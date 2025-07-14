Фильм о феномене Восточно-Сибирского панка показали на фестивале «Горький Fest»

Проект был создан компанией «Джей Медиа» при поддержке Фонда поддержки регионального кинематографа, Союза кинематографистов Российской Федерации и Okko. Зрителям картина будет доступна на стриминговом сервисе 22 июля.

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13 июля в рамках конкурсной программы фестиваля «Горький Fest» был показан новый музыкальный биографический документальный фильм о феномене Восточно-Сибирского панка — «Реальность не нужна. Восточно-Сибирский панк».

С помощью очевидцев и непосредственных участников событий 30-летней давности Okko рассказал, как выглядит истинный российский андеграунд. Или даже нечто, расположенное ещё глубже. Фильм рассказывает об огромном пласте ни на что не похожего, уникального субкультурного слоя под общим названием «Восточно-Сибирский панк».

Проект состоит из шести частей «фактов», посвящённых субкультуре и ключевым панк-рок коллективам Иркутской области и Республики Бурятия, которые сформировали оригинальный музыкальный стиль, и внесли вклад в развитие музыкального сообщества Восточной Сибири. Каждая часть является своего рода альтернативной кинолетописью, запечатлевшей историю сибирского музыкального андеграунда 90-х, а также проекцией участников панк-культуры на наши дни.

В качестве режиссёра, автора и продюсера фильма выступил Павел Скоробогатов, уроженец Иркутска и выпускник Высших курсов сценаристов и режиссёров имени Георгия Данелии. Авторский проект Павла Скоробогатова был поддержан Фондом поддержки регионального кинематографа (ФПРК).

Продюсерами от ФПРК выступили Лариса Солоницына, Элла Тухарели и Ольга Филонова. Продюсерами от Okko выступили Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Владимир Тодоров, Светлана Сонина и Эльвира Дмитриевская.

В фильме снимались члены различных панк-коллективов, а также знаковые фигуры сибирского панка. Среди участников картины — Александр Горский, Игорь Смирнов, Александр Никитин, Олег Сурусин, Валерий Рожков, Леонид Резанов, Антон Кирюшин, Егор Прибылов и другие.

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