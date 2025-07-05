В культовой сцене фильма «Сияние» обнаружен ляп
В этом году 45 лет исполнилось одному из культовых американских фильмов ужасов «Сияние» режиссера Стэнли Кубрика с Джеком Николсоном в главной роли. Картина вышла в кинопрокат в США 23 мая 1980 года, постепенно завоевала популярность поклонников жанра по всему миру и вошла в список лучших триллеров по версии Американского института кино. Но немногие заметили в фильме нестыковки, которые пропустили создатели. «Рамблер» пересмотрел картину и нашел фрагменты с киноляпами.
Личная история Кинга
Фильм «Сияние» — экранизация знаменитого романа «короля ужасов» Стивена Кинга о находящемся в горах отеле «Оверлук», в который на зиму приезжает писатель Джек Торранс с женой Венди и сыном Дэнни. Задача Джека — следить за отелем, пока не наступит новый туристический сезон. Под воздействием обитающих в гостинице призраков Торренс сходит с ума и пытается убить семью. Роман был опубликован в 1977 году и не только принес писателю славу, но и стал для него знаковым в плане личной истории.
Дело в том, что одно время Кинг страдал алкогольной зависимостью. Позже писатель признавался в интервью разным изданиям, что находясь под воздействием алкоголя он постоянно боролся с желанием причинить родным зло — отсюда и родился образ главного героя романа Джека Торранса. Заброшенный отель — тоже не случайность. Чтобы найти сюжет для новой книги Кинг с женой Табитой отправились в путешествие по Колорадо и заехали в горный отель «Стэнли», в котором на тот момент закончился туристический сезон и он практически пустовал. Там писателю приснился сон — его маленький сын бегает по коридорам, спасаясь от призраков. Проснувшись, Кинг уже знал сюжет своего будущего произведения.
Интересные факты
Сам отель «Стэнли» Кубрик использовал только для внешних съемок фильма. Все внутренние сцены, по данным Кинопоиска, были сняты в отеле «Авани» в национальном парке Йосемити в Калифорнии. Съемки велись 51 неделю, вместо запланированных 17 недель. Они стартовали в мае 1978 года и завершились в апреле 1979-го.
Экранизация «Сияния» Стивену Кингу не понравилась — писатель и режиссер не сошлись во взглядах на общую концепцию и то, каким необходимо показать главного героя. Например, как пишет издание Forbes, Кинг не хотел звать на главную роль Джека Николсона, который уже сыграл безумца в «Пролетая над гнездом кукушки». Ему хотелось видеть в адаптации простого человека, например Джона Войта. Кроме того, Кубрик сконцентрировался в своем фильме демонической стороне отеля «Оверлук» из-за которого Джек постепенно сходит с ума. Причем сам главный герой изначально показан не очень хорошим персонажем. Кинг же хотел продемонстрировать иную природу Джека Торренса — неплохого человека, сражающегося с внутренними демонами.
После выхода фильма Кинг искренне не понимал, почему экранизация произвела такой фурор у зрителей и критиков. «Это все равно что “кадиллак” без движка. Далеко на таком не уедешь, остается разве что восхищаться им как скульптурой», — отмечал Кинг, чьи слова приводил bbc.com.
По данным портала boxofficemojo.com, при бюджете в 19 миллионов долларов, картине за все время проката удалось заработать почти 48 миллионов долларов. И хотя «Сияние» не получило ни одной кинонаграды, его высоко оценили профильные издания. Сегодня фильм входит в рейтинг 100 лучших американский триллеров по версии Американского института кино (AFI), герой Джека Николсона Джек Торренс вошел в топ-100 величайших злодеев (25 место), а произнесенная им фраза «А вот и Джонни» занимает 68-ю строчку в рейтинге лучших киноцитат.
Киноляпы в фильме
1. В самом начале фильма, когда Торренты еще не переехали в отель и живут в своей квартире, на двери в комнате сына Джека Дэннни вместе с другими картинками можно увидеть гнома Молчуна из мультфильма «Белоснежка и семь гномов». Но когда к нему приходит врач, чтобы осмотреть после потери сознания, гном куда-то пропадает.
2. По приезду в отель, Джек Торренс показывает сотрудникам огромную кучу чемоданов и сумок, которые семья привезла с собой на время проживания. Правда непонятно, как столько вещей могло поместиться в автомобиль «Фольксваген Жук», в котором к тому же сидели три человека.
3. Когда повар показывает жене Джека морозильную камеру, на заднем плане видна огромная кухня, а дверь в камеру находится слева. Но когда они выходит из морозилки, на заднем плане находится другая комната. А дверь переместилась в правую сторону.
4. Когда повар показывает Вэнди Торранс кладовую, он говорит, что в отеле много продуктов, но все они с длительным сроком хранения. Например, это замороженное мясо, консервы, сухие каши и так далее. Но утром на следующий день Вэнди готовит мужу его любимую глазунью из свежих яиц. Интересно, откуда она их взяла?
5. Когда жена Джека заходит в зал и спрашивает, как у него идут дела с книгой, а Джек срывается на неё за то, что она его отрывает от работы, на заднем плане у стены стоят журнальный столик и стул. Но когда Венди уходит, происходит смена кадра и стул со столиком исчезают.
6. В сцене, когда Венди и Дэнни смотрят телевизор в гостиной, можно заметить, что за телевизором нет никаких проводов и он не подключен к розетке.
7. В той самой знаменитой сцене, когда сошедший с ума Джек просовывает голову в прорубленное им отверстие в двери и говорит жене: «А вот и Джонни», его голова практически полностью помещается в проем. Но в следующем кадре видно, что в этом проёме откуда-то появился огромный кусок части двери. Если бы он там был раньше, голова Джека просто бы не пролезла.