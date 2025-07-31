«Мир юрского периода: Возрождение»: почему динозавры больше не пугают

В прокат вышла новая часть франшизы про динозавров в современном мире — «Мир Юрского периода: Возрождение» со Скарлетт Йоханссон, Джонатаном Бейли и Махершалой Али. В версии режиссёра Гарета Эдвардса столкновение людей и доисторических рептилий выглядит как довольно предсказуемый и совсем не пугающий аттракцион. «Рамблер» рассказывает, кто стал главным героем фильма и стоит ли его смотреть.

© Universal Pictures

«Мир юрского периода: Возрождение» — уже седьмая часть культовой франшизы, созданной Стивеном Спилбергом в начале 1990-х годов. Первые части «Парка Юрского периода» в 1993, 1997 и 2001 годах стали настоящей вехой в истории кино — как в визуальном плане (ожившие в кадре динозавры пугали детей и взрослых), так и сюжетном, а также техническом (использованные компьютерные и аниматронные изображения стали революцией в индустрии). Чего стоит повальное увлечение древними пресмыкающимися после выхода трилогии — от коллекционирования статуэток до появления разного рода «Дино» в мультфильмах, полнометражных картинах, компьютерных играх. Кроме того, фильмы поднимали и популяризировали темы генетических исследований, в том числе клонирования и этики.

Следующие фильмы (под названием «Мир юрского периода»), в которых действие происходило спустя 22 года после событий «Парка», Спилберг отдал на откуп коллегам — Колину Треворроу и Хуану Антонио Байона. Их сюжет стоит знать хотя бы в общих чертах, иначе сторонний зритель может удивиться, почему в современном Нью-Йорке жители не обращают никакого внимания на диплодока, устроившего пробку на Манхэттене. А все потому, что динозавры и подобные им воссозданные животные сначала стали обычным явлением по всему миру, а затем стали вымирать — Земля в нынешнем виде оказалась для них непригодной. Исключением стали экваториальные области, где сохраняются колонии рептилий, но доступ туда строго запрещён и засекречен.

Свою интерпретацию сюжета про ископаемых в среде людей в «Возрождении» показал автор «Годзиллы» и «Изгоя-один: Звёздные войны. История» Гарет Эдвардс. Действие развивается через пять лет после предыдущей части, и, чтобы заинтересовать аудиторию, создатели решили обыграть заезженную историю по-новому.

© Руперт Френд

По сюжету крупная корпорация, которую представляет Мартин (Руперт Френд), намерена изобрести новое лекарство от болезней сердца. Для этого им нужны образцы ДНК крупнейших живущих динозавров: сухопутного, морского и летающего. Чтобы их добыть, Мартин собирает команду специалистов: палеонтолога Генри (Джонатан Бейли), мастера по военным секретным спецоперациям Зору (Скарлетт Йоханссон) и её коллегу по предыдущим миссиям — Дункана (Махершала Али). Вместе они отправляются на таинственный остров, где располагалась лаборатория по изучению динозавров, чтобы добыть нужные биоматериалы.

По пути группа спасает в море семью, чья лодка перевернулась от нападения гигантского мозазавра. Тогда «исследователи» узнают, что на острове и вокруг него обитают ящеры, которых выводили для парка развлечений, но которые в ходе экспериментов оказались или не слишком эстетично красивыми, или чересчур опасными. Поэтому их «сослали» подальше и оградили к ним доступ. Как это принято в компьютерных играх, главный «босс»-монстр появится в финале фильма, но по пути героям придётся тренировать свои навыки бега, стрельбы и маскировки — доисторические хищники покажут всевозможные клыки и когти.

В итоге именно динозавры становятся в этой истории главными героями — несмотря на своё предсказуемое поведение, они выполнены на славу: динамика и пластика, переливы окраса, масштаб и хитрость движений завораживают. При все своей искусственности ящеры выглядят так, что хочется поверить в их реальность. Впрочем, попытка удивить зрителей новыми изобретёнными видами жутких динозавров не удалась. Аудитория уже привыкла и не к такого вида монстрам, поэтому фильм мог бы выиграть за счёт драматического накала между героями. Но и тут «Возрождение» не удивляет.

Предыстории главных героев озвучиваются парой фраз, без каких-либо деталей — персонажам не получается сострадать, а мотивы их поступков выглядят наигранно или искусственно. Сюжетные линии не доводятся до конца, диалоги звучат предсказуемо. Типажи «плохишей» и «хороших» людей считываются сразу, и интриги не получается.

Спилберг сохранил за собой кресло исполнительного продюсера проекта, поэтому неудивительно, что на всём протяжении картины рассыпаны отсылки к его фильмам. Трое главных героев неуловимо напоминают персонажей «Челюстей», а одна сцена практически напрямую цитирует знаменитый кадр с хищником, который пытается поймать людей в свои клыки. Скарлетт Йоханссон пытается изображать Индиану Джонса, впрочем, не очень успешно. Ну а погоня за яйцом птерозавра напоминает приключения Инди в серии «В поисках утраченного ковчега».

В итоге из «Возрождения» получился масштабный, но громоздкий, словно диплодок на авеню в Нью-Йорке, проект. Он интересен по большей части только визуальной составляющей, не открывая ничего нового в сюжете про столкновение диких хищников и жадных до выгоды людей.

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