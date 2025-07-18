Фильм про колобка и фестиваль цифрового искусства — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

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В Москве стартовали съёмки фильма «Колобок»

Студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр Start и телеканал «Россия» приступили к съёмкам игрового фильма «Колобок». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Атмосферное кино», которая будет заниматься продюсированием картины. Новый проект станет спин-оффом трилогии «Последний богатырь» о приключениях сына Ильи Муромца Ивана и его друзей в сказочном и реальном мирах. Картина получила большую популярность. Например, заключительная часть «Последний богатырь. Посланник тьмы», вышедшая в 2021 году, согласно данным ЕАИС (Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах), за всё время проката собрала больше 2,2 миллиарда рублей, обогнав первые две части.

Спин-офф расскажет о новых приключениях уже знакомого зрителям персонажа франшизы — Колобка. Вместе с напарником — пекарем Тихоном — он попытается изменить судьбу, попадёт в разные смешные и не очень ситуации. Над проектом работает та же команда, что и над «Последним богатырём». В режиссёрском кресле — Антон Маслов. Колобка, как и в предыдущих частях трилогии, озвучит комик Гарик Харламов. Также в фильме снимутся Гоша Куценко, который сыграет волка, а комик Дмитрий Журавлёв перевоплотится в пекаря Тихона.

Для юных актёров сериала о Гарри Поттере построят школу

Студия Warner Bros. на площадке комплекса в Ливсдене, где будет сниматься сериал НВО о Гарри Поттере, приступила к созданию временной школы для юных актёров, передает ВВС. Школа будет состоять из нескольких передвижных трансформирующихся зданий, в которых ребята будут учиться в перерывах между съёмочным процессом. Учебные классы смогут одновременно вмещать 150 человек, однако когда будут сниматься массовые сцены — их легко можно расширить для обучения 600 человек. Работать школа планирует по будням с 5:30 до 20:30.

Как ранее сообщало издание Variety, cъёмки сериала о юном волшебнике стартовали 15 июля. Главные детские роли в нём исполняют артисты, которые ранее никогда не снимались в кино. Гарри Поттера играет Доминик Маклафлин, Гермиону — Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли — Алистер Стаут. Их выбрали из более 30 тысяч претендентов. Ранее автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг писала в своих социальных сетях, что ей понравился кастинг молодых актёров.

Эксперты в беседе с «Рамблером» отмечали, что, когда создают фильм или сериал по уже известной истории, выбор актёров — это всегда риск, потому что зрители привыкли к старым образам. Но новый состав может привлечь молодую аудиторию.

Минкульт выделил средства на создание более 150 национальных фильмов

Министерство культуры РФ одобрило заявки на предоставление субсидий для производства национальных фильмов, сообщила в своём Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова. Объём финансирования она не уточняет.

По словам Любимовой, господдержку получат 154 проекта. Это 63 документальных картины, 50 художественных фильмов и 41 анимированный. Подробности министр также не раскрывает. Всего на конкурс было представлено более 1 тысячи заявок от разных компаний. В отборе принимали участие представители культуры, режиссёры, продюсеры и другие деятели искусства. Любимова отметила, что эксперты оценивали художественную ценность представленных проектов, творческое своеобразие картин, наличие у съёмочной группы опыта, соответствие целям и задачам госполитики по сохранению нравственных ценностей и др.

В Москве стартовал фестиваль циркового искусства

17 июля в Большом московском цирке на проспекте Вернадского стартовал ежегодный фестиваль циркового искусства «Идол-2025». Об этом сообщается на портале mos.ru. В этом году в нём примут участие 190 артистов из 15 стран мира — России, Китая, Мексики, США, Великобритании, Марокко, Танзании и других. Они представят уникальные программы: на манеже выступят дрессировщики, акробаты, эквилибристы, клоуны, гимнасты и представители других цирковых жанров.

Режиссёром и художественным руководителем фестиваля выступает народный артист России Аскольд Запашный, генеральном продюсером — Эдгард Запашный. Он же станет ведущим ярких представлений, которые продлятся до 20 июля включительно. После этого жюри отберёт лучшие номера, исполнители которых с 23 июля по 17 августа будут показывать на манеже гала-концерты. Билеты на все события можно приобрести на сайте Большого московского цирка.

Билеты на фильм «Одиссея» Кристофера Нолана раскупили за год до премьеры

17 апреля в продажу поступили билеты на фильм-экранизацию одного из самых известных произведений древнегреческого поэта-сказителя Гомера «Одиссея». Они появились в американских кинотеатрах формата IMAX 70 мм (рекомендованный режиссёром формат) и были распроданы буквально за считаные минуты, сообщает издание Comicbook. Например, в знаменитом нью-йоркском AMC на Линкольн-сквер не осталось мест уже через 5 минут после старта продаж. Притом что фильм планируется выпустить на экраны только через год — 17 апреля 2026 года.

Режиссёром фильма о странствиях царя Итаки Одиссея по свету и преодолевающего на своём пути множество испытаний выступает Кристофер Нолан, который прославился работами «Тёмный рыцарь», «Начало» и «Интерстеллар». У картины сильный актёрский состав. Главную роль в ней сыграет Мэтт Деймон («Отступники», «Опенгеймер», «Интерстеллар»). Кроме того, в фильме снимутся Том Холланд (франшизы «Человек-паук», «Мстители») в роли сына Одиссея Телемаха, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон, Миа Гот, Джон Бернтал. Съёмки фильма пока не завершены.

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