби к мосту Риальто», которую продали на торгах Sotheby’s в 2005 году за 18,6 миллиона фунтов стерлингов, отмечает портал Artnet.

© Общественное достояние

Как указано на сайте Christie’s, «Венеция. Возвращение Бучинторо в день Вознесения», написанная около 1732 года, принадлежала первому премьер-министру Великобритании сэру Роберту Уолполу. Первоначальная стоимость полотна на аукционе составляла 20 миллионов фунтов стерлингов (более 2,1 миллиарда рублей). За свою почти 300-летнюю историю работа выставлялась на торгах лишь дважды: в 1751 и 1993 годах.

Фестиваль «Театральный бульвар» расширит программу

Программу фестиваля «Театральный бульвар» решено расширить в связи с повышенным интересом зрителей. Об этом сообщил глава столичного Департамента культуры Алексей Фурсин, чьи слова приводит официальный портал московского правительства mos.ru. За первый месяц работы фестиваля жители и гости города посетили 850 мероприятий, 350 из которых — спектакли, а 500 — мастер-классы и творческие лаборатории, поделился данными Фурсин. По его словам, общая продолжительность постановок и интерактивов превысила тысячу часов. «По итогам первого месяца мы приняли решение расширить программу "Театрального бульвара"», — заявил глава департамента.

© teatr.mos.ru

С 1 июля на Патриарших прудах работает новая камерная сцена фестиваля: до конца лета на ней пройдёт около 100 театрализованных представлений, отметил Фурсин. Также, по его словам, принято решение продлить работу амфитеатра музейного парка «Политех» до 31 августа. Зрители увидят ещё около 50 спектаклей.

Фестиваль «Театральный бульвар» проходит в Москве с 1 июня до 31 августа на 14 площадках города. В нём принимают участие свыше 300 театров, в том числе около 10 зарубежных. В программу входят спектакли, читки, театральные и вокальные импровизации, аудиопостановки, открытые творческие мастерские и многое другое.

Cериал «Медведь» продлили на пятый сезон

Комедийно-драматический сериал Hulu «Медведь» продлили на пятый сезон. Об этом сообщило отраслевое издание Variety. Четвёртый сезон, состоящий из десяти эпизодов, вышел 25 июня. По сюжету шеф-повар Карми (Джереми Аллен Уайт), его помощница Сидни (Айо Эдебири) и менеджер Ричи (Эбон Мосс-Бакрак) продолжают управлять рестораном изысканной кухни в Чикаго. «"Медведя" по-прежнему любят фанаты по всему миру, и их реакция на этот сезон — судя по невероятно большой зрительской аудитории — была столь же впечатляющей, как и на любой из предыдущих», — заявил глава продюсерской студии сериала FX Production Джон Ландграф, чьи слова приводит Variety. Он добавил, что создатель сериала Кристофер Сторер и его команда в очередной раз доказали, что делают одно из лучших шоу на телевидении, и студия очень рада, что «Медведь» получит продолжение.

© FX Productions

Первый сезон «Медведя» вышел в июне 2022 года. Сериал завоевал множество наград, в том числе 21 премию «Эмми» и пять «Золотых глобусов». В 2024 году шоу было выдвинуто на «Эмми» в 23 номинациях, что стало рекордным показателем среди комедийных сериалов. В итоге «Медведь» получил 11 почётных статуэток.

Хэнкс, Депп и Клуни: кто из голливудских актёров прославился благодаря фильмам ужасов