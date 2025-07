В знаковых сценах фильма «Титаник» нашли забавные киноляпы

Один из самых известных фильмов-катастроф «Титаник» вышел на экраны в 1997 году. Картина про любовь богатой наследницы Розы Дьюитт Бьюкейтер и бедного художника Джека Доусона, которая разворачивается на фоне крушения пассажирского лайнера, стала культувой. Фильм получил 11 «Оскаров» и 12 лет был рекордсменом по кассовым сборам (до появления «Аватара»), заработав в мировом прокате более 2 миллиардов долларов. Но не обошлось в фильме без киноляпов. «Рамблер» пересмотрел картину и обнаружил в ней фрагменты с несостыковками.

© 20th Century Fox Film Corporation, Lightstorm Entertainment, Paramount Pictures

Сюжет и интересные факты

Сюжет картины основан на реальном событии — крушении одного из самых больших пассажирских лайнеров своего времени «Титаник», на строительство которого ушло три года. В своё первое и последнее плавание судно отправилось 10 апреля 1912 года из порта Саутгемптон в Великобритании и должно было доставить пассажиров в Нью-Йорк по Атлантическому океану. В ночь с 14 на 15 апреля корабль натолкнулся на айсберг и затонул. На борту было больше 2200 человек, около 700 из которых спаслись.

Режиссёром фильма выступил Джеймс Кэмерон, который перед началом съёмок совершил 12 погружений к «Титанику» на батискафах «Мир-1» и «Мир-2» с борта российского судна. Главные роли в картине исполнили Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо. По данным портала Кинориум, картина обошлась создателям в 200 миллионов долларов США, что по тем временам было небывалой суммой. Для съёмок изготовили макет лайнера, по размерам приближенный к оригинальному. Размеры макета составили 231 метр в длину, а настоящий лайнер был 269 метров. Для создания спецэффектов режиссёр пригласил 17 разных профильных студий.

По данным портала Кинопоиск, за всё время проката фильм заработал больше 2 миллиардов долларов, став самым кассовым в истории кинематографа. Такие позиции «Титаник» удерживал 12 лет, до появления фантастической картины «Аватар» в 2009 году, заработавшей в мировом прокате почти 3 миллиарда долларов.

В 1998 году «Титаник» получил 11 наград американской кинопремии «Оскар», среди которых звания «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучшая музыка к драматическому фильму» и «Лучшая песня» (композитор Джеймс Хорнер). Также картина получила большую популярность среди зрителей, в том числе в России. В конце 1990-х практически каждый подросток носил футболку с Джеком и Розой, а песню My Heart Will Go On в исполнении Селин Дион стали слушать не только дома, но и на дискотеках.

Киноляпы в фильме

1. Самое начало фильма. Группа исследователей на дне океана находит обломки «Титаника», среди которых портрет главной героини в исполнении Кейт Уинслет. Его нарисовал персонаж Ди Каприо во время их романа на корабле. Но находка отличается от оригинального рисунка, процесс создания которого показывают зрителям в середине фильма.

© 20th Century Fox Film Corporation, Lightstorm Entertainment, Paramount Pictures

2. В начале фильма, когда Роза выходит из машины и впервые видит «Титаник», родинка-мушка находится на её левой щеке. Но на корабле мушка перемещается на правую щёку и находится там уже весь фильм.

© 20th Century Fox Film Corporation, Lightstorm Entertainment, Paramount Pictures

3. Первый ужин Розы и её жениха проходит в ресторане первого класса. На шее девушки — красивое ожерелье с чёрным камнем. Но в следующей сцене, когда девушка бежит по коридорам на палубу, чтобы сброситься с корабля, ожерелье исчезает.

© 20th Century Fox Film Corporation, Lightstorm Entertainment, Paramount Pictures

4. Роза находит Джека на палубе, чтобы поблагодарить его за спасение прошлой ночью и деликатное поведение. Когда они сидят на скамейке, Джек показывает ей свои рисунки. В этот момент рядом с ними проходит мужчина в чёрном длинном пальто. При смене кадра пальто становится серым и заметно укорачивается.

© 20th Century Fox Film Corporation, Lightstorm Entertainment, Paramount Pictures

5. В знаменитой сцене, когда Джек и Роза стоят на носу корабля, расправив руки в стороны, тоже есть несостыковки. Когда Роза подходит к Джеку, который просит её залезть на ограждение, расстояние между перегородками на нём большое. Но когда герои уже стоят на ограждении, камера показывает вид сверху — расстояние между перегородками заметно сокращается.

© 20th Century Fox Film Corporation, Lightstorm Entertainment, Paramount Pictures

6. Роза разбивает пожарный щит, где находится топор, чтобы спасти прикованного наручниками в каюте Джека. Зрителям хорошо видно, что девушка полностью разбивает стекло щита, но когда она начинает вытаскивать орудие, большая часть стекла остаётся на месте неповреждённым.

© 20th Century Fox Film Corporation, Lightstorm Entertainment, Paramount Pictures

7. Следующая сцена. Роза с топором прибегает в каюту, чтобы освободить Джека от наручников. Джек находится в подтяжках, которые остаются на нём до тех пор, пока Роза не замахивается топором. В этот момент видно, что подтяжки со спины героя исчезли. Но уже в следующем кадре, когда освободившийся Джек обнимает Роуз, подтяжки снова на нём. (тайминг 2:06:10–2:06:18– 2:06:23).

© 20th Century Fox Film Corporation, Lightstorm Entertainment, Paramount Pictures

8. Джек приводит Розу на вечеринку обслуживающего персонала и пассажиров экономкласса. Когда он приглашает её на танец, его волосы растрёпаны. Но уже в следующем кадре волосы аккуратно зачёсаны назад, хотя Джек никаких манипуляций с ними не проделывал.

© 20th Century Fox Film Corporation, Lightstorm Entertainment, Paramount Pictures

Фильм «Девчата»: какой ляп нашли в знаменитой сцене с хлебом и вареньем