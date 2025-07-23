«Пила X»: на экраны вернулся главный злодей и конструктор смерти

17 июля в российский прокат вышла последняя часть культовой франшизы ужасов «Пила X». «Рамблер» рассказывает, как режиссёр Кевин Гротерт возвращает зрителей к корням и снова показывает на экране маньяка Джона Крамера.

© Lionsgate

20 лет назад продюсеры Джеймс Ван и Ли Уоннелл изобрели новый жанр кинематографа — «пыточное порно», как охарактеризовали его фанаты. В начале 2000-х никто не мог и предположить, что история о двух незнакомцах, прикованных к батареям в грязном подвале, породит франшизу из десяти фильмов и станет культурным феноменом. «Пила X» Кевина Гротерта — одновременно и попытка вернуть былую славу угасающей серии, и ностальгическое путешествие в те времена, когда зрители ещё не знали, что Джон Крамер умрёт в третьей части серии.

События десятой части происходят между первым и вторым фильмом. Ловкий сценарный ход, который позволяет обойти вопрос «воскрешения» главного антагониста. Джон Крамер (Тобин Белл) противостоит раку мозга и, как любой смертный, цепляется за последнюю надежду. Узнав об экспериментальном лечении в Мексике, он отправляется туда с чемоданом денег. Крамер не теряет веру в чудесное исцеление, но в итоге попадает в руки к мошенникам, которые разводят смертельно больных пациентов на деньги. Главный герой решает наказать аферистов.

© Lionsgate

Уже знакомый с франшизой Гротерт (режиссёр снимал «Пилу 6» и «Пилу 3D») понимает: аудитория десятой части пришла на фильм не в поисках моральных дилемм, а за изощрёнными казнями, фирменным элементом франшизы. Несмотря на это, он уделяет почти 40 минут экранного времени раскрытию драмы одинокого старика на пороге смерти. Смелое решение, которое не простили бы менее опытному кинематографисту, но Гротерт изящно превращает медитацию о смертности в пролог будущей кровавой симфонии.

В отличие от предыдущих частей, где Крамер карал людей за не самые очевидные грехи, в «Пиле X» жертвы — циничные мошенники, зарабатывающие на смертельно больных и их родственниках. Это своего рода моральная индульгенция для зрителя: можно наслаждаться пытками, не испытывая угрызений совести. Сесилия Педерсон (Сюннёве Макоди Лунд) и её мексиканские подельники получат по заслугам, а мы аплодируем справедливости, пусть и крайне жестокой

© Lionsgate

Что действительно поражает в новой «Пиле» — то, как фильм заставляет сочувствовать серийному убийце. Тобин Белл, чьим голосом говорила целая эпоха хоррора, раскрывается здесь как драматический актёр. Его Крамер — не всемогущий кукловод, а хрупкий старик, который панически боится умереть.

Визуально «Пила X» выглядит дороже и качественнее предшественников. Мексиканские локации добавляют франшизе экзотики — смена декораций идёт на пользу серии, которая по большей части задыхалась в замкнутых индустриальных интерьерах. Что касается фирменных ловушек, здесь создатели проявили разумную сдержанность. Вместо гигантских механизмов времён, которые использовали в последних фильмах, они возвращаются к камерной жестокости первых частей. Каждый кадр пропитан любовью к оригинальной картине и тоской по временам, когда франшиза ещё не стала коммерциализированным проектом.

© Lionsgate

В целом «Пила X» — элегантная попытка вернуть престиж угасающей франшизе. Фильм выполняет свою задачу честно и профессионально, не пытаясь обмануть зрителя дешёвыми эффектами или натянутыми сюжетными поворотами. Это кино для тех, кто скучал по атмосфере первых частей и готов простить некоторую предсказуемость ради встречи со старыми знакомыми.

Тобин Белл играет с такой убедительностью, что веришь: Крамер действительно может заставить человека отпилить ногу ради спасения. На момент съёмок Беллу исполнился 81 год. Ученик старой актёрской школы не просто играет персонажа, а вживается в роль. Остаётся надеяться, что студия не будет выжимать из легендарного исполнителя все соки и позволит франшизе достойно завершиться.

Постановщики должны понимать, что на одной ностальгии фанатов и харизме Белла проект долго не протянет. Гротерт создал достойный хоррор, который понравится как фанатам серии, так и случайным зрителям. Сможет ли «Пила» существовать без главного конструктора смерти?

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