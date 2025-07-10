«Главы государств»: чем интересен боевик российского режиссёра со звёздами Голливуда

На Amazon Prime Video вышел комедийный блокбастер «Главы государств» Ильи Найшуллера («Хардкор»). Главные роли в динамичной картине исполнили Джон Сина («Миротворец»), Идрис Эльба («Три тысячи лет желаний») и Приянка Чопра Джонас («Матрица: Воскрешение»). Для постановщика «Главы государств» стали второй после «Никто» англоязычной лентой в карьере. «Рамблер» рассказывает, каким получился фильм.

© Metro Goldwyn Mayer

Новый президент США Дерринджер (Джон Сина) — бывший актёр, звезда суровых боевиков, сменивший кино на политику. Он не слишком подкован в вопросах государственной важности, но самоуверенности правителю не занимать. Дерринджер прилетает в Лондон для знакомства с британским премьер-министром Кларком (Идрис Эльба) — холодным и опытным политиком, который посматривает на американского коллегу как на ребёнка с ядерным чемоданчиком. Пока Дерринджер одержим своей популярностью в соцсетях и выросшим рейтингом доверия, Кларк — буквально олицетворение английской сдержанности. Во время совместной пресс-конференции между мужчинами возникает конфронтация: каждый из них придерживается кардинально отличающегося подхода к собственной работе.

Из пиар-соображений главы государств вынуждены вместе лететь на президентском самолёте в Италию на саммит НАТО. По пути в Триест борт номер один атакуют неизвестные. Политики на парашютах приземляются в лесах Беларуси. Теперь Дерринджеру и Кларку предстоит стать напарниками, вместе выбраться из непроходимой чащи и вывести на чистую воду преступников.

© Metro Goldwyn Mayer

«Главы государств» — максимально честное по отношению к своему зрителю кино. Это весёлое бадди-муви, которое даже не пытается мимикрировать под серьёзный блокбастер. В отличие от недавней «Большой двадцатки» — ещё одного экшен-фильма сервиса Amazon Prime Video о противостоянии президента США террористам, — картина Найшуллера не стремится отпугнуть аудиторию дидактическими интонациями. Персонажи Сины и Эльбы — дальние родственники героев Мэла Гибсона и Дэнни Гловера из «Смертельного оружия» — прекрасно чувствуют себя на территории комедийного боевика. Впервые на одном экране актёры появились в «Отряде самоубийц: Миссия навылет», и взаимоотношения и соревновательный процесс их героев Миротворца (Сина) и Бладспорта (Эльба) стали одним из самых ярких впечатлений от фильма. В «Главах государств» артисты предстают в практически схожих амплуа. Только вместо супергеройских доспехов на этот раз на них строгие костюмы-тройки.

Несмотря на яркий актёрский дуэт, картине не хватает осмысленности и чётко выраженной авторской позиции. Пародия на президента-самодура кажется стерильной и совсем безобидной, поэтому воспринимать фильм как своевременную сатиру получается с трудом. С другой стороны, Найшуллер — мастер изящного экшена, что неоднократно демонстрировал как в полнометражных лентах («Хардкор», «Никто»), так и в музыкальных клипах (False Alarm для The Weeknd, «Вояж» для «Ленинграда»). Поэтому в «Главах государств» хватает зрелищных сцен сражений, будь то уморительная схватка с белорусскими гопниками под звучащую из колонок электронщину или же масштабная погоня с взрывами под Mötley Crüe, заряженная такой дозой адреналина, что можно закрыть глаза на во многом сумбурный и откровенно нелепый сюжет.

© Metro Goldwyn Mayer

В кадре компанию главным героям составляют: играющая агента МИ-6 Приянка Чопра Джонас, безумный агент ЦРУ в исполнении Джека Куэйда («Пацаны»), русский торговец оружием Градов (Пэдди Консидайн) и молчаливый наёмник (Александр Кузнецов). Если главному антагонисту, как и героине Чопры Джонас, не хватает драматургической глубины и они предстают лишь персонажами-функциями, то появление Куэйда стало одним из ярких моментов картины. После недавнего «Новокаина» актёр вновь принимает участие в безумной и уморительной экшен-сцене. Кузнецов же выразительно молчит и машет кулаками, пополняя коллекцию образов немногословных русских наёмников в фильмографии постановщика (ранее схожей ролью отметился Александр Паль в «Никто»).

Найшуллер снял во многом необязательный и вторичный, но при этом не лишённый очарования экшен-фильм для тех, кто устал от масштабных блокбастеров. Основные события боевика, вероятно, забудутся уже спустя несколько дней после просмотра, но отдельные остросюжетные сцены рискуют разлететься на мемы и надолго остаться в памяти. Обаяние ведущих актёров страхует сумбурный сюжет, а герои Сины и Эльбы сформировали красочный комичный броманс в духе культовых боевиков на видеокассетах из 1980-х. Посмотреть стоит как минимум ради этого.

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