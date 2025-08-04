«Письма о любви»: британско-ирландская мелодрама со звёздным составом

В прокат вышла живописная мелодрама постановщицы Полли Стил «Письма о любви» со звёздным актёрским составом. Пирс Броснан, Хелена Бонем Картер, Габриел Бирн и другие иллюстрируют на экране роман ирландского писателя Нила Уильямса. «Рамблер» раскрывает, чем любопытна эта картина и получилось ли у фильма внятно рассказать о судьбе и мечтах.

© Genesius Pictures, AX1 Films, London Town Films, WRAP Fund, Cornerstone Films

Фильм основан на бестселлере Нила Уильямса «Четыре письма о любви», писатель самолично адаптировал первоисточник для больших экранов. Экранизация «Писем о любви» режиссёра Полли Стил потеряла в названии цифру четыре, сделав акцент на чувствах. Любовь в фильме показана в разных проявлениях, её оттенки пронизывают всё его полотно. Причём зачастую акцент сделан на Провидении, мистических совпадениях и магическом реализме, что иногда играет на руку атмосфере картины, а порой может и сконфузить зрителя.

© Genesius Pictures, AX1 Films, London Town Films, WRAP Fund, Cornerstone Films

Главный герой Николас (Фионн О’Ши) переживает экзистенциальный кризис в подростковом возрасте, когда его отец Уильям (Пирс Броснан), офисный клерк, решает отказаться от престижной должности, чтобы стать свободным художником. Мужчина бросает работу и отправляется на запад Ирландии в поисках вдохновения. Пока Николас пытается осознать и принять решение отца, его мать Бет (Имельда Мэй) не выдерживает предательства Уильяма и сходит с ума.

Одновременно с этим на том самом западе страны драматические события переживает семья Гор. Учитель и поэт Мюирис (Гэбриел Бирн) и домохозяйка Маргарет (Хелена Бонем Картер) воспитывают дочь Изабель (Энн Скелли) и сына Шона (Донал Финн) — их мирное существование в живописном краю омрачает внезапная болезнь Шона. Изабель переживает за брата, но уезжает учиться в школу при монастыре. Метания девушки становятся причиной необдуманных поступков, например брака с мужчиной, которого она не любит.

© Genesius Pictures, AX1 Films, London Town Films, WRAP Fund, Cornerstone Films

Изюминка и одновременно слабое место фильма — то, что зритель изначально знает, чем именно закончится история, это следует из описания сюжета. Николасу и Изабель суждено быть вместе, поэтому требуется немало мастерства, чтобы рассказать историю нескучно, непредсказуемо, а также привнести интригу в повествование.

Полли Стил довольно комфортно чувствует себя в жанре мелодрамы: она уже продюсировала картину в этом жанре под названием «Женские сплетни», а также снимала драму «Отпусти меня» и работала над документалками «Богатая, русская и живущая в Лондоне» и «Белые медведи Черчилла с Юэном Макгрегором». Но акцент, сделанный на драматическую составляющую, в «Письмах» оказывается во всех смыслах в тени ярких красок визуальной части. В кадре часто появляются знаменитые скалистые берега зелёного острова, аутентичные луга, бескрайние поля и миниатюрные, словно игрушечные, домики.

© Genesius Pictures, AX1 Films, London Town Films, WRAP Fund, Cornerstone Films

«Письма о любви» — история, к которой непросто подключиться из-за запутанного повествования, но она затягивает постепенно, словно пучина Ирландского моря. По мере знакомства героев картина начинает приобретать всё более чёткие очертания. Николасу предстоит проехать много миль на автобусе, чтобы добраться до жилища Гор, — всё, чтобы посмотреть на единственную уцелевшую картину кисти своего отца, волею судеб оказавшуюся в руках Мюириса. Сцена встречи с будущей возлюбленной овеяна флёром магического реализма — она снята так, словно у Николаса было видение среди туманных просторов ирландских пустошей.

Молодые артисты завоевывают внимание зрителя яркостью чувств: взрывной энергией Изабель, тоскливой скромностью и нерешительностью Николаса. Актёрская игра старшего поколения смотрится по-домашнему тепло и уютно. Их персонажей представляешь больше в романтических историях авторства Николаса Спаркса, нежели чем на промозглых ветрах уединённых городков, выискивающих знаки для принятия драматичных решений.

© Genesius Pictures, AX1 Films, London Town Films, WRAP Fund, Cornerstone Films

Причём мистическая составляющая почти постоянно присутствует в картине — будь то совпадения, случайности или знаковые встречи. Героиня Хелены Бонем Картер Маргарет будет предаваться суевериям, её дочь Изабель просить знака у высших сил, прежде чем принять решение — выйти ли замуж за нелюбимого. А Николас — писать проникновенные письма Изабель, признаваясь в своих чувствах.

Стил удачно работает с цветами, оттенками и экспозицией, передавая настроение персонажей с помощью одежды, их жилищ, а также обстановки ирландских пабов, гостиниц и кафе. Настрой героев варьируется от меланхоличного в свете восхода на берегу океана до безудержного веселья под звуки музыки на свадьбе. Но порой их высокопарные диалоги выглядят неестественно: персонажи много рассуждают о религии, предопределении и мечтах, зачастую отдавая себя в руки судьбы, позволяя року решать за них.

«Письма о любви» похожи на семейную сагу в миниатюре: множество сюжетных линий создают витиеватый узор человеческих судеб. А природные красоты Ирландии добавляют шарм этой неспешной, почти медитативной, истории.

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