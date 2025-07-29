В знаменитых сценах фильма «Москва слезам не верит» нашли киноляпы

В этом году исполнилось 45 лет с тех пор, как в мировой прокат вышел фильм режиссёра Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Картина стала киношедевром. За год проката её посмотрели 90 миллионов зрителей в СССР, а мировые кассовые сборы превысили 2,5 миллиона долларов. В 1981 году картина получила «Оскар» как «Лучший фильм на иностранном языке». Но не обошлось в фильме без оплошностей. «Рамблер» пересмотрел кино и нашёл фрагменты с забавными киноляпами.

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Интересные факты

В основу сюжета лёг сценарий кинодраматурга Валентина Черных «Дважды солгавшая», о трёх подругах, приехавших покорять Москву. Много лет сценарий был не востребован у кинематографистов, поскольку не поднимал никаких насущных проблем. Но Меньшову история показалось интересной, хотя многие отговаривали его от съёмок этого сценария. Им казалось, что история о провинциалах скучная и обречена на провал. Даже его супруга, актриса Вера Алентова, говорила, что характеры героев плоские и невыразительные. Но Меньшов стоял на своём: долгое время дорабатывал сюжет, придумывал режиссёрские ходы, изменял знаковые сцены.

На главные роли он позвал именитых артистов. Трёх подруг — Катерину Тихомирову, Людмилу Свиридову и Антонину Буянову в фильме сыграли Вера Алентова, Ирина Муравьёва и Раиса Рязанова. В пробах на роль Гоши участвовали Виталий Соломин и Вячеслав Тихонов, но Меньшов искал другой типаж. А когда увидел Алексея Баталова в фильме «Дорогой мой человек», предложил роль ему. Актёр долгое время сомневался, но в итоге принял приглашение.

Снимали картину по всей Москве: на Гоголевской бульваре, Триумфальной площади, на станциях «Новослободская» и «Охотный Ряд» Московского метрополитена, в высотке на Котельнической набережной, читальном зале Российской государственной библиотеки и многих других локациях. Сцены, которые происходили во внутренних помещениях, например квартиру родственников Кати, где у неё закрутился роман с Родионом, а также её квартиру в новостройке, снимали в павильонах «Мосфильма».

Когда фильм вышел на экраны — сперва в России в конце 1979 года, а в феврале 1980 года по всему миру, стало понятно, что Меньшов снял киношедевр. По данным портала Кино-театр.ру, за первый год проката (1980 год) фильм в СССР посмотрели 84,5 миллиона человек. Он стал рекордсменом того года, а также занял вторую строчку в рейтинге самых просматриваемых фильмов СССР, уступив первую позицию картине «Пираты XX века» (1980) Бориса Дурова (её посмотрели за год 87,6 миллиона человек). В мировом прокате, по данным портала «Кинопоиск», «Москва слезам не верит» собрала 2,5 миллиона долларов.

В 1981 году произошло ещё одно событие, доказывающее, что Меньшов не ошибся в выборе сценария. Картина получила премию американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Она стала третьим фильмом из СССР за всю историю «Оскара», получившим приз в этой категории. Меньшов на церемонии награждения не присутствовал. Приз за него получил атташе по вопросам культуры посольства СССР в США Анатолий Дюжев.

Сам же режиссёр узнал об этом событии в Госкино на следующий день, 1 апреля, и подумал, что это шутка. При этом награда долгое время хранилась в Госкино, Меньшову вручили её только 17 декабря 1988 года на первой церемонии вручения кинопремии «Ника» в Центральном доме кинематографистов.

Киноляпы в фильме

1. Героини Веры Алентовой и Ирины Муравьёвой Катерина и Людмила приезжают в высотный дом на Котельнической набережной, чтобы присмотреть за квартирой родственника Кати. При входе в подъезд у героини Муравьёвой на ногах белые туфли, а когда она оказывается внутри — туфли меняют цвет на чёрные. (23:07–23:18).

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2. В сцене, когда мать возлюбленного Катерины Родиона приходит в общежитие, где живут подруги, чтобы поговорить с ней о беременности, на заднем плане к потолку подвешен абажур. Но когда Катерина приезжает из роддома в ту же комнату с ребёнком и все садятся за стол, чтобы отпраздновать событие, абажура уже нет. (59:25–1:03:58).

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3. Когда Катя с любовником едут в машине, он дотрагивается до её щеки, и мы видим, что обручальное кольцо находится на безымянном пальце, как и положено. Но когда через несколько кадров они находятся в квартире и в дверь, по его предположению, звонит тёща, кольцо перемещается уже на средний палец. (1:22:11– 1:24:03).

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4. Сцена, в которой Катя и Гоша знакомятся в электричке. Когда Гоша подсаживается к героине, её сумка в процессе разговора, при смене кадров перемещается — то приближается вплотную, то снова отдаляется. (1:35:43–1:35:53–1:36:10).

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5. Эпизод, когда Гоша приглашает Катю и её дочку на пикник, по поводу своего вымышленного дня рождения. Катерина берёт с собой большой жёлтый платок, который в процессе праздника превращается в шарф, а потом снова в платок. К тому же в сцене, когда друзья хвалят Гошу, при смене кадров платок по-разному завязан, героиня явно не успела бы его перевязать за пару секунд. (1:49:32–1:51:55–1:52:57).

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6. В том же эпизоде на природе Гоша укрывает героиню Алентовой большим полосатым пледом. При этом, если вернуться к эпизоду с любовником Кати в его квартире, можно увидеть тот же плед, только в роли ковра на стене. (1:48:04–1:24:16).

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