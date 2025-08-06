«Супермен»: разбираем новый фильм о герое популярных комиксов

В мировом прокате идёт «Супермен» режиссёра Джеймса Ганна — фильм-открытие новой вселенной издательства комиксов DC. Кларка Кента (он же Супермен) с щенячьим обаянием играет Дэвид Коренсвет. «Рамблер» рассказывает, каким получился главный кинокомикс уходящего лета.

© Warner Bros., DC Studios

Зритель, который не является фанатом супергеройских фильмов, наверняка знаком с предысторией Супермена. И комикс, и экранизации рассказывали про ребёнка со сверхспособностями, которого родители отправили на Землю перед крахом родной планеты — Криптона. Он проводит счастливое детство и юность в семье американских фермеров и носит имя Кларк Кент. А повзрослев, покидает дом приёмных родителей, чтобы работать журналистом в издании The Daily Planet в Метрополисе. Там Кларк то и дело меняет костюм офисного клерка на супергеройское обмундирование, чтобы спасти местных жителей от смертельной угрозы.

Режиссёр решил не рассказывать о том, как проходили детство и юность главного персонажа в новой картине. Джеймс Ганн начинает свою работу с первого кризиса в жизни Супермена. Его побеждает Молот Боравии — огромный робот, которым тайно управляет обезумевший ИТ-миллиардер Лекс Лютор (Николас Холт). Пока Супермен восстанавливается в ледяном замке в снегах Антарктики, Лютор разворачивает против него масштабную информационную войну. Он обвиняет супергероя в самоуправстве, тирании, захватнических амбициях и даже в том, что тот держит гарем наложниц. Некогда преданные фанаты отворачиваются от главного метачеловека. Сам супергерой болезненно переживает «культуру отмены».

© Warner Bros., DC Studios

Несмотря на многочисленные положительные качества, Супермен всё же не лишён нарциссических черт. Например, после совершённого подвига он сам у себя берёт интервью. Конечно, беспристрастным журналистом у него быть не получается. Пожалуй, лучшая сцена фильма — где напористая журналистка Лоис Лейн (Рэйчел Броснахэн) задаёт Супермену неудобные вопросы, абстрагируясь от личных чувств. Она муштрует его о легитимности вмешательства в дела враждующих стран — Боравии (аналог бывшей Югославии) и Джарханпура (видимо, Пакистан). Но ни Кларк Кент, ни режиссёр, похоже, не могут предложить внятного ответа на её вопросы — только дежурный трёп про добро. Хотя тема интересная.

История Супермена могла бы завершиться на серии фильмов с Кристофером Ривом в главной роли. Но индустрия развлечений упорно цепляется за возможность заработать на супергерое в латексном костюме и с трусами поверх штанов. Пора признать, что Супермен больше не соответствует духу времени. Он — воплощение абсолютного добра, музейный экспонат без внутренних конфликтов. Сегодня же зрителю гораздо ближе противоречивые герои. Это особенно заметно на фоне популярности антигероев в культуре.

© Warner Bros., DC Studios

Поэтому попытка Ганна замарать образ Супермена выглядит откровенно неубедительной. Зритель ни на секунду не поверит, что вбросы Лекса Лютора, пускай и подкреплённые настоящими видеозаписями биологических родителей героя Коренсвета, могут оказаться правдой. Ганн это прекрасно понимает: неслучайно он вводит злого двойника Супермена.

Не менее искусственно выглядят попытки Ганна придать фильму атмосферу 80-х годов, которая, видимо, по замыслу должна была оправдать пафос супергероя. Режиссёр не просто вернул герою классические красные трусы, в которых супергерой впервые предстал перед зрителями в 1978 году, но и постарался быть максимально консервативным в рамках современных возможностей. С одной стороны, это подарок для противников культуры и политики, которые оказывают повышенное внимание к вопросам социальной, расовой и половой справедливости. С другой — очередная история о белом американце, спасающем слаборазвитое государство (Джарханпур) от агрессивного соседа (Боравия).

© Warner Bros., DC Studios

Отдельного упоминания заслуживает невоспитанный пёс Крипто в красном плаще. Его вписали в картину с ощутимым расчётом. Зрители обычно положительно реагируют на животных в кадре — неудивительно, что после релиза в Нью-Йорке прошёл конкурс двойников собаки. Кроме того, пёс добавляет придурковатую игривость, характерную для раннего творчества Ганна. Ещё один подобный аттракцион — появление Банды справедливости в составе Зелёного Фонаря (Нэйтан Филлион), Женщины-ястреба (Изабела Мерсед) и мистера Террифика (Эди Гатеги). Есть ощущение, что это задумано как ответный выпад в сторону американского супергеройского сериала «Пацаны».

В целом актёрский состав авторы картины отобрали удачно. Коренсвет внешне очень схож с предыдущим суперменом, которого сыграл британский актёр Генри Кавилл. Коренсвет исполнил роль мужчины-идеалиста, к которому уже невозможно относиться всерьёз, но и смеяться над ним не получается. Фильм оказался таким же — без вопиющих провалов и без впечатляющих достижений. Это высокобюджетное попкорновое развлечение, которое забываешь на выходе из зала.

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