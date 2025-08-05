«Формула 1»: так ли хороша спортивная драма с Брэдом Питтом

В фильме «Формула-1» Брэд Питт перевоплотился в гонщика, который соревнуется с ветром и обгоняет скептиков — на трассе и не только. Громкая и иногда чересчур динамичная картина изобилует тестостероном, громким звуком и многочисленными крупными кадрами Питта в шлеме. «Рамблер» рассказывает, каким получился фильм и к чему готовиться перед просмотром.

© Warner Bros.

В «Формуле-1» собраны все составляющие успешного блокбастера: резвые сцены гонок, накал страстей болельщиков, пролёты камеры над красивыми панорамами городов по всему миру. И конечно, главный герой с травмами — физическими и ментальными — почти мистические совпадения, а также интриги антагонистов. Во многом благодаря этому проект стал самой кассовой картиной в карьере Питта (его мировые сборы превысили 545 миллионов долларов). Но, как это часто бывает, баланс выдержан не безупречно, и фильм не так идеален, как может показаться на первый взгляд.

В центре сюжета — гонщик Сонни Хейс (Брэд Питт), который активно выступал в 1990-х годах, но после тяжёлой аварии покинул мир больших гонок. Теперь он живёт как отшельник, путешествует в своём аскетичном трейлере, участвует в гонках рангом ниже, перебивается случайными заработками и даже не мечтает о возвращении.

После очередного состязания второго эшелона Сонни находит его друг и бывший соперник Рубен Сервантес (Хавьер Бардем). Теперь он руководит командой на «Формуле-1» под названием APXGP. Нюанс заключаются в том, что команда облюбовала последнее место турнирной таблицы и Рубену грозит увольнение, если APXGP не войдёт хотя бы в десятку в новом сезоне.

Поэтому Рубен решается на рискованный шаг и вербует Сонни, чтобы тот помог команде выбиться в лидеры, а также стал негласным наставником для Джошуа Пирса (Демсон Идрис). Это второй пилот команды APXGP, молодой и падающий надежды, чьи навыки вождения оставляют желать лучшего. Ему не хватает дисциплины и системности, и именно с этим ему должен помочь Сонни.

© Warner Bros.

Конечно же два гонщика не находят общего языка: разница поколений бумеров и зумеров подчёркивается в картине особенно колоритно. Сонни ездил по одной трассе с Шумахером, а Джошуа занимается раскруткой своих соцсетей и договаривается с брендами о коллаборациях. Сонни тренируется сам, занимаясь бегом и отжимаясь в своём фургоне, Джошуа занимается на футуристического вида спортивных базах, окружён командой помощников и тренеров, которые фиксируют его показатели и корректируют выполнение упражнений. Для Сонни выход на трассу — почти сакральный ритуал, которому предшествует набор определённых действий, для Джошуа это прежде всего причина поулыбаться на камеры и сделать постановочные фото.

Вообще фильм не упускает случая показать себя с самой выгодной стороны перед любым зрителем. В драматической части создатели решили сделать реверанс в сторону всех возможных трендов и актуальных тем: от токсичной маскулинности до эйджизма. Герои подшучивают над возрастом Сонни, техническому директору команды Кейт (Керри Кондон) приходится работать больше и дольше, чтобы доказать, что она на своём месте в компании мужчин. Порой эти сцены, особенно когда повторяются по несколько раз, выглядят искусственно и даже инородно.

Постановщиком «Формулы-1» выступил Джозеф Косински, который раньше снимал рекламные ролики и специализировался на компьютерной графике. Это особенно заметно в сценах на трассе: создаётся впечатление, что смотришь запись компьютерной игры, а из-за быстрой смены кадров чересчур нагнетается напряжение — значимость отношений персонажей ускользает и вытесняется визуалом.

Впрочем, бэкграунд Косински сыграл ему на руку. После съёмок футуристического «Трон: Наследие», научно-фантастического «Обливиона», снятого с размахом «Топ-Гана: Меверика» режиссёр научился умело обращаться с масштабом, накалом эмоций и техническими деталями.

© Warner Bros.

При этом, если всмотреться в сюжет повнимательнее, «гладкая» картинка несколько смазывается, как вид за боковым стеклом машины, несущейся со скоростью 300 километров в час. Фильм словно не может определиться с жанром, как скоростной болид, который собирают на трассе. Он то притворяется драмой, то мимикрирует в философскую притчу, то добавляет эпичных моментов вроде Питта на поле перед соревнованием, который гладит полотно гоночной трассы.

Что до главного героя, то сложно поспорить с тем, что Питт мастерски отыгрывает свою роль. В его герое есть глубина, драма, философский флёр и щепотка юмора. Другое дело, что Сонни — не самая мощная в драматическом плане роль актёра. В манерах и поведении гонщика то и дело проскальзывают черты и жесты самого Питта, которые можно видеть на интервью и премьерах. Сонни — не ушлый цыган Микки О’Нил из «Большого куша», и даже не чудаковатый тренер Чед в «После прочтения сжечь», и точно не харизматичный Тайлер Дерден из «Бойцовского клуба». Хотя это не умаляет того, что просто наблюдать за Питтом в кадре довольно увлекательно.

И, безусловно, не меньше завораживает техническая часть — далеко не все погружены в детали создания гоночных машин, работы технической команды, физических тренировок гонщиков и всех тех, кто стоит за созданием бренда «Формула-1». В фильме этому уделяется значительное количество экранного времени — недаром логотипы с рекламой на болидах, многократно показанные крупными кадрами, принесли авторам фильма около 40 миллионов долларов.

После кинотеатрального проката фильм выйдет на Apple TV+.

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