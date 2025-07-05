В культовой сцене фильма «Сияние» обнаружен ляп

В этом году 45 лет исполнилось одному из культовых американских фильмов ужасов «Сияние» режиссера Стэнли Кубрика с Джеком Николсоном в главной роли. Картина вышла в кинопрокат в США 23 мая 1980 года, постепенно завоевала популярность поклонников жанра по всему миру и вошла в список лучших триллеров по версии Американского института кино. Но немногие заметили в фильме нестыковки, которые пропустили создатели. «Рамблер» пересмотрел картину и нашел фрагменты с киноляпами.

© Warner Bros. Pictures

Личная история Кинга

Фильм «Сияние» — экранизация знаменитого романа «короля ужасов» Стивена Кинга о находящемся в горах отеле «Оверлук», в который на зиму приезжает писатель Джек Торранс с женой Венди и сыном Дэнни. Задача Джека — следить за отелем, пока не наступит новый туристический сезон. Под воздействием обитающих в гостинице призраков Торренс сходит с ума и пытается убить семью. Роман был опубликован в 1977 году и не только принес писателю славу, но и стал для него знаковым в плане личной истории.

Дело в том, что одно время Кинг страдал алкогольной зависимостью. Позже писатель признавался в интервью разным изданиям, что находясь под воздействием алкоголя он постоянно боролся с желанием причинить родным зло — отсюда и родился образ главного героя романа Джека Торранса. Заброшенный отель — тоже не случайность. Чтобы найти сюжет для новой книги Кинг с женой Табитой отправились в путешествие по Колорадо и заехали в горный отель «Стэнли», в котором на тот момент закончился туристический сезон и он практически пустовал. Там писателю приснился сон — его маленький сын бегает по коридорам, спасаясь от призраков. Проснувшись, Кинг уже знал сюжет своего будущего произведения.

Интересные факты

© Warner Bros. Pictures

Сам отель «Стэнли» Кубрик использовал только для внешних съемок фильма. Все внутренние сцены, по данным Кинопоиска, были сняты в отеле «Авани» в национальном парке Йосемити в Калифорнии. Съемки велись 51 неделю, вместо запланированных 17 недель. Они стартовали в мае 1978 года и завершились в апреле 1979-го.

Экранизация «Сияния» Стивену Кингу не понравилась — писатель и режиссер не сошлись во взглядах на общую концепцию и то, каким необходимо показать главного героя. Например, как пишет издание Forbes, Кинг не хотел звать на главную роль Джека Николсона, который уже сыграл безумца в «Пролетая над гнездом кукушки». Ему хотелось видеть в адаптации простого человека, например Джона Войта. Кроме того, Кубрик сконцентрировался в своем фильме демонической стороне отеля «Оверлук» из-за которого Джек постепенно сходит с ума. Причем сам главный герой изначально показан не очень хорошим персонажем. Кинг же хотел продемонстрировать иную природу Джека Торренса — неплохого человека, сражающегося с внутренними демонами.

После выхода фильма Кинг искренне не понимал, почему экранизация произвела такой фурор у зрителей и критиков. «Это все равно что “кадиллак” без движка. Далеко на таком не уедешь, остается разве что восхищаться им как скульптурой», — отмечал Кинг, чьи слова приводил bbc.com.

По данным портала boxofficemojo.com, при бюджете в 19 миллионов долларов, картине за все время проката удалось заработать почти 48 миллионов долларов. И хотя «Сияние» не получило ни одной кинонаграды, его высоко оценили профильные издания. Сегодня фильм входит в рейтинг 100 лучших американский триллеров по версии Американского института кино (AFI), герой Джека Николсона Джек Торренс вошел в топ-100 величайших злодеев (25 место), а произнесенная им фраза «А вот и Джонни» занимает 68-ю строчку в рейтинге лучших киноцитат.

Киноляпы в фильме

© Warner Bros. Pictures

1. В самом начале фильма, когда Торренты еще не переехали в отель и живут в своей квартире, на двери в комнате сына Джека Дэннни вместе с другими картинками можно увидеть гнома Молчуна из мультфильма «Белоснежка и семь гномов». Но когда к нему приходит врач, чтобы осмотреть после потери сознания, гном куда-то пропадает.

© Warner Bros. Pictures

2. По приезду в отель, Джек Торренс показывает сотрудникам огромную кучу чемоданов и сумок, которые семья привезла с собой на время проживания. Правда непонятно, как столько вещей могло поместиться в автомобиль «Фольксваген Жук», в котором к тому же сидели три человека.

© Warner Bros. Pictures

3. Когда повар показывает жене Джека морозильную камеру, на заднем плане видна огромная кухня, а дверь в камеру находится слева. Но когда они выходит из морозилки, на заднем плане находится другая комната. А дверь переместилась в правую сторону.

© Warner Bros. Pictures

4. Когда повар показывает Вэнди Торранс кладовую, он говорит, что в отеле много продуктов, но все они с длительным сроком хранения. Например, это замороженное мясо, консервы, сухие каши и так далее. Но утром на следующий день Вэнди готовит мужу его любимую глазунью из свежих яиц. Интересно, откуда она их взяла?

© Warner Bros. Pictures

5. Когда жена Джека заходит в зал и спрашивает, как у него идут дела с книгой, а Джек срывается на неё за то, что она его отрывает от работы, на заднем плане у стены стоят журнальный столик и стул. Но когда Венди уходит, происходит смена кадра и стул со столиком исчезают.

© Warner Bros. Pictures

6. В сцене, когда Венди и Дэнни смотрят телевизор в гостиной, можно заметить, что за телевизором нет никаких проводов и он не подключен к розетке.

© Warner Bros. Pictures

7. В той самой знаменитой сцене, когда сошедший с ума Джек просовывает голову в прорубленное им отверстие в двери и говорит жене: «А вот и Джонни», его голова практически полностью помещается в проем. Но в следующем кадре видно, что в этом проёме откуда-то появился огромный кусок части двери. Если бы он там был раньше, голова Джека просто бы не пролезла.

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