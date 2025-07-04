«Театральная зона»: сможет ли рассмешить новая комедия братьев Андреасян

1 июля в онлайн-кинотеатре состоялась премьера сериала «Театральная зона». Это комедия о режиссере ТЮЗа, который по случайности оказывается в тюрьме и ставит театральный спектакль с участием заключённых и сотрудников колонии. «Рамблер» рассказывает, каким получился новый проект кинокомпании братьев Андреасян.

© Кинокомпания братьев Андреасян, Kion

Отношения театрального режиссера Червонцева (Борис Дергачев) с мэром города Рваньск (Константин Федоров) построены на взаимовыгодном сотрудничестве. Чиновник помогает театру деньгами и всячески благоволит, но взамен просит о некоторых одолжениях. Например, устроить в ТЮЗе корпоратив для мэрии, а также устроить его дочь на главную роль в спектакле Червонцева.

Постановщик идет навстречу, но в то же время его терзает совесть. Изрядно напившись, Червонцев приходит вечером в театр и взрывает там фейерверк, из-за чего в заведении культуры начинается пожар. Горе-постановщика сажают в тюрьму, начальник которой мечтает победить на конкурсе творческой самодеятельности. Для этого он поручает Червонцеву поставить спектакль прямо в тюрьме. Играть в нём будут заключенные и сотрудники ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний).

Новый сериал Ашота Кещяна — своего рода симбиоз тюремной романтики и театральной метафизики. На первый взгляд, концепция свежая — театр как метафора человеческого существования, помещённая в контекст исправительного учреждения, где «весь мир — театр», но декорации из решёток, а вместо зрительного зала камеры. Судя по первым эпизодам, авторы выпустили очередную вариацию культурно-воспитательной комедии, которая эксплуатирует архетип падшего интеллигента и тюремную романтику.

Режиссёр, известный по комедии «Няньки» и альманаху «Мамы», работает в эстетике умеренного абсурда — комическое возникает не из острых наблюдений над человеческой природой, а из механического столкновения несовместимых миров. Например, при первой встрече в камере заключённые спрашивают Червонцева, кто он по жизни — Элтон Джон? А потом уточняют не «Заднеприводный» ли он? Среда театра и тюремная субкультура существуют параллельно, пересекаясь только для создания комических зарисовок.

Борис Дергачев предстает в некотором роде падшим интеллигентом. Его герой — не трагическая фигура художника, раздавленного обстоятельствами, а карикатура на творческую личность, лишённую как подлинного таланта, так и моральных принципов. Дергачев играет с характерной для себя манерой: все эмоции выглядят натужно, как будто старую зубную пасту пытаются выдавить из тюбика.

© Кинокомпания братьев Андреасян, Kion

О раскрытии героя Никиты Кологривого (он играет Рому, одного из заключённых) пока говорить трудно — в первых сериях у его персонажа мало экранного времени. Куда больше выделяется начальник тюрьмы (Виталий Хаев) — харизматичный и доброжелательный герой, который пусть и лишён психологической сложности, отлично чувствует атмосферу сериала и смотрится в кадре довольно естественно.

Работа над спектаклем «Ромео и Джульетта», которую задумал Червонцев, могла бы стать нетривиальной метафорой о невозможности любви в мире, который построен на вертикальной иерархии и насилии. Но кажется, что авторы сценария будут использовать текст Шекспира как очередной фундамент для комических недоразумений — представьте себе, заключённые и те, кто их охраняет, будут разыгрывать влюблённых. Трагедия о безумной страсти может превратиться в водевиль о культурных различиях.

Первые эпизоды «Театральной зоны» предлагают взгляд на тюрьму как на экзотическую локацию, где разворачивается нелепое, абсурдное действие. Сериал отвечает современной тенденции романтизации маргинальной среды, как и другие проекты схожей тематики («Ресторан по понятиям», «Исправление и наказание»). Театр пока имеет мало значения и для заключённых, и для сотрудников ФСИН. Казалось бы, постановка может послужить символом высокой культуры, который должен облагородить тюремную среду. Но пока искусство в сериале не преобразует человека, а лишь развлекает.

При просмотре первых серий возникает ощущение, что авторы проекта работали в спешке. «Театральная зона» выглядит как конвейерный продукт, который призван заполнить слот в библиотеке онлайн-кинотеатра. В нём есть много примитивного юмора, который опирается на стереотипы, и отсутствует психологическая глубина и проработка персонажей. «Театральная зона» — пример, как легко спутать имитацию высказывания на серьёзные темы с самим высказыванием.

Кологривый в тюремном театре, Чурсин в Средневековье: главные сериалы июля