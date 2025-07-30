От «Майора» до «Мажора»: какие российские фильмы и сериалы пересняли за рубежом

Криминальную драму Юрия Быкова «Майор» в США превратили в сериал, фильм ужасов Станислава Подгаевского «Пиковая дама: Чёрный обряд» пересняли в Канаде, а во Франции и Турции вышли ремейки комедии Клима Шипенко «Холоп». «Рамблер» вспомнил, какие российские фильмы и сериалы адаптировали за рубежом.

© Rock Films, Netflix, Рамблер

Сериал «Папины дочки»

Сериал «Папины дочки» выходил на телеканале СТС с 2007 по 2013 год. Речь в ситкоме шла о семейном психотерапевте Сергее Васнецове (Андрей Леонов), от которого ушла жена, оставив на его попечение пятерых дочерей. В России шоу пользовалось популярностью, а в 2010 году было выдвинуто на престижную премию «Золотой орёл» в номинациях «Лучший телевизионный сериал (11 серий и более)» и «Лучшая актриса на ТВ» (на эту награду претендовала сыгравшая мать девочек Нонна Гришаева).

В конце декабря 2008 года права на адаптацию «Папиных дочек» купил немецкий телеканал Das Vierte. Как отмечал в комментарии изданию «Коммерсантъ» президент компании «Амедиа» Александр Акопов, это был первый случай, когда формат отечественного ситкома продавался на западный рынок. Снятый на основе российского проекта сериал «Полный дом дочек» вышел в Германии в августе 2010 года. Семейство Васнецовых в немецком варианте получило фамилию Фогель.

Всего на телеканале было показано 35 эпизодов шоу, после чего «Полный дом дочек» закрыли из-за низких рейтингов. По данным немецкого издания Quotenmeter.de, в среднем каждый эпизод посмотрели 30 тысяч зрителей, что составляло 0,2% от доли рынка важной целевой аудитории — 14–49-летних (для сравнения: доля аналогичных зрителей российского ситкома, по данным TNS Russia, не опускалась ниже 11%).

© Yellow, Black & White, Киноконстанта, СТС, Das Vierte, Рамблер

Слева — «Папины дочки», Россия (2007—2013).

Справа — «Полный дом дочек», Германия (2010).

Сериал «Кухня»

Ситком транслировался на канале СТС с 2012 по 2016 год. Главный герой, молодой воронежский повар Макс, устраивается на работу в модный столичный ресторан и сталкивается с талантливым, но деспотичным шеф-поваром Виктором Бариновым, расчётливой арт-директором Викторией Гончаровой и не слишком дружелюбной командой. В главных ролях в шоу снялись Марк Богатырёв, Дмитрий Назаров и Елена Подкаминская, а владельца ресторана сыграл Дмитрий Нагиев. Зрители высоко оценили отечественный ситком: его рейтинг на IMDb составляет 8,4.

«Кухня» стала одним из самых часто адаптируемых за рубежом российских сериалов: его пересняли в Словении, Словакии, Польше, Греции, Грузии, Эстонии, Хорватии и Португалии. Польский ремейк вышел под названием «Кухня», словенский — Ja, Chef!, греческий и португальский получили название «Так точно, шеф!». Португальская версия была номинирована на национальные премии в области кино и телевидения Troféus TV 7 Dias и Premios Aquila.

© Yellow, Black & White, Polot Media, Рамблер

Слева — «Кухня», Россия (2012—2016)

Справа — «Кухня», Польша (2021)

Фильм «Майор»

Криминальная драма Юрия Быкова «Майор» вышла на экраны в 2013 году. По сюжету полицейский (Денис Шведов), спешащий в больницу к жене, насмерть сбивает семилетнего ребёнка на глазах у его матери. Главного героя мучает совесть, но в то же время он может оправдаться, используя служебные связи. Картину выдвигали на несколько престижных премий, включая награду от прессы на Каннском кинофестивале и номинацию на главный приз фестиваля «Кинотавр».

В 2016 году права на адаптацию «Майора» выкупила стриминговая компания Netflix. Снятый на основе фильма мини-сериал «Семь секунд» выпустили в 2018 году. От оригинального российского проекта осталась только завязка: полицейский в Джерси-Сити сбивает подростка и пытается с помощью коллег скрыть это преступление. Американцы осветили в шоу актуальные для США проблемы, например межрасовые конфликты: главный герой (Бо Напп) — белый, сбитый им тинейджер Брентон Батлер (Дейквон Гейнс) — афроамериканец, и темнокожие жители города возмущены тем, что расследование дела затягивается.

Шоу получило хорошие оценки зрителей: его рейтинг на IMDb составляет 7,7. Сыгравшая в мини-сериале мать сбитого подростка актриса Реджина Кинг была удостоена за свою роль премии «Эмми» и номинации на «Золотой глобус».

© Rock Films, Netflix, Рамблер

Слева — «Майор», Россия (2013)

Справа — «Семь секунд», США (2018)

Фильм «Горько!»

Вышедшая в 2013 году комедия Жоры Крыжовникова рассказывала о женихе Роме (Егор Корешков) и невесте Наташе (Юлия Александрова), которые живут в курортном городке и хотят организовать для себя две свадьбы. Одна, традиционная, должна устроить консервативного отчима Наташи, бывшего десантника Бориса Ивановича. Вторая — самих прогрессивных молодожёнов. Но планы будущих новобрачных нарушает нерадивый свадебный организатор. «Горько!» имел большой успех у зрителей и критиков: по данным отраслевого издания «Кинобизнес сегодня», при бюджете в 1,3 миллиона долларов фильм собрал в российском кинопрокате 25,53 миллиона долларов. Картину номинировали на девять премий «Золотой орёл», а Жора Крыжовников получил награду «Ника» в номинации «Открытие года».

В 2018 году ремейк «Горько!» пересняли в Мексике. В местном прокате фильм шёл под названием «Пока свадьба не разлучит нас», в российском — «Горько в Мексике». Одним из продюсеров латиноамериканской версии стал Тимур Бекмамбетов, работавший также над оригиналом. Cюжет повторял российский фильм: возлюбленные Даниэль и Мария хотят устроить прогрессивную свадьбу на пляже, но у их родителей другое мнение о том, как нужно провести торжество. Бюджет картины создатели не раскрывали. Её мировые сборы, по данным Box Office Mojo, составили 3,14 миллиона долларов, а рейтинг на IMDb — 5,0.

© Lemon Studios, Базелевс Продакшн, Рамблер

Слева — «Горько!», Россия (2013)

Справа — «Горько в Мексике», Мексика (2018)

Сериал «Интерны»

Ситком о язвительном, но высокопрофессиональном и справедливом докторе Быкове (Иван Охлобыстин) и его подопечных интернах транслировался на телеканале ТНТ с 2010 по 2016 год. Сериал был успешным у зрителей: его рейтинг на «Кинопоиске» составляет 7,4. В 2016 году «Интерны» стали лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Телевизионная многосерийная комедия/Ситком».

Проект получил ремейк в Литве: сериал под названием Rezidentai начал выходить на литовском телеканале TV3 в 2014 году и транслировался на протяжении трёх лет. В роли строгого доктора снялся актёр Рамунас Рудокас, выступивший также режиссёром проекта. Литовский ситком получил рейтинг 6,9 на IMDb.

© 7 Арт Медиа, Videometra, Рамблер

Слева — «Интерны», Россия (2010—2016)

Справа — «Rezidentai», Литва (2014—2017)

Сериал «Мажор»

Детективно-криминальная драма с Павлом Прилучным в главной роли начала выходить на Первом канале в 2014 году. По сюжету влиятельный олигарх Владимир Соколовский отправляет своего непутёвого сына Игоря работать в одно из московских отделений полиции в качестве наказания за устроенную молодым человеком драку. Неожиданно для себя Игорь, получивший хорошее юридическое образование, втягивается в работу. Пользуясь служебным положением, он пытается найти убийцу своей матери. На данный момент вышло четыре сезона сериала, съёмки пятого завершились в апреле 2025 года. Проект получил высокие оценки зрителей: его рейтинг на «Кинопоиске» составляет 8,2.

«Мажора» адаптировали в Южной Корее: дорама под названием Flex x Cop (в российском переводе — «Чеболь против детектива») вышла в начале 2024 года. Проект транслировался на телеканале SBS TV, а также на Disney+. Фабула дорамы во многом повторяет российский оригинал: наследник богатого семейства Джин И Су (Ан Бо-хён) идёт работать обычным детективом. Ему нужно найти общий язык со своей начальницей Ли Кан Хён (Пак Чи-хён). В создании южнокорейской версии участвовали продюсеры оригинального «Мажора» Александр Цекало и Иван Самохвалов.

Проект завоевал признание местной публики и экспертов индустрии: он был номинирован на южнокорейскую премию SBS Drama Awards как лучший сериал, исполнители главных ролей Ан Бо-хён и Пак Чи-хён были удостоены этой премии как лучшие актёр и актриса в мини-сериале, а сыгравшие второстепенных персонажей Кан Сан-джун и Ким Щин-би — как лучшие новые актёры. В марте 2024 года стало известно, что Flex x Cop продлили на второй сезон.

© Продюсерский центр «Среда», SBS, Рамблер

Слева — «Мажор», Россия (2014—...)

Справа — «Чеболь против детектива», Корея (2024—...)

Фильм «Статус: Свободен»

Романтическая комедия Павла Руминова вышла в 2015 году. Главного героя, стендапера Никиту (Данила Козловский), бросает его возлюбленная Афина (Елизавета Боярская). Девушка предпочитает инфантильному комику стабильного и спокойного врача-стоматолога. Никита в отчаянии пытается вернуть свою любовь. Несмотря на звёздный состав, картина, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», собрала в России и странах СНГ скромные 2,1 миллиона долларов. Её рейтинг на «Кинопоиске» составляет 5,9.

Зато литовский ремейк комедии, вышедший в 2017 году, стал у себя на родине кассовым хитом. Как писал «Бюллетень кинопрокатчика», адаптация с названием «Как вернуть её за 7 дней» за первые три уик-энда заработала в местном прокате 410 тысяч евро и обогнала по сборам голливудский блокбастер «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнёва. Главную роль в «Как вернуть её за 7 дней» сыграл популярный в Литве стендап-комик Юстинас Янкявичюс.

© Леополис, Singing Fish, Рамблер

Слева — «Статус: Свободен», Россия (2015)

Справа — «Как вернуть её за 7 дней», Литва (2017)

Фильм «Холоп»

Вышедшая в 2019 году комедия Клима Шипенко об избалованном мажоре Григории (Милош Бикович), которого отец в целях перевоспитания отправил в бутафорскую российскую деревню XIX века, стала третьим самым кассовым фильмом российского производства в отечественном кинопрокате. По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, «Холоп» собрал в России свыше 3 миллиардов рублей.

Права на ремейк комедии купили в семи странах. В марте 2023 года вышла монгольская адаптация этой картины — «Холоп. Однажды в Монголии». Год спустя появилась французская версия «Холоп из Парижа»: главный герой по имени Луи (Одран Каттен) переносится во французскую деревню XVIII века, где вынужден служить лакеем. Мировые сборы ремейка, по данным Box Office Mojo, составили 2,1 миллиона долларов, 1,7 миллиона из которых пришлись на Францию, а 217 тысяч — на Россию.

Турецкий ремейк «Холоп. Великолепный век» был выпущен в местный прокат в декабре 2024 года. По сюжету главный герой Мете (его играет звезда сериала «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин) отправляется из современного Стамбула в XVI век, где становится конюхом в замке знатного вельможи. На российских киноэкранах комедия вышла в январе 2025 года и за первые выходные возглавила кинопрокат в России и СНГ, заработав 108,4 миллиона рублей. Её итоговые сборы в России, по данным ЕАИС, превысили 239 миллионов рублей.

© Yellow, Black & White, Kunay Film, Рамблер

Слева — «Холоп», Россия (2019)

Справа — «Холоп. Великолепный век», Турция (2025)

Фильм «Пиковая дама: Чёрный обряд»

Хоррор Станислава Подгаевского вышел в 2015 году. По сюжету четверо подростков решили провести шуточный обряд вызова Пиковой дамы и случайно впустили в наш мир злобного призрака. Картина показала в российском кинопрокате неплохой результат: при бюджете в 45 миллионов рублей она собрала, по данным ЕАИС, свыше 131 миллиона рублей. При этом фильм получил низкий рейтинг на «Кинопоиске» — 5,1.

В 2021 году появился канадский ремейк ужастика — «Проклятие Пиковой дамы», ставший полнометражным режиссёрским дебютом сценариста и продюсера Патрика Уайта. В этой картине злобную сущность вызывали уже канадские подростки. Когда призрак начал портить им жизнь, тинейджеры были вынуждены обратиться к русскому эмигранту, написавшему о Пиковой даме книгу. Впрочем, зрителей адаптация не впечатлила: согласно Box Office Mojo, мировые сборы «Проклятия Пиковой дамы» едва превысили 51 тысячу долларов, а на IMDb рейтинг картины составляет всего 3,8.

© Enjoy Movies, levelFILM, Рамблер

Слева — «Пиковая дама: Чёрный обряд», Россия (2015)

Справа — «Проклятие Пиковой дамы», Канада (2021)

Фильм «Ёлки»

Новогодний альманах, над которым работало шесть режиссёров, включая Тимура Бекмамбетова и Александра Войтинского, вышел в 2010 году. В фильме рассказано восемь историй жителей 11 разных городов России. Герои оказывались связанными теорией шести рукопожатий: каждый из них сыграл свою роль в том, чтобы президент страны произнёс в новогоднем поздравлении кодовую фразу, которую загадала калининградская сирота Варя.

В России кассовые сборы первых «Ёлок» превысили, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», 732 миллиона рублей. Фильм положил начало большой франшизе: на сегодня вышло 11 частей альманаха.

В 2015 году «Ёлки» пересняли в Китае под названием «Безумный Новый год». Сюжет адаптации отчасти повторял российский оригинал: шесть разных историй, герои которых также оказывались связанными между собой теорией шести рукопожатий. На международном кинофестивале в Шанхае эта картина была отмечена специальным призом жюри. По данным IMDb, мировые сборы «Безумного Нового года» составили свыше 10 миллионов долларов.

© Базелевс Продакшн, Wanda Media Co., Рамблер

Слева — «Ёлки», Россия (2010)

Справа — «Безумный Новый год», Китай (2015)

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