«Плагиатор»: разбираем киномюзикл от режиссёра фильма «Движение вверх»

С 10 июля в российском прокате можно посмотреть потенциальный летний хит «Плагиатор». Это музыкальная драма о 30-летнем работнике караоке-клуба, который попадает в прошлое и решает выдать современные хиты за собственные. Режиссёром проекта выступил Антон Мегердичев, автор спортивной драмы «Движение вверх». «Рамблер» рассказывает, какие есть плюсы и минусы у новой работы.

© «Марс Медиа», Arna Media

Егор (Роман Евдокимов) — 30-летний парень, который мечтает прославиться на музыкальном поприще. В домашней студии, оборудованной в старом шкафу, он днями и ночами пытается записать хит, но ничего не получается. Днём Егор работает подпевалой в караоке — помогает гостям без голоса и слуха получить удовольствие от исполнения российской попсы и шансона.

© «Марс Медиа», Arna Media

У героя есть девушка Юля (Стася Милославская) — ландшафтный дизайнер. Зарабатывать на жизнь ей помогает её отец-миллионер (Максим Лагашкин). Он подкидывает ей новые заказы от своих приятелей по бизнесу. «Не хочу работать по протекции, хочу быть самостоятельной и успешной», — заявляет Юля, но не делает и шага, чтобы реализовать своё желание.

Во время работы над очередной новой песней в шкафу Егор случайно перемещается в 1991 год. Кругом братки и гопники, предприниматели едва встают на рельсы капитализма, а обычные ребята слушают «Кино» на кассетах. Егор решает исполнить на Арбате музыкальные хиты разных лет, выдавая их за свои. Парень быстро становится популярным и привлекает внимание не только прохожих, но и влиятельного криминального босса.

© «Марс Медиа», Arna Media

«Плагиатор» — новый фильм Антона Мегердичева, который до этого работал над большими историческими («Сердце Пармы») и спортивными («Движение вверх») картинами. На этом фоне его новая работа выглядит куда более скромной. Хотя трудно представить, какая часть бюджета (вероятно, большая) ушла на права ко всем музыкальным композициям, которые здесь звучат. Собственно, музыкальная составляющая — сильная часть картины, способная удовлетворить ностальгию широкого диапазона зрителей.

В кадре звучат хиты Григория Лепса, Татьяны Булановой, Стаса Михайлова, Михаила Муромова, Niletto — и это далеко не полный список. Фильм в некотором роде настоящая машина времени с караоке-приставкой в придачу. Только, в отличие от сериала «Доктор Кто», главный герой перемещается не в телефонной будке, а в деревянном шкафу.

© «Марс Медиа», Arna Media

За карнавалом песен и плясок (помимо песен часть хронометража — групповые танцы в закрытых и открытых пространствах) скрывается и вторая идея картины, которую можно описать как «спасение неудачника от одиночества». Дело в том, что отец Юли — в прошлом талантливый музыкант, который из-за ошибки юности попал в тюрьму, а после подался в бизнесмены. Он сильно жалеет об этом и, прознав о путешествиях Егора во времени, просит изменить его судьбу. Так сюжет «Плагиатора» переносит не только современные хиты в 90-е, но и историю Марти Макфлая из «Назад в будущее».

История о краже музыкальных композиций ради обогащения и наживы не новая. Об этом уже рассказывали в британской картине Yesterday Дэнни Бойла. Мегердичев заигрывает с временными парадоксами, игнорируя законы перемещений во времени, — не ждите от картины мало-мальских объяснений в духе фильмов «Интерстеллар» или «Доктор Кто».

© «Марс Медиа», Arna Media

Эпоха 90-х в фильме выглядит чересчур романтизированной. Здесь бандиты в ресторанах выясняют, кто чётче и фартовее — они или гости с Кавказа в дорогих пиджаках. Криминальная атмосфера выглядит уютной декорацией для семейных посиделок. В картине есть достоверные и приукрашенные факты — как воспоминания о первой любви, когда в памяти сохранилось только хорошее, а плохое забылось.

Зрителям точно понравится главная композиция фильма — тот самый хит Егора, который в реальности написал музыкант Антон Беляев. Песня «Я буду там», по сути, эмоциональный центр истории, который мягко подталкивает к философскому размышлению о том, где заканчивается вдохновение и начинается плагиат. Антон Мегердичев прямого ответа на эту дилемму не даёт, предпочитая мелодраматическую дидактику острой сатире.

© «Марс Медиа», Arna Media

Для Романа Евдокимова это уже не первая главная роль, с которой актёр отлично справляется. Актёрская работа Милославской, которая едва ли детально проработала свою героиню, напротив, выглядит схематичной функцией на фоне Егора. Что касается моральной подоплёки, здесь Мегердичев идёт по протоптанной дорожке голливудского драмеди. Герой получает возможность обмануть судьбу, злоупотребляет этим, а потом понимает: честность — лучшая политика. Техническая составляющая «Плагиатора» кажется недоработанной. Часто персонажи беседуют на фоне «зелёного экрана», края которого вылезают из-за их спин, — это заметно даже невооружённым глазом.

«Плагиатор» — комедия с талантливыми актёрами, избитым сюжетом и пресной моралью. Здесь нет ничего новаторского. Впрочем, в разной мере сегодня плагиатят все — от музыкантов и писателей до блогеров-тиктокеров. Режиссёр тоже решил вдохновиться работами своих коллег по цеху. Ведь всё уже написано до нас, вопрос в том, красиво ли.

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