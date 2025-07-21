«Хищные твари»: акулий хоррор от создателей фильма «Собиратель душ»

В российском прокате идёт фильм «Хищные твари» австралийского режиссёра Шона Бирна («Дары смерти»). Главные роли в картине исполнили Джай Кортни («Отряд самоубийц») и Хэсси Харрисон («Йеллоустон»). «Рамблер» рассказывает, почему «Хищные твари» стали идеальным летним хоррором, который умело сочетает в себе разные поджанры, будь то традиционные ужастики с убийцей-психопатом или фильмы про акул.

© Brouhaha Entertainment

Свободолюбивую сёрфершу с криминальным прошлым по имени Зефир (Харрисон) среди ночи похитил серийный убийца Такер (Кортни). Маньяк заманивает на своё старое судно любопытных туристов, обещая им дайвинг в клетке с акулами. Отплывая как можно дальше от берега, он скармливает наивных путешественников обитателям морского дна. Происходящее он фиксирует на камеру.

В детстве Такер сам пережил нападение хищника и с тех пор одержим акулами. Жертвами маньяка стали уже десятки одиноких девушек и юношей, о чём свидетельствуют расставленные на полке на корабле кассеты со смертями жертв. Но Зефир не собирается сдаваться без боя, а на поиски исчезнувшей подруги уже отправился парень Мозес (Джош Хьюстон), с которым сёрферша успела провести одну ночь.

© Universal Pictures

Кадр из фильма «Челюсти» (1975)

Полвека назад на экраны вышел культовый блокбастер Стивена Спилберга «Челюсти». Картина не только оказала огромное влияние на мировой кинематограф, но и нащупала новые сюжетные тропы для жанра. Теперь можно бояться не только маньяков с ножом, но и обитателей морского дна, которые не прочь поживиться человечиной. Благодаря фильму Спилберга акулы стали одним из самых больших страхов на экране и в реальной жизни.

Согласно статистике, опубликованной на сайте Tracking Sharks, который отслеживает нападение акул, в 2024 году в США всего 36 человек подверглось нападению морских хищников, из них один погиб. В Австралии — было 15 нападений, одно из них стало смертельным. В то время как от укуса москитов в среднем умирает от 725 тысяч до 1 миллиона человек в год, пишет издание «Коммерсант». «Челюсти» навсегда изменили фильмы ужасов, а сами глубоководные хищники стали часто мелькать на экране в качестве главных злодеев. Появился целый поджанр, который получил название sharksplotation (Эксплуатации акул в коммерческих целях в фильмах, на телевидении или в других медиа — прим. «Рамблера»).

В схватку с акулами уже вступал Джейсон Стэйтем в кинофраншизе «Мег: Монстр глубины». В другой франшизе — «Акулий торнадо» — зубастые монстры с плавниками падали с неба на землю и пожирали всех вокруг. Они становились воплощением инфернального зла в кино «Акула-призрак», а также нападали на туристов на курорте в Италии в ленте «Акула в Венеции». «Хищные твари» удачно вписываются в общую хоррорную традицию эксплуатационного кино (жанровые фильмы, эксплуатирующие популярную тему в целях быстрого заработка — прим. «Рамблера»), но одними акулами в фильме дело не ограничивается.

Режиссёром фильма выступил Шон Бирн, успевший зарекомендовать себя одним из самых любопытных австралийских хоррормейкеров современности. Премьера «Хищных тварей» состоялась на Каннском фестивале в секции «Двухнедельник кинематографистов» в этом году. В недавно вышедшем «Сёрфере» Лоркана Финнегана события происходили на залитом солнцем пляже в Австралии. Психологический триллер с Николасом Кейджем отсылал к австралийскому низкобюджетному жанровому кино 1970-х, характерными чертами которого считались оранжевый цветокоррекция, безумные сюрреалистические сцены и частое появление животных и обитателей морского дна на экране.

В «Хищных тварях» нет невероятных эпизодов, но людоедов с плавниками в кадре много. Среди продюсеров картины числятся такие акулы кинобизнеса, как Эндрю Мэйсон (трилогия «Матрица», «Сайлент Хилл»), Брайан Кэвэна-Джонс (известный работой над хоррорами «Синистер», «Собиратель душ», «Обезьяна»), а также лауреат премии «Оскар» Фред Бергер («Ла-Ла Ленд»).

Разношёрстный бэкграунд создателей не мог не сказаться на самой ленте. Фильм Бирна вопреки маньяку-убийце и десятку кровожадных акул — не только зрелищный хоррор, но и увлекательная комедия с вкраплением мелодраматических интонаций. «Хищные твари» — кино довольно ироничное, создатели не стесняются посмеяться над всем происходящим сами. Перед встречей с акулой персонажи напевают песню Baby Shark из одноимённого мультфильма и цитируют персонажей фильма «На гребне волны». А обезумевший Такер пускается в запоминающийся — и словно сделанный, чтобы разлететься на мемы, — пляс в каюте судна.

© Brouhaha Entertainment

Персонаж Кортни — одно из главных достоинств фильма. Переживший в детстве нападение акулы — о чём предательски напоминают страшные шрамы на животе и спине и вырезки из старых газет — маньяк старательно реконструирует травматичный опыт вновь и вновь. Фиксируя нападение акул на камеру, он ежедневно просматривает отснятый материал. Травма детства отпечаталась глубокой раной не только на теле, но и в поломанной психике. Его глаза безумны, он ведёт себя жёстко: перед тем как скормить своих жертв акулам, он предпочитает поиграть с ними.

Такер шутит про завещание и подкормку при первой встрече с незнакомцами. Создатели даже не скрывают от зрителей личность маньяка. Жестокий убийца — классический персонаж слэшера (поджанр фильмов ужасов, для которого характерно наличие убийцы-психопата), которым движет лишь жажда убивать. С поджанром «Хищных тварей» роднит не только фигура Такера, но и происходящее в четырёх стенах действие. Только теперь убийства происходят не в загородном доме вдали от посторонних глаз, а в тесных каютах старого судна. Героиня Харрисон же предстаёт классической «последней девушкой» — традиционный персонаж фильмов ужасов, где главная героиня остается последним выжившим.

«Хищные твари» — крайне эклектичное кино. Жуткие сцены с монстрами морского дна соседствуют с откровенно комичными, а ближе к финалу фильм и вовсе приобретает мелодраматический сюжет. Отправившийся спасать Зефир Мозес готов пожертвовать жизнью ради девушки, с которой он провёл всего несколько часов. Романтические интенции между героями немного утомляют и отвлекают от главного зрелища — жестокого противостояния дерзкой Зефир обезумевшему Такеру. Но в остальном «Хищные твари» — достойное жанровое кино, которому точно удастся увлечь зрителя. Страх перед акулами, как после первого просмотра «Челюстей», картина не вызовет, но с задачей пощекотать нервы справится наверняка.

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