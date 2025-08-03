Детективный триллер, мюзикл и боди-хоррор: новинки Okko в августе

Последний месяц лета традиционно богат на громкие премьеры. В российском прокате можно будет посмотреть хоррор француза Александра Ажа, триллер оскароносного Рона Ховарда, комедию абсурдиста Кантена Дюпьё и многое другое. Но специально для тех, кто тёмному залу кинотеатра предпочитает уютный просмотр в домашних условиях, «Рамблер» составил подборку интересных фильмов, которые выйдут в августе в онлайн-кинотеатре Okko.

© Марс Медиа Энтертейнмент

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«Сантош»

Режиссёр: Сандхия Сури

Год: 2024

Страна: Великобритания, Германия, Индия, Франция.

© BBC

Премьера полнометражного игрового дебюта Сандхии Сури состоялась на прошлогоднем Каннском фестивале в секции «Особый взгляд». Великобритания выдвигала картину на соискание премии «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».

Сури дебютировала в режиссуре в 2005 году документальной картиной «Я из Индии», которая была показана на кинофестивале «Сандэнс». Позже постановщица отметилась короткометражной драмой «Поле», а также фильмом «По Индии с кинокамерой», который был смонтирован исключительно из архивных кадров, снятых в стране в период с 1899 по 1947 год. Сюжет для фильма «Сантош» режиссёр также почерпнула из своего исследования для документального фильма.

Конец 2010-х. В небольшой индийской деревушке при исполнении погибает констебль местной полиции. Овдовевшая 28-летняя Сантош (Шахана Госвами) с трудом сводит концы с концами: семья мужа видеть невестку не желает, а государство планирует изъять служебную квартиру из пользования. Сохранить жилую площадь можно лишь одним способом — унаследовать должность покойного супруга и стать офицером полиции.

Сантош начинает расследование резонансного убийства девочки-подростка, но со временем с ужасом понимает, что полиция занимается чем угодно, но не защитой порядка и жизни граждан. Силовики пытают подозреваемых, берут взятки и насилуют женщин.

Сантош столкнулась не только с мизогинией со стороны коллег, но и с настоящим беспределом, который творится внутри индийской полиции. Постепенно детективный триллер трансформируется в социальную драму о положении женщин в индийском обществе.

«Балерина»

Режиссёр: Лен Уайзман

Год: 2025

Страна: США, Венгрия.

© Lionsgate

Перед создателями «Джона Уика» стояла нелёгкая задача — снять достойное продолжение франшизы без её главного действующего лица — Киану Ривза. Первый блин вышел комом. Мини-сериал «Континенталь» прохладно приняли не только критики, но и зрители, поэтому к «Балерине» было приковано повышенное внимание.

Может ли существовать франшиза без самого Уика? Получится ли у Аны де Армас («Бегущий по лезвию 2049», «Достать ножи») достойно принять эстафетную палочку у Бабы Яги? Ответ получился утвердительным на оба вопроса. Правда, Уик на экране всё же появляется.

Режиссер Лен Уайзман («Другой мир», «Вспомнить всё») снял увлекательное кино о мстительной девушке, которая с ружьём наперевес противостоит целому городу сектантов. События фильма разворачиваются между третьей и четвёртой частями «Джона Уика». Поэтому в картине нашлось место и герою Ривза, который, вопреки зрительским ожиданиям, предстал полноценным героем второго плана, а не отметился лишь эпизодической ролью, как ожидалось изначально.

«Балерина» оказалась зрелищным блокбастером с виртуозно поставленными сценами. Чего стоит только битва на огнемётах и противостояние толпе противников с помощью боевых гранат. А появление Уика стало приятным бонусом.

Фильм Уайзмана продемонстрировал, что в надёжных руках франшиза может развиваться и привлекать зрителей и без титульного героя в кадре. Поэтому можно смело предположить, что танец «Балерины» ещё не окончен и после аудиторию ждёт второй акт.

«Святая ночь. Охотники на демонов»

Режиссёр: Лим Дэ-хи

Год: 2025

Страна: Корея Южная

© Nova Film

Для Лим Дэ-хи фильм «Святая ночь. Охотники на демонов» стал режиссёрским и сценарным дебютом. Помогать новичку делать первый шаг в профессии вызвались опытный оператор Ким Джи-ён («Игра в кальмара», «Решение уйти»), южнокорейская певица и актриса Сохён, а также главная южнокорейская звезда Ма Дон-сок («Вечные», «Криминальный город»). Знаменитый актёр исполнил главную роль, а также выступил одним из продюсеров.

Сеул. Канун Рождества. Улицы города неожиданно заполонили одержимые демонами люди, которые совершают зверские нападения на беззащитных граждан. Местные полицейские не в силах противостоять инфернальному злу, поэтому обращаются за помощью к компании экзорцистов под названием «Святая ночь».

В разношёрстный коллектив входят: боксёр Ба Ву (Ма), ведьма Шерон (Сохён) и юный оператор Ким Гун (Ли Дэвид). Команде борцов с нечистью предстоит навести порядок на улицах города и заодно помочь психиатру Джон-вон (Кён Су-джин) изгнать могущественного демона из тела её младшей сестры Ён-со (Чон Джи-со). «Святая ночь. Охотники на демонов» — комедийный хоррор, в котором вместо обряда экзорцизма, чтения Библии и поливания святой водой приспешников дьявола изгоняют с помощью могучих ударов Ба Ву.

«Жар-птица»

Режиссёр: Роман Михайлов

Год: 2024

Страна: Россия, Индия.

© Frut Taym

«Жар-птица» стала шестым фильмом Романа Михайлова. Съёмки проходили в Индии в городах Варанаси, Чунар и Праяградж, одновременно с «Надо снимать фильмы о любви» — предыдущей работой автора. В обеих картинах задействован один актёрский состав, поэтому вместе они складываются в любопытное рассуждение о сновидческой природе кино.

В центре сюжета история танцовщицы и театральной актрисы Саши (Александра Киселёва), которая отправилась в Индию на поиски мамы. По словам бабушки, когда девушке было три года, её мать забрала жар-птица. Точнее, она вступила в секту.

Саша вместе со сводным братом Лёшей (Илларион Маров) отправляется в другую страну. На улочках Варанаси они встречают давно живущих в Индии русских ребят (Марк Эйдельштейн, Мария Мацель, Чингиз Гараев), которые вызываются помочь девушке с поисками. Как и во всех фильмах режиссёра, сюжет в «Жар-птице» не главное, картина разбивается на любопытные эпизоды на улицах индийского города, а история поиска матери постепенно трансформируется в духовное паломничество в духе романов Германа Гессе.

«Одержимые: Наследие дьявола»

Режиссёр Стивен Бойл

Год: 2024

Страна: Австралия

© Formation Pictures

Постановщиком боди-хоррора выступил Стивен Бойл — талантливый художник по спецэффектам, ранее работавший над франшизами «Звёздные войны», «Матрица» и «Хоббит». «Одержимые: Наследие дьявола» стали его полнометражным режиссёрским дебютом.

Релиз картины в Америке состоялся на стриминговом сервисе Shudder — платформе, которая специализируется на фильмах ужасов. Российская же премьера прошла осенью прошлого года в рамках международного фестиваля фильмов ужасов и триллеров «НСТ Хоррор Фест». Одну из главных ролей в картине исполнил Джон Ноубл («Властелин колец», «Разделение»).

Трое братьев тяжело переживают смерть патриарха семейства. Старший сын Джейк (Дирк Хантер) заливает горе алкоголем Средний, Грэм (Кристиан Уиллис), сразу после смерти отца бросил семью и погрузился в работу в автомастерской. С младшим же, Филиппом (Чарльз Коттье), в преддверии его дня рождения происходят странные метаморфозы. Кажется, в него словно вселился демон. История повторяется. Ранее эта «болезнь» забрала отца.

Братьям придётся забыть былые обиды и воссоединиться, чтобы навсегда распрощаться с печальным прошлым. Одержимость в фильме Бойла диагностируется по-разному.

Для главы семейства это метафора деменции. Из-за болезни некогда чуткий и заботливый родитель превращается в совершенно другого человека, которого не узнают ни дети, ни он сам. Для младшего сына одержимость — побочный эффект неутихающего чувства вины. Ведь именно он винит себя в смерти отца сильнее других.

«Одержимые: Наследие дьявола» — дистиллированное жанровое зрелище, всё действие которого происходит в сельской глубинке, словно сошедшей со страниц книг Стивена Кинга. В фильме можно найти отсылки к проектам «Твин Пикс», «Чужому», «Мухе» и «Нечто» и другим.

«Артек. Сквозь столетия»

Режиссёр: Карен Захаров, Армен Ананикян

Год: 2025

Страна: Россия.

© Fresh film

Премьера «Артека. Сквозь столетия» была приурочена к столетнему юбилею детского лагеря, расположенного на берегу Чёрного моря. Режиссёрами сиквела вновь выступили Карен Захаров и Армен Ананикян — авторы оригинальной картины «Артек. Большое путешествие» (6+). К своей роли вернулся и Михаил Галустян, помимо прочего, выступивший продюсером фильма.

Митя Неверовский (Тимофей Попович) — своенравный подросток, который отправился на отдых в летний лагерь «Артек». Юноша серьёзно увлекается музыкой и мечтает выступить со своими треками на «Артек-Арене». Но вместо концерта перед многочисленной аудиторией Митя случайно попадает в прошлое. Чтобы вернуться в наше время и воплотить мечту, ему предстоит пересмотреть свои взгляды на жизнь, научиться ценить прошлое и уважать старших.

«Артек. Сквозь столетия» во многом вторит оригинальному фильму. В центре истории всё ещё сюжет о попаданцах. Только на этот раз герои будут путешествовать не в 1988 год, как было в первой части, а в 1925-й — год открытия лагеря, а после и вовсе в 1810-е — времена Отечественной войны с Францией.

«Пила X»

Режиссёр Кевин Гротерт

Год: 2023

Страна: США, Мексика, Канада.

© Lionsgate

В 2003 году Ли Уоннелл («Апгрейд», «Человек-невидимка») и Джеймс Ван («Астрал», «Аквамен») сняли короткометражный фильм «Пила», который положил начало целой франшизе. Сегодня «Пила» насчитывает десять полнометражных фильмов, бесчисленное количество картин-подражателей. Как сообщает Reuters, в 2010 году франшиза была занесена в «Книгу рекордов Гиннесса» как самый кассовый хоррор-сериал всех времён (более 1 млрд долларов общих сборов).

«Пила X» возвращается к истокам киносаги. Режиссёрское кресло занял Кевин Гротерт, ранее снявший «Пилу 6» и «Пилу 3D»(уже известно, что постановщик вернётся к работе над «Пилой 11»).

Хронологически новая часть расположилась между первым и вторым фильмами франшизы. Поэтому в кадре вновь появляется титульный злодей хоррор-серии — инженер-садист Джон Крамер (Тобин Белл), скончавшийся от рака в третьей главе.

По сюжету фильма он узнаёт, что ему осталось жить несколько месяцев. Мужчина отправляется в Мексику в надежде избавиться от недуга с помощью экспериментального лечения, которое запрещено в США. Но альтернативные методы лечения оказались ловушкой финансовых мошенников. Крамера попросту развели на деньги. В результате он устраивает смертельную игру для аферистов.

«Плагиатор»

Режиссёр: Антон Мегердичев

Год: 2025

Страна: Россия.

© Марс Медиа Энтертейнмент

Антон Мегердичев успел зарекомендовать себя как один из наиболее успешных российских жанровых режиссёров. В его послужном списке значатся: спортивные драмы «Бой с тенью 2: Реванш» и «Движение вверх», фильм-катастрофа «Метро», народная комедия «Ёлки 3» и средневековый эпик «Сердце Пармы». Настал черёд мюзикла.

Егору (Роман Евдокимов) 30 лет. Парень мечтает о музыкальной карьере, но у него не получается. Работа над альбом тянется уже пять лет, а пока Егору приходится подрабатывать в караоке-клубе, где он исполняет каверы на народные хиты. Избранница Егора (Стася Милославская) ждёт, когда возлюбленный уже возьмётся за ум и найдёт престижную работу, а папа невесты (Максим Лагашкин) выступает против потенциального брака с несостоявшимся артистом.

Однажды горе-музыкант находит в своём шкафу портал в 1991 год. Егор осваивается в прошлом, начинает исполнять хиты Григория Лепса и группы Cream Soda и становится звездой. Но каждая его попытка изменить прошлое приводит к неожиданным результатам в настоящем.

«Плагиатор» одновременно напоминает «День сурка», Yesterday, «Стиляг» и «Терминатора». Но вторичность не мешает ему оставаться эффектным жанровым зрелищем с запоминающимися вокальными партиями и яркими танцевальными номерами.

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«Сантош» (18+)

«Я из Индии» (18+)

«По Индии с кинокамерой» (18+)

«Балерина» (18+)

«Джона Уика» (18+)

«Континенталь» (18+)

«Бегущий по лезвию 2049» (18+)

«Достать ножи» (18+)

«Другой мир» (18+)

«Вспомнить всё» (18+)

«Святая ночь. Охотники на демонов» (18+)

«Игра в кальмара» (18+)

«Решение уйти» (18+)

«Надо снимать фильмы о любви» (18+)

«Вечные» (18+)

«Криминальный город» (18+)

«Вечные» (18+)

«Криминальный город» (18+)

«Одержимые: Наследие дьявола» (18+)

«Властелин колец» (12+)

«Разделение» (18+)

«Твин Пикс» (18+)

«Чужой» (18+)

«Муха» (18+)

«Нечто» (18+)

«Артек. Сквозь столетия» (6+)

«Пила X» (18+)

«Апгрейд» (18+)

«Человек-невидимка» (18+)

«Астрал» (18+)

«Аквамен» (12+)

«Пила 6» (18+)

«Пила 3D» (18+)

«Плагиатор» (16+)

«Бой с тенью 2: Реванш» (18+)

«Движение вверх» (6+)

«Метро» (18+)

«Ёлки 3» (6+)

«Сердце Пармы» (18+)

«День сурка» (12+)

Yesterday (18+)

«Стиляги» (18+)

«Терминатор» (18+).

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