Фильм «Девчата»: какой ляп нашли в знаменитой сцене с хлебом и вареньем

Кинокомедия «Девчата» режиссёра Юрия Чулюкина вышла на советские экраны в 1961 году. История о приключениях юной эксцентричной поварихи Тоси и других ярких персонажей в посёлке лесорубов в Сибире сразу обрела любовь зрителей. Фильм даже получил почётный диплом на Эдинбургском международном фестивале. Но не обошлось в картине без киноляпов. «Рамблер» пересмотрел комедию и обнаружил интересные фрагменты с несостыковками.

© «Мосфильм»

Интересные факты о фильме

Фильм «Девчата» снят по мотивам одноимённой повести писателя и профессионального лесоплавщика Бориса Бедного. На главную роль режиссёр выбрал Надежду Румянцеву. Несмотря на то, что актрисе на тот момент было тридцать лет, она прекрасно вжилась в образ 18-летней Тоси Кислициной. Уже известный тогда актёр Николай Рыбников исполнил роль возлюбленного Тоси Ильи Ковригина, который, по сюжету, спорит с другом, что влюбит в себя юною повариху. А в итоге влюбляется в неё сам. Напряжение между персонажами, которое зрители чувствуют весь фильм, было искреннем: Рыбников очень переживал из-за того, что в картине не нашлось роли для его жены Аллы Ларионовой, сообщает портал Кинопоиск.

© «Мосфильм»

В картине снялись и другие популярные артисты. Светлане Дружининой досталось роль яркой вертихвостки Анфисы, Люсьена Овчинникова перевоплотилась в очаровательную Катю, Инна Макарова исполнила роль готовящейся к замужеству Нади, Михаил Пуговкин сыграл коменданта.

Хотя на экране зрителю показывают сибирскую природу с густыми лесами, трескучими морозами и сугробами снега, съемки картины проводились в других локациях. Например, сам посёлок лесорубов расположился в павильонах «Мосфильма». А натуральные съемки леса и вала деревьев проводились на Среднем Урале, в поселке Яйва Пермской области. Затем переместились в лесопромзону в Оленинском районе Тверской области. Сцена с поездом, когда Тося на ходу запрыгивает в вагон, снималась в Рязанской области. А финальные кадры, в частности сцена примирения Тоси и Николая — в Ялте. Причем съемки велись в жару, а актёры вынуждены были находиться в зимней одежде. Поэтому гримёрам постоянно приходилось вытирать пот с их лиц.

По данным портала Киноафиша, для имитации снега на разных локациях создатели картины использовали нафталин и вату, а также лак для волос для придания материалам блеска.

Лента стала классикой советского кино, а роль Тоси принесла Румянцевой мировую известность. По информации опубликованной на сайте «Музея кино», иностранные критики даже называли Надежду Румянцеву «Чарли Чаплином в юбке» и «русской Джульеттой Мазиной». В 1962 году, согласно порталу Кино-театр.ру, на Международном кинофестивале в Мар-дель-Плата (Аргентина) Румянцева получила приз «За лучшую женскую роль». Зрители кричали ей «Вива, Румянцева» и просили актрису оставить автограф на манжете рубашки. А жюри искренне удивлялось, что русские могут снимать не только фильмы о войне. В том же году фильм получил почётный диплом на Эдинбургском международном фестивале, а также почётный диплом на Международном фестивале фильмов для молодежи в Каннах.

Киноляпы в комедии

1. В самом начале фильма комендант посёлка, которого играет Михаил Пуговкин, провожает Тосю до её дома. Под мышкой у него не сложенное постельное белье и одеяла, но когда он входит в сам дом, белье внезапно скатывается в трубочку.

© «Мосфильм»

2. Одна из самых знаменитых сцен фильма, когда Тося устраивает себе чаепитие с половинкой хлеба с вареньем и другими сладостями. Стоит обратить внимание на банку сгущёнки, которая при смене кадров путешествует по столу — она то ближе к героине, то дальше от нее, то снова приближается.

© «Мосфильм»

3. Первая встреча Николая и Тоси в лесу. Николай начинает пилить дерево в шапке, уши у которой подняты наверх. При следующей смене кадра, когда герой окрикивает Тосю, уши на шапке свисают вниз.

© «Мосфильм»

4. Первый вечер Тоси в клубе на танцах. Она помогает коменданту перевешивать портреты выполнивших и невыполневших план лесорубов. Кадр переводится на лесоруба Филю, рядом с которым ребята играют в шахматы. При новой смене кадра черных шахмат на шахматной доске становится значительно больше.

© «Мосфильм»

5. Сцена, когда влюблённая весёлая Тося приходит домой после разговора с Николаем. Она снимает валенки и бросает их к другим, лежащим у двери. Только через несколько секунд при смене кадра зрители видят, что вся обувь аккуратно расставлена.

© «Мосфильм»

6. Николай сидит в вагончике, в котором располагается кухня, до последнего посетителя, чтобы извиниться перед Тосей за спор. При смене кадров видно, что посуда на его столе меняет расположение.

© «Мосфильм»

7. В той же сцене за спиной усатого мужчины, который разговаривает с Николаем, зрители видят вешалку, всю завешенную зимней одеждой. Когда мужчина встает, чтобы уйти, на вешалке всего два пальто.

© «Мосфильм»

8. Николай приходит к Тосе и дарит ей золотые часы в знак примирения. Он ставит коробку на край стола, где она лежит практически весь разговор. Но когда происходит смена ракурса, Тося указывает на коробку и говорит, чтобы Николай забрал часы. Но коробка находится уже ни на краю, а в центре стола, хотя никто из героев её не перемещал.

© «Мосфильм»

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