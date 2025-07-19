Дарья Екамасова: «Оскар» — не повод остановиться, надо двигаться дальше

На Start выходит многосерийный фильм Романа Михайлова «Путешествие на солнце и обратно» по мотивам романа режиссёра. Эта своеобразная сказка о 1990-х повествует о семье карточного шулера (Кирилл Полухин), эмоциональной домохозяйки (Дарья Екамасова) и их сына Руслана (Олег Чугунов). Руслану предстоит взрослеть в непростое время и узнавать о жизни через призму беззакония, криминала и непредсказуемой свободы. В проекте также снялись Марк Эйдельштейн, Фёдор Лавров, Любовь Аксёнова и другие.

© Екатерина Ижохина

Одну из главных ролей в новом проекте сыграла Дарья Екамасова. Актриса получила широкое внимание после выхода фильма «Анора» американского режиссёра Шона Бейкера, где она сыграла жену русского олигарха и маму главного персонажа — взбалмошного мажора (Марк Эйдельштейн). Картина получила пять «Оскаров» в этом феврале и стала рекордсменом премии Американской киноакадемии. В интервью «Рамблеру» актриса рассказала, чем похожи режиссёры Шон Бейкер и Роман Михайлов, о работе с Марком Эйдельштейном, какие роли в Голливуде стали предлагать после «Аноры» и в чём отличие съёмок на Фабрике грёз и России.

— «Путешествие на солнце и обратно» сильно отличается от других стриминговых сериалов, это отчётливо авторский проект. Почему вы согласились в нём участвовать?

— Я смотрела предыдущие картины Ромы, мне хотелось поработать с ним, узнать его внутренний мир. Рома сам предложил мне роль, было бы глупо отказываться. Я прочитала книгу и сразу согласилась.

Многие мне говорили, что Рома не просто режиссёр, работа с ним — особенный опыт. Его метод работы, подход к созданию образов необычен, ты открываешься ему, между вами возникает доверие, даже соавторство. Рома точно знал, что он хотел, и при этом давал полную свободу — это вдохновляло. Это всегда полезно для создания образа и внутреннего перевоплощения.

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— Ваш персонаж, мать главного героя, — человек довольно сложный. Она не особо одобряет деятельность своего мужа, карточного шулера, но всё-таки в ней участвует. Чем вы для себя объясняете поступки своей героини?

— Объясняю её любовью к мужу. Естественно, она поддерживала его во всём, шла за ним, даже если в чём-то была не согласна. Плюс её молодостью — в этом была определённая семейная романтика. При этом её женская интуиция подсказывала, что это всё неправильно.

— Как считаете, достойна ли она сочувствия?

— Мне кажется, все женщины того времени достойны сочувствия. Мы не вправе судить тех, кто прошел через «мясорубку» 1990-х. Каждый выживал как мог. На плечи женщин ложилось много боли, страданий. Моей героине пришлось пройти через грустные ситуации, принять их, чтобы жить дальше. И она нашла в себе силы, воспитала сына — хорошего парня, чистого, светлого человека. Она осталась честным человеком, несмотря на окружающие её ужасные события.

— «Путешествие» далеко не единственный за последние пять лет сериал, который переосмысляет 1990-е годы. Почему эта тема так востребована в современных проектах, до сих пор волнует и кинематографистов, и зрителей?

— Это можно сравнить с пандемией пятилетней давности: пройдёт ещё какое-то время, и только тогда мы осознаем, что же случилось. Думаю, произошло переосмысление периода 1990-х, мы уже можем взглянуть на него со стороны. Это притягивает, ведь современной молодёжи сложно понять, через что проходили их родители и родственники.

— Лично вы сами как вспоминаете 1990-е годы? Они остались в вашей памяти как время хаоса и неопределённости или как время надежд?

— Я была совсем маленькой в то время, воспринимала всё как данность. Мне не с чем было сравнивать, я не знала, как может быть по-другому. У меня было достаточно бедное, но радостное детство, я просто проживала его. Мои близкие делали всё, чтобы я могла учиться и заниматься музыкой.

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— По вашему мнению, насколько точно и достоверно изображена та эпоха в «Путешествии»?

— По мнению тех, кто прошёл то время «по полной программе», очень честно. У моего мужа, который старше меня, после просмотра сериала не было ни одного замечания.

— Это не первый проект, где вы снимались вместе с Марком Эйдельштейном (взять хотя бы ваших персонажей из «Аноры»). Легко ли вам с ним работать?

— Да, у нас какая-то кармическая завязка — пять проектов за два года, несколько из них только готовятся к прокату. Мы уже хорошо знаем друг друга, не хотим повторяться и каждый раз пробуем что-то новое. В итоге каждый наш проект — свежий опыт и своеобразное приключение.

Когда поступают новые предложения о проектах с Марком, думаешь: «Так, что на этот раз, можем ли мы уйти от того, что уже было, и каким путём мы можем пойти»? Марк — удивительный, талантливый, обаятельный актёр.

— Вообще в «Путешествии» много молодых артистов — Олег Чесноков, играющий вашего сына, Арсений Касперович, Лев Зулькарнаев. Насколько гармонично вы с ними взаимодействуете?

— Мне с ними очень легко в кадре. Я даже не задумываюсь, молодое это поколение или нет. Мне кажется, они продвинутые, «прокачанные», честные. Совершенно не чувствую разницы у кого больше опыта, а у кого меньше. Ещё и Рома подобрал идеальный каст — не просто актеров, а людей из одной «тональности». Людей отчаянных, чувствующих.

— Расскажите, как вы попали в «оскароносную» «Анору» Шона Бейкера?

— Это сплетение жизненных событий и сарафанного радио. Кастинг был долгий, актрису на мою роль искали в Америке, России и Европе. У меня уже был опыт работы в Штатах над сериалом «Американцы» про российских шпионов в США во время холодной войны и над проектом «Гив ми Либерти». «Гив ми Либерти» — это один из любимых фильмов Шона Бейкера. Я знаю, что Юра и Карен (Карагулян, который также снимался в «Аноре» и ряде других проектов Бейкера. — прим. «Рамблера») напомнили Шону обо мне. Шон позвонил по зуму, мы поговорили, он попросил сделать пробы и после позвал меня на роль.

В этом Шон с Ромой Михайловым похожи, потому что Шон тоже очень точно выбирал свой ансамбль. Пока он не нашёл «своих» актёров, не начинал съёмки.

Я счастлива, что в моей жизни есть такой проект, определённая ступень в карьере. Хотя я не люблю слова «карьера», никогда ею не занималась, у меня нет стратегий. Этот фильм — сказочное приключение, при этом за ним стоит огромная работа многих людей.

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— Как изменилась ваша актёрская жизнь после этого фильма?

— Не могу сказать, что изменилась. Но когда в твоём репертуаре есть фильм, получивший пять «Оскаров», это даёт внутреннюю силу, спокойствие, веру и энергию. Помню, как на следующий день после «Оскара» подумала: «Ну вот, гештальт с “Оскаром” закрыт». При этом понимаешь, сколько всего ещё в жизни интересного, что хочется попробовать. Но, наверное, осознание произошедшего придёт позже, как с 1990-ми годами. Когда можно будет посмотреть назад и сделать какие-то выводы.

Но «Оскар» — не повод остановиться и сказать: «Всё, на сцене “Оскара” побывала, можно и на пенсию». Наоборот, надо двигаться дальше и пробовать новое.

— Предлагают ли сейчас роли в голливудских или других западных проектах?

— В отличие от мальчишек (Марка Эйдельштейна и Юры Борисова — прим. «Рамблера»), которые уже снимаются у больших режиссёров, мне пока предлагают только хорроры (улыбается), пока не могу разглашать подробности. Я люблю международный опыт, мне интересно работать в разных странах. Так что я открыта для предложений и всегда, делая выбор, опираюсь на свою интуицию и желания. Ведь каждый проект — это новое приключение, новая маленькая жизнь.

В России меня стали видеть по-другому. Если раньше у меня были страдающие героини, то сейчас предлагают роли сильных женщин. Актёрство — настолько живая профессия, что всё должно сойтись. И твоё внутреннее состояние, и то, о чём ты хочешь поговорить со зрителем.

Мне кажется, те роли, которые суждено сыграть, ты сыграешь. Как бы ты ни убегал от них, ни отказывался или, наоборот, ни бегал за ними.

— Русские персонажи в «Аноре» вызвали нарекания у части отечественных зрителей, которые сочли, что русских — как часто бывает в Голливуде — показали бандитами, отвратительными олигархами. На ваш взгляд, действительно ли это так? Как вы оцениваете русских персонажей в картине?

— Я чувствую, что зрители приняли картину. Те, кто смотрел фильм в дубляже, конечно, менее прониклись, но кто увидел без дубляжа — в восторге. Для этой истории такие персонажи были необходимы. Русская душа тут показана с разных сторон: русский человек может быть совершенно разным.

В этом и сила искусства. Было бы хуже, если бы фильм тихо прошёл, никто его не обсуждал. А в полемике рождается истина. Тот «взрыв», который «Анора» вызвала, доказывает, что картина удалась, интересна, на русских обратили внимание. Для меня это некий мост между нашими культурами и странами, что сейчас очень важно. Нас стали рассматривать не только на роли злодеев: даже в хоррорах, которые мне присылали, люди показаны в хорошем свете.

© Cre Film, FilmNation Entertainment

Кадр из фильма «Анора» (2024)

— «Анора» далеко не первый западный проект, в котором вы снимались, — вы играли в упомянутых «Американцах», литовской драме «Адвокат», норвежском сериале «Оккупированные». Заметили отличия в подходе к съёмкам, работе с актёрами у западных и российских режиссёров?

— В Америке съёмочные группы больше. В «Американцах» были внушительные бюджеты, трейлеры, много ассистентов, у которых есть свои ассистенты. Масштаб меня поражал. Но я никогда не работала в больших студийных проектах. Говорят, там многое отличается. Помимо этого, есть отличия в организации процесса: в США нет Минкульта, там снимают на независимые деньги.

Но по большому счёту кино интернационально. Когда говорят: «Камера, мотор, начали!» — всё работает как по лекалу, неважно в какой стране. Точно так же, как и актёр, вне зависимости от того, где он снимается, с каким режиссёром и материалом работает, он одинаково подходит к созданию роли.

— Вы много снимаетесь, в этом году выходит сразу несколько проектов. Как вы перезагружаетесь после съёмок, что помогает восстановиться?

— Скорее много снимаюсь в определённые периоды, когда у меня есть время. Я стараюсь выстраивать график так, чтобы как можно больше времени провести дома. Ещё мне важно иметь доступ к фортепиано. Это меня успокаивает, уравновешивает, восстанавливает жизненную энергию и силы.

Недавно мы ездили на отдых, впервые за много лет. И там я поняла, что отдыхать необходимо и важно — не просто дома, а менять обстановку. Иногда надо просто уехать в тишину. Чтобы вокруг ползали черепахи, бегали курицы и ёжики, чтобы в ушах была хорошая музыка. И объятия близких людей.

— В каких проектах вы участвуете сейчас?

— Сейчас снимаюсь у Душана Глигорова в сериале «Враги» по сценарию Олега Маловичко. В Казахстане снимаем добрую комедию под названием «Скуф», режиссёр Леша Степанов. Параллельно начинаются репетиции в театре «Приют комедианта» на Садовой — там мне предстоит окунуться в древнегреческую мифологию и сыграть Электру. Ну а главный проект — дочь, которая идёт в первый класс в этом году. (Улыбается.)

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