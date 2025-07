Борисов в фильме от Amazon и топ-500 песен десятилетия от Apple Music – хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

Юра Борисов

Юру Борисова утвердили на роль в фильме Artificial

Российский актёр Юра Борисов официально утверждён на роль в фильме режиссёра Луки Гуаданьино Artificial («Искусственный»), который выпустит студия Amazon MGM Studios. Об этом сообщило отраслевое издание Variety. Создатели описывают будущий проект как «комедийную драму, чьё действие происходит в мире искусственного интеллекта». Подробности сюжета не уточняются. Сценаристом картины выступит Саймон Рич (мультфильм «Головоломка», сериал «Чудотворцы»). Пока официально не объявлено, какого именно персонажа сыграет в фильме Борисов.

В начале июня этого года издание The Hollywood Reporter писало, что речь в Artificial будет идти о бурном периоде в истории компании — разработчика искусственного интеллекта OpenAI в 2023 году, когда генерального директора фирмы Сэма Альтмана уволили и снова наняли в течение нескольких дней. По данным источников издания, Борисов должен сыграть одного из основателей OpenAI Илью Суцкевера. На роль самого Альтмана рассматривался Эндрю Гарфилд, а на роль технического директора OpenAI Миры Мурати — Моника Барбаро.

Юра Борисов стал первым российским актёром, номинированным на премию «Оскар»: он претендовал на награду в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль Игоря в комедийной драме Шона Бейкера «Анора». В июне этого года стало известно, что Юра сыграет в картине «Поэт» — дебютной режиссёрской работе актрисы Эмили Мортимер. Фильм расскажет о русском поэте и британской студентке, которые влюбляются друг в друга в Москве в 1990-х годах. Производством ленты займётся студия A24.

Apple Music опубликовал топ-500 самых прослушиваемых песен за прошедшие 10 лет

Музыкальный стриминговый сервис Apple Music опубликовал список 500 самых прослушиваемых композиций за прошедшее десятилетие. Об этом сообщило Variety. Список возглавила композиция Shape of You британского певца Эда Ширана. Трек вышел в 2017 году и в первый же день побил рекорд по числу прослушиваний во всем мире в категории «Поп-музыка». На протяжении более 1 тысячи дней Shape of You занимал первое место в общемировом чарте лучших песен как минимум в одной стране.

Второе место оказалось у Blinding Lights канадского исполнителя The Weeknd. Композиция более 180 дней продержалась в топ-10 чарта Global Daily Top 100. Замкнул тройку лидеров ещё один певец из Канады — Дрейк со своей песней God’s Plan. Она стала самой прослушиваемой хип-хоп-композицией в истории Apple Music.

Также в топ-10 вошли треки Sunflower и Rockstar американского исполнителя Post Malone, песня Дрейка One Dance, композиция Sicko Mode рэпера из США Трэвиса Скотта, ещё одна работа Эда Ширана Perfect и песни No Guidance Криса Брауна (США) и Bad Guy Билли Айлиш (США).

Названы флагманские площадки форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030»

Организаторы форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» объявили основные площадки проведения мероприятия в 2025 году. Об этом сообщил официальный сайт правительства Москвы mos.ru. Главные события пройдут в разных локациях столицы, в том числе в парках «Зарядье» и 50-летия Октября, парке искусств «Музеон», выставочном зале «Манеж», арт-кластере «Красный Октябрь», Гостином Дворе, спорткомплексе «Лужники», на кинозаводе «Москино», в инновационном центре «Сколково», Московском государственном техническом университете имени Баумана и на ВДНХ.

Основными темами форума-фестиваля станут человек будущего и новые поколения, родившиеся в эпоху технологий. Посетители смогут ознакомиться с современными достижениями Москвы, увидеть, как воплощаются стратегии городского развития, и понять, как будет выглядеть столица в будущем. Для гостей подготовили различные мероприятия: интерактивные игры, мастер-классы, тесты и так далее.

Например, на интерактивной выставке «Та самая Москва» в «Манеже» гостям представят достижения столицы в сфере промышленности, транспорта и градостроительства. Фестиваль в «Лужниках» объединит инновации, спорт и технологии. На фестивале будущего «Портал 2030–2050» на кинозаводе «Москино» можно будет посмотреть цифровой перформанс и выступления звёзд электронной музыки.

Форум-фестиваль пройдёт с 1 августа по 14 сентября. Ознакомиться с полной программой можно на официальном сайте мероприятия.

Скарлетт Йоханссон стала самой кассовой актрисой Голливуда

После выхода на экраны блокбастера «Мир Юрского периода: Возрождение» сыгравшая в картине главную женскую роль Скарлетт Йоханссон стала самой кассовой актрисой Голливуда. Об этом сообщило издание The Wrap со ссылкой на данные проекта The Numbers, который алгоритмическим способом постоянно отслеживает прибыль от кинопроката.

За первые шесть дней с момента релиза «Мир Юрского периода: Возрождение» заработал в мировом прокате 318 миллионов долларов. Таким образом совокупные сборы фильмов, в которых актриса исполняла главные роли или возглавляла актёрский ансамбль, составили 14,8 миллиарда долларов.

Более 8,7 миллиарда из них пришлись на четыре части франшизы «Мстители» и фильм «Первый мститель: Противостояние», где Йоханссон сыграла Наташу Романофф, также известную как Чёрная вдова. Общие сборы картин с участием актрисы превысили показатели её коллег по блокбастерам киновселенной Marvel — Сэмюэла Л. Джексона (14,6 миллиарда долларов), ранее возглавлявшего рейтинг самых кассовых актёров Голливуда, и Роберта Дауни — младшего (14,2 миллиарда долларов).

Число посетителей мероприятий Московской музейной недели выросло на 45%

За первые шесть месяцев 2025 года мероприятия Московской музейной недели посетили свыше 570 тысяч человек, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные озвучила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, чьи слова приводит официальный сайт московского правительства mos.ru. В число самых популярных музеев вошли усадьба «Кусково», музеи-заповедники «Коломенское» и «Царицыно», Государственный музей Пушкина и Музей Москвы, отметила заместитель мэра. Она напомнила, что следующая музейная неделя пройдёт с 14 по 20 июля.

Усадьба «Кусково»

Московская музейная неделя проводится с 2019 года. Она проходит каждую третью неделю месяца. В рамках этой акции москвичи и гости столицы могут бесплатно посетить музеи, подведомственные Департаменту культуры города Москвы. Каждая площадка открыта для бесплатного посещения в определённый день: например, в понедельник, 14 июля это будут Старый Английский двор в парке «Зарядье» и музей-панорама «Бородинская битва».

Для визита требуется предварительная регистрация на официальном сайте акции, там же можно ознакомиться с расписанием.

