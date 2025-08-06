Что покажут в кино в августе: триллер с Джудом Лоу и боевик с Лили Джеймс

Джуд Лоу и Ана де Армас переселятся на Галапагосские острова в триллере «Эдем», а Ян Цапник и Анастасия Панина окажутся в Дагестане в комедии «Атель-Матель». Лили Джеймс очутится в центре секретного заговора в «Диспетчере», а Дженна Ортега в фильме «Девушка Миллера» будет учиться креативному письму в Теннесси. «Рамблер» рассказывает о главных кинопремьерах августа.

© Imagine Entertainment

«Атель-Матель»

Ян Цапник станет аферистом в бегах, которому придётся использовать фантазию, чтобы остаться на плаву в комедии «Атель-Матель».

Его персонаж Саша занимается нелегальными финансовыми сделками, но однажды оказывается в долгу перед опасным авторитетом по кличке Пчеловод. Саша знает, что Пчеловод жесток, и уже разыскивает его, поэтому герой решает на время сбежать от цивилизации.

Вместе с семьёй «бизнесмен» отправляется в Дагестан по программе защиты свидетелей. Поначалу Саша уверяет домочадцев, что эта поездка — отдых с целью цифрового детокса. Но нет ничего более постоянного, чем что-то временное. Саше придётся обустраивать своё жилище, мечтая о былом комфорте.

В процессе он активизирует свою предпринимательскую жилку и выдаст ветхий сарай в ауле за элитный экоотель. Впрочем, новоприобретённая популярность Саши привлекает внимание Пчеловода.

В комедии снялись Анастасия Панина, Юсуп Омаров, Стас Костюшкин, Аслан Бижоев и другие.

© Кинокомпания «Темп»

Фильм выйдет в прокат 7 августа.

«Эдем»

Триллер «Эдем» с Джудом Лоу и Аной де Армас, основанный на реальных событиях, расскажет о выживании в дикой природе и нераскрытых убийствах.

Картина, которую впервые показали на Международном кинофестивале в Торонто, снята двукратным обладателем «Оскара» Роном Ховардом. Как и в предыдущих своих работах, «Игры разума», «Гонка», «Код Да Винчи», постановщик рассказывает историю виртуозно, постепенно добавляя саспенс и пугая зрителя.

Действие происходит в 1930-х годах на Галапагосских островах. Туда, подальше от цивилизации, переселяется философ, доктор Фридрих со своей ученицей и возлюбленной Дорой. Они хотят создать новую модель общества, и эта идея вдохновляет других людей. К ним присоединяется ветеран войны Хайнц с молодой женой Маргарет и сыном Гарри. Затем на остров прибывает дерзкая светская львица Элоиза по прозвищу Баронесса и заявляет, что намерена построить на острове элитную гостиницу.

Противостояние между обитателями острова нарастает, и драма не заставит себя ждать. В основе фильма — реальная история о загадочных убийствах на Галапагосах в первой половине XX века. «Меня увлекают сюжеты, основанные на реальных событиях. Какой бы мрачной и странной история ни была, мы доказываем, что выживание сильнейших связано с любовью и семьёй», — уверен Рон Ховард, которого цитируют прокатчики.

В фильме также снялись Ванесса Кирби, Даниэль Брюль, Сидни Суини.

© Imagine Entertainment

Картина выйдет в прокат 14 августа.

«Девушка Миллера»

Знаменитый Хоббит и Уэнздей Аддамс объединились в триллере Джейд Холли Бартлетт «Девушка Миллера». Мартин Фримен и Дженна Ортега сыграли в картине про двусмысленную связь студентки и преподавателя.

Действие в эротическом триллере происходит в Теннесси. Главная героиня Каиро из богатой семьи живёт в фамильном особняке, пока её родители разъезжают по миру с деловыми поездками. Каиро интересуется литературой и ходит на уроки преподавателя творческого письма Джонатана Миллера. Мужчина когда-то написал роман, но теперь пребывает в творческом кризисе, а его супруга Беатрис, наоборот, активно печатается и становится всё популярнее.

Таинственная Каиро поражает Джонатана, недовольного собственным творческим простоем, эрудированностью. Но чем более изощрёнными становятся предметы дискуссии студентки и преподавателя, тем более откровенным становится их тон. Постепенно грань между деловыми отношениями стирается, и героям придётся расплачиваться за необдуманные поступки.

Постановщица Джейд Холли Бартлетт исследует в картине темы ответственности, зрелости, творческих поисков. «Девушка Миллера» местами балансирует между нуарной драмой, психологическим триллером и интеллектуальным исследованием на тему взросления.

© Lionsgate

Фильм выйдет в прокат 21 августа.

«Диспетчер»

Риз Ахмед будет охранять Лили Джеймс в экшен-боевике «Диспетчер» режиссёра Дэвида Маккензи.

Главный герой Том (Риз Ахмед) работает так называемым фиксером. Он спасает людей, которые перешли дорогу крупным корпорациям, обнародовав их неофициальные сделки или другие тёмные дела. Однажды его клиенткой становится Сара (Лили Джеймс): она хочет опубликовать в открытом доступе секретные документы и за ней начинают охотиться.

Обычно Том трудится инкогнито: не раскрывает свою личность и втайне обрабатывает свои «заказы». Но в случае с Сарой нарушает свои принципы, и вот уже самому мужчине придётся спасаться.

Мировая премьера картины состоялась на Международном кинофестивале в Торонто. По стилю повествования она напоминает триллеры прошлых лет: «Разговор», «Марафонец», «Три дня Кондора» и другие.

© Thunder Road Pictures

Фильм выйдет в прокат 21 августа.

«Она сказала “Да!”»

Американская версия «Трёх сестёр» — драмеди «Она сказала “Да!”» от Кристин Скотт Томас. Для актрисы картина стала режиссёрским дебютом, она также выступила в качестве сценаристки проекта.

Томас сыграла мать троих дочерей в исполнении Скарлетт Йоханссон, Сиенны Миллер и Эмили Бичем, которая в очередной раз решила выйти замуж. Это событие заставляет сестёр вернуться в родной городок на торжество. Но карьеристка Кэтрин (Йоханссон), обольстительная Виктория (Миллер) и скромная Джорджина (Бичем) не слишком довольны поводом, ведь у каждой есть свои проблемы, душевные травмы и скрытые обиды. А радостное событие, хаос подготовки к нему и неожиданные откровения в процессе станут катализатором не только веселья, но и судьбоносных моментов.

Зрителей ждут звон бокалов, улыбки и смех, а ещё английский юмор, сарказм и живописные виды британской провинции.

© CAA Media Finance

Фильм выйдет в прокат 21 августа.

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