Скринлайф-хоррор «Подмена» с Беном Маккензи выйдет в Okko 18 июля

Это большой интернациональный проект, созданный при участии Okko, компании Bazelevs, французской компании Pulsar Content, американской Overland Pictures, японской Flag Co. Ltd.

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18 июля в Okko эксклюзивно выходит скринлайф-хоррор «Подмена», сочетающий в себе элементы детектива, триллера и японской мифологии. Режиссёром и автором сценария выступила создатель японских «ужастиков» Пабло Абсенто, чья дебютная короткометражка «SHI» участвовала в более чем 50 фестивалях по всему миру, получила 11 престижных премий в США и удостоилась положительных отзывов от культового режиссёра Гильермо Дель Торо.

В качестве продюсеров проекта выступили Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Эльвира Дмитриевская, Мария Затуловская, Мари Гарретт и Жиль Соуза.

Как и положено по законам жанра, всё действие в картине разворачивается на экране компьютера главного героя, роль которого исполнил Бен Маккензи («О.С. — Одинокие сердца», «Саутленд» и «Готэм»). Также в проекте снялась австралийская актриса Бояна Новакович, известная по совместной работе с Марго Робби в картинах «Тоня против всех» и «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». В остальных ролях: Сойер Джонс, Малькольм Фуллер, Ройс Джонсон, Кейн Косуги, Меррит Нельсон и другие.

В центре сюжета картины — военный офицер Джек (Бен Маккензи), который по служебным делам находится в Турции, в то время как его семья проводит отпуск в Японии. Внезапно спокойствие офицера нарушает тревожный видеозвонок от жены Ханны (Бояна Новакович): младший сын Кайл (Сойер Джонс) едва не тонет в озере. Вскоре после происшествия родители понимают, что с их мальчиком происходят странные вещи...

Компания Bazelevs с 2015 года является законодателем формата скринлайф. Дебютный фильм, полностью поставленный на экране компьютера ― подростковый ужастик «Убрать из друзей» ― собрал в прокате 65 миллионов долларов (при бюджете в 1 млн). Следующий фильм студии – детективный триллер «Поиск» ― стал ещё успешнее: его мировые сборы составили порядка 75 миллионов долларов. Его продолжение ― триллер «Пропавшая без вести» ― собрал в мире около 50 млн долларов и возглавил топ фильмов на Нетфликсе летом 2023 года. Остросюжетный журналистский триллер «Профиль» выиграл приз зрительских симпатий на Берлинском кинофестивале в 2018, а недавний хит фестиваля SXSW ― триллер «Лайфхак» получил 100% рейтинг от критиков сайта Rotten Tomatoes.

Okko приступил к съёмкам нового сериала «Манюня: Детство Ба»