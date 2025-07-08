«Дикая семейка»: кукольный мультфильм о взрослении в джунглях

3 июля в российском прокате вышел мультфильм «Дикая семейка». Это новая картина швейцарского кинематографиста Клода Барраса, выполненная в технике кукольной анимации. «Рамблер» рассказывает, чем примечательна история о прелестях окружающей среды и семейных ценностях.

© Nadasdy Film; Haut et Court; Panique!

Девочка-подросток Керия живёт на острове Борнео вместе со своим отцом. Кругом тропический лес, в котором живёт местный народ — пунаны. Мать Керии была из этого племени, но умерла, когда девочка была ещё младенцем. Однажды в доме Керии и её отца появляются родственники со стороны матери — дедушка и юный кузен Селаи. Между тем племени пунанов угрожает опасность в лице лесозаготовительной компании. Керия решает помочь народу пунан.

Швейцарец Клод Баррас вернулся в мир большой анимации после восьми лет тишины. В «Жизни Кабачка» (номинант на премию «Оскар» 2017 года) в центре сюжета была история 9-летнего мальчика-сироты, который пытается адаптироваться к жизни в новой приёмной семье. Мультфильм рассказывает о том, как законодательство в сфере защиты детей калечит судьбы подростков. В «Дикой семейке» Баррас пошёл дальше: это кино о взрослых, которые калечат планету, не оставляя своим детям и шанса на будущее. Мультфильм широко освещает проблемы экологии: капитализм в лице лесозаготовщиков — тьма, коренные народы и дикая природа — свет.

© Nadasdy Film; Haut et Court; Panique!

Сюжет, конечно, предсказуем: как принято в семейном кино, добро обязательно победит. Но визуально «Дикая семейка» — чистое наслаждение, торжество художественного ремесла над содержанием. Джунгли с обилием разных представителей местной фауны (змеи, пауки, улитки и прочие) Баррас воссоздаёт с особой тщательностью. Хочется залипать на текстуры лиан и не сильно переживать о том, что происходит в кадре. Так выглядит современная европейская авторская анимация — красочная обёртка для несложной истории.

Режиссёр совмещает приключения подростков и социальную драму. Получается нечто среднее между агитпропом в духе Greenpeace и семейным развлечением в формате корпорации Disney. Керия познаёт свои исторические корни, в то время как зрители постигают обыденную истину: коренные народы всегда правы, а корпорации всегда виноваты. Сказать, что это уникальный ракурс, трудно. Такое же открытие, как статья о пользе витамина С.

© Nadasdy Film; Haut et Court; Panique!

Некоторые сомнения вызывают попытки вписать в эту экологическую сказку современную политкорректность. Главная героиня — юная девочка, которая символизирует феминистическую повестку. Защита коренных народов превыше всего (нет белому колониализму и диктату корпораций). Животных нужно спасать, с ними нужно разговаривать — они слышат, слушают и всё понимают. За 90 минут Баррас расставляет галочки в чек-листе современного прогрессивного кино.

Несмотря на содержательные ограничения, мультфильм необыкновенно красивый. Клод Баррас знает своё дело: куклы у него живут, дышат, страдают, кажется, у них даже есть душа. Когда Керия прижимает к себе детёныша орангутанга, веришь и в материнский инстинкт, и в надежду на спасение. Основная проблема «Дикой семейки» не в том, что режиссёр плохо рассказывает историю, а в том, что сама история уже давным-давно рассказана. От «Покахонтас» и «Принцессы Мононоке» до «Аватара» — очень многие кинематографисты уже вставали на сторону дикой природы, которой угрожает капиталистический прогресс. В этой парадигме Баррас не привносит чего-то нового.

© Nadasdy Film; Haut et Court; Panique!

«Дикая семейка» — добротное кино, выполненное в традициях европейской анимации. Здесь каждый винтик на месте, каждая метафора работает, каждый посыл благороден. Юным зрителям новинка точно придётся по вкусу.

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