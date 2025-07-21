«Хищные твари»: акулий хоррор от создателей фильма «Собиратель душ»
В российском прокате идёт фильм «Хищные твари» австралийского режиссёра Шона Бирна («Дары смерти»). Главные роли в картине исполнили Джай Кортни («Отряд самоубийц») и Хэсси Харрисон («Йеллоустон»). «Рамблер» рассказывает, почему «Хищные твари» стали идеальным летним хоррором, который умело сочетает в себе разные поджанры, будь то традиционные ужастики с убийцей-психопатом или фильмы про акул.
Свободолюбивую сёрфершу с криминальным прошлым по имени Зефир (Харрисон) среди ночи похитил серийный убийца Такер (Кортни). Маньяк заманивает на своё старое судно любопытных туристов, обещая им дайвинг в клетке с акулами. Отплывая как можно дальше от берега, он скармливает наивных путешественников обитателям морского дна. Происходящее он фиксирует на камеру.
В детстве Такер сам пережил нападение хищника и с тех пор одержим акулами. Жертвами маньяка стали уже десятки одиноких девушек и юношей, о чём свидетельствуют расставленные на полке на корабле кассеты со смертями жертв. Но Зефир не собирается сдаваться без боя, а на поиски исчезнувшей подруги уже отправился парень Мозес (Джош Хьюстон), с которым сёрферша успела провести одну ночь.
Кадр из фильма «Челюсти» (1975)
Полвека назад на экраны вышел культовый блокбастер Стивена Спилберга «Челюсти». Картина не только оказала огромное влияние на мировой кинематограф, но и нащупала новые сюжетные тропы для жанра. Теперь можно бояться не только маньяков с ножом, но и обитателей морского дна, которые не прочь поживиться человечиной. Благодаря фильму Спилберга акулы стали одним из самых больших страхов на экране и в реальной жизни.
Согласно статистике, опубликованной на сайте Tracking Sharks, который отслеживает нападение акул, в 2024 году в США всего 36 человек подверглось нападению морских хищников, из них один погиб. В Австралии — было 15 нападений, одно из них стало смертельным. В то время как от укуса москитов в среднем умирает от 725 тысяч до 1 миллиона человек в год, пишет издание «Коммерсант». «Челюсти» навсегда изменили фильмы ужасов, а сами глубоководные хищники стали часто мелькать на экране в качестве главных злодеев. Появился целый поджанр, который получил название sharksplotation (Эксплуатации акул в коммерческих целях в фильмах, на телевидении или в других медиа — прим. «Рамблера»).
В схватку с акулами уже вступал Джейсон Стэйтем в кинофраншизе «Мег: Монстр глубины». В другой франшизе — «Акулий торнадо» — зубастые монстры с плавниками падали с неба на землю и пожирали всех вокруг. Они становились воплощением инфернального зла в кино «Акула-призрак», а также нападали на туристов на курорте в Италии в ленте «Акула в Венеции». «Хищные твари» удачно вписываются в общую хоррорную традицию эксплуатационного кино (жанровые фильмы, эксплуатирующие популярную тему в целях быстрого заработка — прим. «Рамблера»), но одними акулами в фильме дело не ограничивается.
Режиссёром фильма выступил Шон Бирн, успевший зарекомендовать себя одним из самых любопытных австралийских хоррормейкеров современности. Премьера «Хищных тварей» состоялась на Каннском фестивале в секции «Двухнедельник кинематографистов» в этом году. В недавно вышедшем «Сёрфере» Лоркана Финнегана события происходили на залитом солнцем пляже в Австралии. Психологический триллер с Николасом Кейджем отсылал к австралийскому низкобюджетному жанровому кино 1970-х, характерными чертами которого считались оранжевый цветокоррекция, безумные сюрреалистические сцены и частое появление животных и обитателей морского дна на экране.
В «Хищных тварях» нет невероятных эпизодов, но людоедов с плавниками в кадре много. Среди продюсеров картины числятся такие акулы кинобизнеса, как Эндрю Мэйсон (трилогия «Матрица», «Сайлент Хилл»), Брайан Кэвэна-Джонс (известный работой над хоррорами «Синистер», «Собиратель душ», «Обезьяна»), а также лауреат премии «Оскар» Фред Бергер («Ла-Ла Ленд»).
Разношёрстный бэкграунд создателей не мог не сказаться на самой ленте. Фильм Бирна вопреки маньяку-убийце и десятку кровожадных акул — не только зрелищный хоррор, но и увлекательная комедия с вкраплением мелодраматических интонаций. «Хищные твари» — кино довольно ироничное, создатели не стесняются посмеяться над всем происходящим сами. Перед встречей с акулой персонажи напевают песню Baby Shark из одноимённого мультфильма и цитируют персонажей фильма «На гребне волны». А обезумевший Такер пускается в запоминающийся — и словно сделанный, чтобы разлететься на мемы, — пляс в каюте судна.
Персонаж Кортни — одно из главных достоинств фильма. Переживший в детстве нападение акулы — о чём предательски напоминают страшные шрамы на животе и спине и вырезки из старых газет — маньяк старательно реконструирует травматичный опыт вновь и вновь. Фиксируя нападение акул на камеру, он ежедневно просматривает отснятый материал. Травма детства отпечаталась глубокой раной не только на теле, но и в поломанной психике. Его глаза безумны, он ведёт себя жёстко: перед тем как скормить своих жертв акулам, он предпочитает поиграть с ними.
Такер шутит про завещание и подкормку при первой встрече с незнакомцами. Создатели даже не скрывают от зрителей личность маньяка. Жестокий убийца — классический персонаж слэшера (поджанр фильмов ужасов, для которого характерно наличие убийцы-психопата), которым движет лишь жажда убивать. С поджанром «Хищных тварей» роднит не только фигура Такера, но и происходящее в четырёх стенах действие. Только теперь убийства происходят не в загородном доме вдали от посторонних глаз, а в тесных каютах старого судна. Героиня Харрисон же предстаёт классической «последней девушкой» — традиционный персонаж фильмов ужасов, где главная героиня остается последним выжившим.
«Хищные твари» — крайне эклектичное кино. Жуткие сцены с монстрами морского дна соседствуют с откровенно комичными, а ближе к финалу фильм и вовсе приобретает мелодраматический сюжет. Отправившийся спасать Зефир Мозес готов пожертвовать жизнью ради девушки, с которой он провёл всего несколько часов. Романтические интенции между героями немного утомляют и отвлекают от главного зрелища — жестокого противостояния дерзкой Зефир обезумевшему Такеру. Но в остальном «Хищные твари» — достойное жанровое кино, которому точно удастся увлечь зрителя. Страх перед акулами, как после первого просмотра «Челюстей», картина не вызовет, но с задачей пощекотать нервы справится наверняка.
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