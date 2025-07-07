Красотка Хадсон, анекдоты и медведи: киноновинки июля для всей семьи

Лето — самое подходящее время для семейных походов в кино. В июле в прокат выходит пять российских комедий, которые рассмешат и детей, и родителей. «Рамблер» рассказывает об интересных новинках проката для всей семьи.

© elementarno.show

Кадр из киноспектакля «Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.»

«Не одна дома 2»

С того дня, как отважная пятиклассница Маша Хаметова защитила собственный дом от грабителей, прошло три года. Девочка выросла, а жажда приключений осталась — правда, теперь к ней прибавилось подростковое желание вырваться из-под родительской опеки. Даже традиционное летнее путешествие в автодоме Машу не радует, ей скучно целыми днями выслушивать воодушевлённые рассказы отца. На одной из остановок девочка видит автобус, везущий подростков в летний лагерь. Большинство пассажиров радуется поездке, но есть и ребята, мечтающие поскорее вернуться домой.

© «Биг Скрин Продакшн», Arna Media

Кадр из фильма «Не одна дома 2»

С одной такой девочкой, которую тоже зовут Маша, и знакомится главная героиня. Разговорившись, сверстницы решают поменяться местами: Маша Хаметова садится в автобус, а её тезка уезжает домой. В лагере главная героиня встречает старых знакомых — жуликов Хахаля и Няню. Похоже, злоумышленники снова затеяли ограбление, и только бесстрашная Маша сможет дать им отпор.

По признанию исполнившей главную роль певицы и блогера Миланы Хаметовой, чьи слова приводятся в пресс-релизе фильма, съёмки сиквела потребовали от неё большой эмоциональной отдачи. Помимо схватки с бандитами, героине предстоит встреча с первой любовью — романтическая линия в декорациях летнего лагеря наверняка понравится юным зрителям. Также к своим ролям вернулись Давид Манукян, Алексей Маклаков, Юлианна Михневич, Александр Головин и Сергей Пукита. Василия Свиридова в режиссёрском кресле сменил Митрий Семёнов-Алейников, продюсировавший первую часть. Фильм отлично подойдёт для семейного просмотра — детям понравятся эпизоды с незадачливыми грабителями, а взрослые будут сопереживать отцу главной героини.

Премьера приключенческой комедии состоялась 3 июля.

«Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.»

«Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.» — кинотеатральная версия популярного спектакля, созданного театральным продюсером Дмитрием Богатырёвым (мюзиклы «Ничего не бойся, я с тобой» и Mamma Mia!) и идущего в Московском дворце молодёжи. По сюжету, миссис Хадсон не сердобольная пожилая домовладелица, а молодая красавица с собственной квартирой на Бейкер-стрит. И именно она стоит за гениальными расследованиями Шерлока Холмса. Пока знаменитый сыщик и его друг доктор Ватсон сочиняют рассказы о своих похождениях, главная героиня раскрывает одно преступление за другим, проявляя чудеса дедукции.

© elementarno.show

Кадр из киноспектакля «Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.»

Режиссёр спектакля Игорь Теплов также стал постановщиком кинотеатральной версии. Музыкальная комедия с детективным сюжетом рассчитана на широкую аудиторию. Помимо привычных, но не очень узнаваемых Шерлока Холмса (Владимир Моташнёв), доктора Ватсона (Сергей Анненков) и миссис Хадсон (Вера Шпак), на экране появятся чопорный дворецкий Джон Бэрримор, американец Генри Баскервиль с неизменной бутылкой виски в руке и даже королева Великобритании. От оригинального произведения Артура Конан Дойла в картине остались разве что некоторые цитаты, но музыкальная комедия не претендует на серьёзность. Зато будут огромное количество шуток и задорные песни группы «Союз рыжих».

Премьера фильма состоится 13 июля.

«Нейробатя»

Талантливый айтишник Гриша (Денис Власенко) разрабатывает устройство, позволяющее управлять роботом при помощи сознания. Все восхищаются чудо-гаджетом, но сотрудничать с молодым гением никто не хочет. Дело в том, что отец Гриши — известный мафиози Василий Бесов по прозвищу Бес (Виталий Хаев). Пока парень пытается найти круглую сумму денег, чтобы стереть информацию об их родстве из баз данных, криминальный авторитет впадает в кому после неудачного побега из тюрьмы.

© DUDKA FILMS, Инфинити Контент

Теперь сообщники Беса требуют у Гриши 100 миллионов долларов, которые куда-то спрятал отец, и угрожают расправой. Единственный выход — воспользоваться новым изобретением и переселить сознание отца в робота.

Народная комедия режиссёра Виталия Дудки (мини-сериал «Кто там?», комедийная мелодрама «Лето. Город. Любовь.») фокусируется на отношениях отцов и детей, причём к дуэту главных героев добавляются полицейский с папой-подполковником и начинающий блогер, также испытывающий трудности в общении с родителем. Счастливый финал ждёт всех героев, но сперва им придётся потрудиться.

Грише предстоит преодолеть обиду на отца и повзрослеть, а Бесу — вселиться в робот-пылесос, магнитофон и даже петуха-аниматроника. Кстати, за создание последнего отвечает команда, спроектировавшая робота Робогозина для сериала «Кибердеревня». Чтобы на съёмочной площадке привести чудо-птицу в движение, требовалась слаженная работа пяти человек.

Комедия появится в кинотеатрах 17 июля.

«Герои анекдотов»

Наивный провинциал Петя (Антон Богданов) с детства помнит старые анекдоты, которые рассказывал ему отец. У парня накопилась целая коллекция уморительных баек, которыми он любит делиться с окружающими. Правда, у большинства людей истории про чукчу и новых русских вызывают не смех, а недоумение. Даже соседка Аня (Мария Горбань), увлечённая эзотерикой и картами Таро, считает Петю странным.

© KIONFILM, Кинокомпания братьев Андреасян

Однажды во время ссоры девушка случайно кладёт магический амулет рядом со сборником анекдотов, и герои книги буквально сходят со страниц в реальный мир. Теперь Пете предстоит познакомиться с Чапаевым (Алексей Маклаков), новым русским (Фёдор Лавров) и другими кумирами детства и вернуть их на место.

В России вряд ли найдётся человек, который ни разу в жизни не слышал анекдоты про тёщу или Василия Ивановича и Петьку. Режиссёр и автор сценария Андрей Никифоров (сериал «Постучись в мою дверь в Москве», комедия «Мэр поневоле»), чьи слова приводятся в пресс-релизе картины, пояснил, что снимал не экранизацию культовых баек, а приключенческую комедию о принятии других людей такими, какие они есть. Фильм затрагивает вечную тему отцов и детей — связь поколений символизирует тетрадь с анекдотами, которая досталась главному герою от папы.

Семейная комедия выйдет в прокат 24 июля.

«Мой папа — медведь»

Михаил (Борис Дергачев) — отец-одиночка, который всеми силами пытается наладить отношения с двенадцатилетней дочерью. Маша (Ева Смирнова) бунтует по любому поводу, из-за чего девочку часто исключают из кружков и секций. Надеясь достучаться до трудного подростка, Михаил отвозит дочь в деревенский дом, где сам когда-то проводил каникулы. Маше, привыкшей к телевизору и гаджетам, не нравится сельская жизнь, и она злится на папу. Правда, долго сердиться не получается: во время лесной прогулки Михаил превращается в огромного медведя, и теперь только дочь может вернуть ему человеческий облик.

© «Биг Скрин Продакшн», «Киноцех», Arna Media

Главная звезда семейной комедии Максима Максимова (сериал «Повышая градус») — пятилетний медведь Том. Съёмки фильма проходили без применения компьютерной графики, поэтому все трюки косолапый исполняет сам. Присутствие дикого зверя на площадке стало испытанием для актёров. Особенно нелегко пришлось Еве Смирновой. Юная актриса постоянно взаимодействовала с медведем и даже прокатилась на нём верхом. Разумеется, рядом с Томом всегда находился дрессировщик, а для безопасности самого зверя в сцене с ловушкой его подменил каскадёр в медвежьем костюме.

Фильм выйдет в прокат 31 июля.

«Театральная зона»: сможет ли рассмешить новая комедия братьев Андреасян