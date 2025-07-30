«Без правил»: боксёрская драма в британской глубинке

В российском прокате идёт спортивная драма «Без правил». Главные роли в картине исполнили Тоби Кеббелл («Рок-н-рольщик») и Шайа ЛаБаф («Трансформеры») в главных ролях. Режиссёрами выступили клипмейкеры Бьорн Франклин и Джонни Маркетта, для которых «Без правил» стал полнометражным дебютом в кино. Автор «Рамблера» рассказывает, каким получился фильм и почему дуэту дебютантов не удалось привнести в жанр ничего нового.

© Lowkey Films, Featuristic Films

Уэльская глушь. В фургоне, расположенном посреди поля, проживает одинокий мужчина Сэл (Кеббелл) — некогда перспективный боксёр, которому пророчили большое будущее. Атлет даже готовился представлять страну на Олимпиаде, но сегодня о былых успехах напоминают лишь старые газетные вырезки и покрывшаяся пылью трофейная полка. Сэл работает в доме престарелых, но, несмотря на давно потухший взгляд и отсутствие перспектив, всё ещё продолжает выходить на ринг — иначе он просто не умеет.

Тренировки со старым наставником Велли (Джеймс Космо) стали для бойца настоящей отдушиной, к тому же они позволяют зарабатывать на карманные расходы. Сэл выступает спарринг-партнёром (читай: боксёрской грушей) юных спортсменов. Мужчина мечтает накопить крупную сумму, купить домик в деревне и перебраться туда вместе с дочкой (Кила Лорд Кэссиди), которую ему запрещает видеть бывшая жена (Элейн Кэссиди). Однажды на тренировку к Сэлу заявляется давний партнёр по рингу Винс (ЛаБаф). Он только вышел из тюрьмы и предлагает старому знакомому ввязаться в щедро оплачиваемую криминальную авантюру.

© Lowkey Films, Featuristic Films

Несмотря на клипмейкерское прошлое Франклина и Маркетты, ничего в фильме не выдаёт бэкграунд постановщиков. В кадре не найти ни стремительно сменяющих друг друга изображений, ни яркой цветовой партитуры. Камера старательно фиксирует всю неприглядность уэльской глубинки: одинаковые серые домики, вечно затянутое тучами небо, безлюдные улочки и выцветшие билборды. Мрачная реальность подчеркивает душевное состояние главного героя — талантливого спортсмена, обстоятельства жизни которого оказались сильнее амбиций. Сколько бы раз Сэлу ни приходилось выходить на ринг, главный бой с самим собой он проиграл уже много лет назад. С тех пор всё никак не может оправиться от болезненного поражения.

Сюжетный троп о побитых жизнью спортсменах продолжает оставаться наиболее востребованной конструкцией внутри жанра. Невольно вспоминается и «Бешеный бык» Мартина Скорсезе, и «Рестлер» Даррена Аронофски. «Без правил» во многом вторит предшественникам. Дебютанты явно снимали своё кино с оглядкой на картины заслуженных коллег. С шедевром Скорсезе «Без правил» роднят открывающая чёрно-белая сцена на ринге и прозвище главного героя. Друзья и знакомые называют его Быком. Сложные отношения Сэла с дочкой-подростком перекликаются с историей отца и дочери в фильме Аронофски. Сэл — такой же побитый жизнью и спарринг-партнёрами боксёр, вынужденный выходить на ринг, чтобы заработать на хлеб.

Но, в отличие от других спортивных драм, например, «Рестлера» или «Рокки», Сэл выходит на ринг не для того, чтобы продлить спортивную карьеру, как персонаж Рурка, или добиться успеха вопреки всем обстоятельствам, как персонаж Сталлоне. Атлет понимаем, что прошлое не нагнать. Тренировки для него — отдушина и возможность выплеснуть накопившуюся негативную энергию.

© Lowkey Films, Featuristic Films

В вернувшемся из тюрьмы Винсе Сэл видит проводника в счастливое будущее с домиком в деревне. Поэтому «Без правил», несмотря на наличие бойцов в перчатках и нескольких боксёрских поединков, предстаёт не столько спортивной драмой о несбывшихся надеждах, сколько криминальной сагой о пытающемся вырваться из бедности мужчине. Ничем хорошим для обоих персонажей этот союз не закончится, о чём подозревает и сам Сэл, но ради дочки он готов пойти на серьёзный риск.

Но режиссёрам-дебютантам не удалось найти необходимого баланса между криминальными разборками и боями на ринге. Повествование перегружено избитыми штампами и разбивается на отдельно взятые удачные эпизоды. Не позволяют фильму окончательно развалиться лишь яркие актёрские выходы Кеббелла, ЛаБафа и Космо.

«Без правил» вряд ли сможет впечатлить любителей мотивационных духоподъёмных драм. Фильм Франклина и Маркетты даже не пытается развлечь аудиторию зрелищными боями. Каждая схватка здесь показана до боли натуралистично. Вместо искусно поставленной хореографии на ринге — грузные удары, а вместо истории о победе духа над телом — свойственный британским социальным драмам реализм кухонной раковины (Британское культурное движение, которое исследовало проблемы рабочего класса в конце 1950-х).

Несмотря на вторичность, несбалансированный и схематичный сюжет, дебютантам удалось снять душевную картину о маленьком человеке, который изо всех сил старается ради лучшей жизни для себя и любимой дочки. Но обстоятельства оказываются сильнее его самого.

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