Фильм с Пирсом Броснаном и бесплатные фестивали: куда пойти в Москве 2–3 августа

Фильм «Письма о любви» с Пирсом Броснаном и Хеленой Бонэм-Картер, трибьют-концерт группы The Cranberries и автофестиваль «ПроДвижение» на ВДНХ. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

© WRAP Fund

Что посмотреть

Мелодрама «Письма о любви» с Пирсом Броснаном

В прокат выходит мелодрама режиссёра Полли Стил «Письма о любви» с Пирсом Броснаном, Хеленой Бонэм-Картер и Гэбриелом Бирном. В основу картины лёг одноимённый бестселлер ирландского писателя Ниала Уильямса, также выступившего сценаристом фильма. Броснан играет госслужащего, бросившего работу ради живописи, и отца главного героя Николаса (Фионн О’Ши). Бонэм-Картер и Бирн — родители главной героини Изабель (Энн Скелли), которую отправляют учиться в школу при монастыре. Вскоре свободолюбивую девушку исключают оттуда, она выходит замуж, а затем случайно встречает Николаса и влюбляется в него.

В России премьера «Писем о любви» состоялась в рамках кинофестиваля «Зеркало»: мелодрама участвовала в конкурсной программе и завоевала приз зрительских симпатий.

Посмотреть расписание сеансов в кинотеатрах и приобрести билеты можно по ссылке.

Спектакль «Женитьба Фигаро» в Мастерской Петра Фоменко

© Екатерина Евсюкова/fomenki.ru

2 и 3 августа на новой сцене Мастерской Петра Фоменко состоится показ знаменитой комедии Пьера Бомарше в постановке актёра и режиссёра Кирилла Пирогова. Слуга графа Альмавивы Фигаро и служанка жены графа Розины Сюзанна готовятся к свадьбе. Граф пытается соблазнить девушку. Узнав об этом, Фигаро решает перехитрить своего господина с помощью графини.

В спектакле звучат произведения классических композиторов: Джаккомо Россини, Жана-Батиста Люлли, Кристофа Виллибальда Глюка. В ролях заняты выпускники курса Пирогова в Щукинском училище: Фигаро сыграет Никита Тау, Сюзанну — Альбина Абрамова, графа Альмавиву — Эмиль Гасан-Заде.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Выставка «Москва без окраин. Избранное» в Музее Москвы

© mosmuseum.ru

В Музее Москвы работает выставка-попурри «Москва без окраин. Избранное», которая объединяет уличные экспозиции проекта «Москва без окраин» и истории и экспонаты из собраний прошлых лет. Проект был запущен в 2021 году. Он работает в формате уличных модулей и рассказывает о районах города через истории их жителей. За прошедшие годы «Москва без окраин» прошла в 13 районах, в том числе в Перове, Новогирееве, Капотне, Арбате, Таганском.

На выставке-попурри представлены видеоистории жителей разных уголков столицы и необычные экспонаты. Например, здесь демонстрируются видеокассеты, которыми торговал на легендарном рынке «Горбушка» один из столичных предпринимателей, вилы и корыто, связанные с квашением коломенской капусты, археологические находки, обнаруженные во время раскопок в Гончарной слободе на Таганке.

Выставка продлится до 26 октября 2025 года.

Что послушать

Трибьют-концерт The Cranberries в MT Music Bar

© Marc Tirl/globallookpress.com

2 августа в 20:00 в «Мумий Тролль Music Bar» начнётся трибьют-концерт легендарной ирландской рок-группы The Cranberries. Команда с почти 30-летней историей запомнилась любителям музыки благодаря выразительному вокалу харизматичной вокалистки Долорес О’Риордан и суперхитам Zombie и Salvation. За свою карьеру The Cranberries выпустили восемь студийных альбомов и завоевали множество наград, в том числе World Music Awards за композицию Ode To My Family и MTV Europe Music Awards за песню Zombie. Последний студийный лонгплей группы In The End (2019), вышедший после смерти Долорес О’Риордан, был номинирован на «Грэмми».

Исполнять композиции The Cranberries в «Мумий Тролль Music Bar» будет кавер-группа Funberry, которая, как указано на сайте площадки, известна бережным отношением к оригиналам песен. В программе заявлены знаковые хиты Dreams, Zombie и Linger и другие песни.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Концерт «Фуги и фьорды: барокко и скандинавские мелодии» в Евангелическо-лютеранском соборе

© collegiummusicum.ru

3 августа в 16:00 в Евангелическо-лютеранском соборе Святых Петра и Павла начнётся концерт «Фуги и фьорды: барокко и скандинавские мелодии». В его программу войдут произведения в стиле барокко авторства таких классиков, как Иоганн Себастьян Бах, Жан-Батист Люлли и Георг Фридрих Гендель, а также музыка скандинавских композиторов: Яна Магне Фёрде, Сверре Эфтестёла, Ларса Егебьера. Исполнять мелодии и песни будут меццо-сопрано Анастасия Бондарева и органист Андрей Миргородский.

Билеты можно купить по ссылке.

Где погулять

Фестиваль «Ремесло. Традиции. Искусство» в Коломенском

© Юлия Глазунова/mos.ru

С 1 по 3 августа в музее-заповеднике «Коломенское» пройдёт фестиваль, посвящённый традиционным русским искусству и культуре. Посетители смогут осмотреть выставку в Моховой башне Сумского острога, где представлено более 30 редких экспонатов, включая расписные прялки и резные фасадные доски, принять участие в мастер-классах, послушать лекции и побывать на выступлениях фолк-коллективов.

Например, 2 и 3 августа на сцене фестиваля выступит ансамбль «Веретёнце», а искусствовед Анна Теплова прочитает интерактивную лекцию об истории русского костюма. На протяжении обоих выходных будут проходить мастер-классы по созданию украшений в старинной русской технике «сажение по бели», а преподаватели и студенты Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова проведут занятия по лепке из глины фигур на тему «Сказки русского Севера».

Вход на фестиваль бесплатный, но для участия в мастер-классах и посещения выставки потребуется регистрация на официальном сайте фестиваля. Там же можно ознакомиться с расписанием мероприятий.

Маркет BÜRO Мarket Fest на «Хлебозаводе № 9»

© hlebozavod9.ru

2 и 3 августа в пространстве «Котельная» на «Хлебозаводе № 9» и на прилегающей к нему уличной площадке пройдёт маркет выходного дня. Посетители смогут приобрести товары более чем 70 локальных брендов: одежду, аксессуары, косметику, предметы декора и так далее. Также в программе маркета заявлены мастер-классы по изготовлению украшений, росписи подсвечников и соевых свеч и приготовлению мороженого моти. Для любителей ярких летних фото оборудуют специальную фотозону, имитирующую морское побережье. За музыку на фестивале будет отвечать радио Studio 21.

Вход на маркет свободный. Участие в мастер-классах платное, по предварительной записи на официальном сайте мероприятия.

Фестиваль «ПроДвижение» на ВДНХ

© vdnh.ru

2 и 3 августа на ВДНХ пройдёт автомобильный фестиваль «ПроДвижение». На нём будет представлено свыше 500 моделей автомобилей: машины из советского кино, экспонаты из Музея Гаража особого назначения ФСО, кабриолеты «Московское небо», модели из США и Японии, экземпляры из частных российских автомузеев и так далее.

Для детей проведут развлекательную программу «Папа купил автомобиль», в рамках которой пройдут гонки на педальных машинках и мастер-классы. 2 августа состоится мотофестиваль, а 3 августа развлекать гостей будет группа «Комбинация».

Вход на «ПроДвижение» свободный.

