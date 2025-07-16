«Другой»: мрачный триллер о токсичном материнстве с Ольгой Куриленко

17 июля в российский прокат выйдет «Другой» — триллер о токсичных отношениях с матерью французского режиссёра Давида Моро, автора прошлогоднего зомби-хоррора «Одержимые», который он снял одним дублем. В «Другом» постановщик отказывается от необычных технических решений и сосредотачивается на самой истории, которая изобилует шокирующими сюжетными поворотами. «Рамблер» рассказывает, каким получился новый проект с Ольгой Куриленко — одной из самых известных голливудских актрис со славянскими корнями.

© Radar Films, UMedia Entertainment

Ветеринарка Элис (Ольга Куриленко) вынуждена вернуться в отчий дом в Миннеаполисе после загадочной смерти жестокой и абьюзивной матери, с которой дочь долгие годы не поддерживала контакт. Элис делает всё возможное, чтобы как можно быстрее закончить волокиту с документами и похоронами, но полиция упорно тянет время и не отдаёт тело покойной родительницы. Знакомые места то и дело напоминают женщине о мрачных годах юности, проведённых в отчаянии и ненависти к себе. По ночам высокотехнологичный дом подаёт Элис странные сигналы о присутствии постороннего. Странное человекоподобное существо то и дело мелькает во дворе дома или рыщет под лестницей. В попытке разобраться, что скрывают родные стены, Элис натыкается на шокирующую правду о самой себе.

© Radar Films, UMedia Entertainment

Давид Моро — один из самых непоследовательных режиссёров во французском кинематографе. В начале нулевых Моро в дуэте с Ксавье Палю снял два хоррора — «Они» и «Глаз». Оба упирались в традиции жанра и едва ли претендовали на авторское высказывание. Всё изменилось через 15 лет, в течение которых Моро успел сепарироваться от творческого партнёра, уйти в жанр семейного кино («Король-львёнок») и вернуться обратно к ужасам. Снятые одним дублем «Одержимые» — смелая попытка режиссёра зайти на территорию «французского экстрима», встать в один ряд с Жюлией Дюкурно («Титан»), Мариной де Ван («В моей коже»), Бертраном Бонелло («Тирезия») и другими режиссёрами.

Новая работа Моро — запутанный триллер «Другой» — во многом следует той же шокирующей традиции, параллельно пытаясь вписаться в привычный жанровый сеттинг. В картине есть и мрачные тайны прошлого, и детские травмы, и жуткое существо из подвала. В отличие от «Одержимых», «Другой» — кино, снятое без технических выкрутасов — с обычными статичными «восьмёрками» и последовательным монтажом, который местами ощущается слишком рваным, как будто сцена обрывается на полуслове. Тем не менее периодически Моро удаётся выбрать любопытные ракурсы, добавить в фон посторонние шумы, так или иначе поиграть на нервах и восприятии зрителя.

© Radar Films, UMedia Entertainment

Впрочем, самой важной частью «Другого» остаётся не форма, а его фабула. С каждой новой сценой фильм обрастает любопытными деталями, которые постепенно воссоздают общую картину происходящего. Мы узнаём, что Элис — жертва деспотичной матери, которая мечтала сделать из неё «королеву красоты». Увы, как это часто бывает, путь к совершенству проложен болью — ментальной и физической. С раннего детства Элис была лишена родительского тепла, сидела на бесконечных диетах и всячески стремилась соответствовать недостижимому идеалу.

Возвращение домой заставляет повзрослевшую героиню снова столкнуться с болезненными воспоминаниями. Довольно быстро становится понятно, что сложные отношения с матерью — далеко не самый жуткий кошмар детства Элис, главный «скелет в шкафу» ждёт впереди. К финальному сюжетному повороту «Другой» приходит последовательно — Моро явно хочет, чтобы ответ пришёл к зрителю самостоятельно. Но даже при таком сценарии извращённая концовка фильма продолжает удивлять, даже самые искушённые любители жанра едва ли угадают развязку.

© Radar Films, UMedia Entertainment

И всё же создаётся впечатление, что режиссёр делает слишком большую ставку на неожиданные сюжетные ходы, забывая, что фильм обязан увлекать на протяжении всего экранного времени. «Другой» значительно уступает другим хоррорам на схожую тематику, той же «Реликвии» Натали Эрики Джеймс. Моро увлекается исследованием психологической травмы главной героини, забывая о главном — мистической атмосфере и саспенсе, которые должны царствовать в хорроре. «Другой», возможно, слишком часто обращается к драме и слишком медленно подбирается к эмоциональному ядру истории, оставляя всё самое интересное на финал.

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