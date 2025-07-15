«Альфа»: душераздирающая драма об эпидемии болезни, превращающей людей в камень

6 июля на закрытии кинофестиваля VOICES в Вологде состоялась российская премьера драмы режиссёра Жюлии Дюкурно «Альфа» — одного из самых ожидаемых фильмов года. Картина участвовала в основном конкурсе Канн и выйдет в отечественный прокат 25 сентября. «Рамблер» рассказывает, как на примере частной истории талантливая французская постановщица точно и реалистично демонстрирует паранойю общества из-за неизвестной болезни.

© Mandarin & Compagnie, Frakas Productions, France 3 Cinéma, Petit Film

1990 год, север Франции. В мире бушует эпидемия страшной болезни, из-за которой люди превращаются в мраморный камень и рассыпаются. Смерть наступает постепенно, пациенты умирают в муках, лекарства нет. 13-летняя Альфа (Мелисса Борос) засыпает на вечеринке, и неизвестный делает ей на руке татуировку грязной иглой. Мама-врач (Голшифте Фарахани), которая уже несколько лет ежедневно сталкивается с больными, боится, что девочка заразилась вирусом. Альфу отправляют сдавать анализ крови, а в школе от девочки все отворачиваются, заведомо считая одноклассницу прокажённой. В это же время на пороге дома Альфы появляется героиновый наркоман Амин, брат её мамы. Теперь дядя и племянница живут в одной комнате.

© Mandarin & Compagnie, Frakas Productions, France 3 Cinéma, Petit Film

«Альфа» — всего лишь третий полнометражный фильм Жюлии Дюкурно, но молодая французская постановщица уже успела зарекомендовать себя как один из наиболее интересных голосов в мире современного авторского кино. Дебютная драма режиссёра «Сырое» была показана в программе «Неделя критики» Канн в 2016 году и стала сенсацией. Фильм рассказывал о студентке-вегетарианке, которая однажды попробовала сырое мясо и с тех пор жаждет крови. Вторая работа — «Титан» — принесла Дюкурно в 2021 году «Золотую пальмовую ветвь». Француженка стала лишь второй женщиной в истории кино, которой удалось победить в Каннах. Первой с фильмом «Пианино» в 1992 году была Джейн Кэмпион. «Титан» показывал стриптизёршу Алексию, которой после страшной автомобильной аварии установили в голову металлическую пластину. Девушка забеременела совершенно невероятным образом и стала чрезмерно агрессивной.

«Сырое» и «Титан» шокировали зрителей эротическими и кровавыми сценами. Два первых фильма утвердили Дюкурно в статусе королевы боди-хоррора и достойной наследницы Дэвида Кроненберга, однако новая работа получилась совсем другой. Возможно, часть поклонников предыдущих работ Дюкурно останется разочарованной. Внимание к телесности у постановщицы сохранилось, так что и уколы в вену, и пронзание кожи иглой с чёрной краской показаны крупным планом, но «Альфу» никак не назвать фильмом ужасов, хотя во время отдельных эпизодов хочется закрыть лицо руками. Физически больно видеть рассыпающиеся на глазах тела.

© Mandarin & Compagnie, Frakas Productions, France 3 Cinéma, Petit Film

Как признаётся постановщица в интервью Vulture, «Альфа» — её самый личный и тяжёлый фильм. И мама, и папа Дюкурно — врачи. Автор прекрасно помнит, как общество реагировало на начало эпидемии СПИДа в 1980-е и как даже доктора поддавались панике. Дюкурно не хотела снимать документальное кино о страшной болезни, поэтому придумала одновременно красивую и разрушительную метафору заражения. Человек постепенно застывает в мраморе, подобно древнегреческим статуям, и рассыпается на руках родных.

События в фильме развиваются в двух временах, причём Дюкурно виртуозно монтирует эпизоды из прошлого и настоящего, так что далеко не сразу понятно, к какому году относится сцена. В 1983-м мама Альфы ищет способ вылечить заразившегося смертельным вирусом брата, а спустя семь лет переживает за дочери-подростка. Прошлое и настоящее пропитаны страхом, ведь лекарства от болезни так и не появилось. Сталкивающееся с неизвестным общество моментально забывает о гуманизме и сочувствии и возвращается к пещерным временам. Каждый снова сам за себя, а заражённых лучше обходить стороной. На примере частной истории Альфы, её мамы и дяди постановщица убедительно доказывает, что, несмотря ни на какой прогресс, человечество регулярно пасует, сталкиваясь с глобальной бедой.

© Mandarin & Compagnie, Frakas Productions, France 3 Cinéma, Petit Film

Если в прошлом мы следим за действием глазами мамы, то в настоящем главной героиней является Альфа, дядя всегда остаётся на втором плане. Проходящей через пубертат школьнице и так непросто, друзей в классе у девочки почти нет, а загадочная болезнь только обостряет взросление. Другой важный пласт фильма — арабское происхождение Альфы и её родственников. Семья и без того чувствует себя чужаками, а эпидемия ещё сильнее отдаляет потомков мигрантов от остальных.

В «Альфе» нет и намёка на юмор, слишком серьёзная тема повествования. Кино сделано на одной трагической ноте, а в самые эмоциональные эпизоды Дюкурно помогают лирические баллады Roads Portishead, Mercy Seat Ника Кейва и Людвиг ван Бетховен. Ближе к финалу многие зрители не смогут сдержать слёз. «Альфа» — пронзительная драма, настоящий крик души, печальное и виртуозно сделанное кино о невозможности забыть и отпустить любимых. Это одновременно один из самых красивых и страшных фильмов года.

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