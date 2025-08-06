«Супермен»: разбираем новый фильм о герое популярных комиксов
В мировом прокате идёт «Супермен» режиссёра Джеймса Ганна — фильм-открытие новой вселенной издательства комиксов DC. Кларка Кента (он же Супермен) с щенячьим обаянием играет Дэвид Коренсвет. «Рамблер» рассказывает, каким получился главный кинокомикс уходящего лета.
Зритель, который не является фанатом супергеройских фильмов, наверняка знаком с предысторией Супермена. И комикс, и экранизации рассказывали про ребёнка со сверхспособностями, которого родители отправили на Землю перед крахом родной планеты — Криптона. Он проводит счастливое детство и юность в семье американских фермеров и носит имя Кларк Кент. А повзрослев, покидает дом приёмных родителей, чтобы работать журналистом в издании The Daily Planet в Метрополисе. Там Кларк то и дело меняет костюм офисного клерка на супергеройское обмундирование, чтобы спасти местных жителей от смертельной угрозы.
Режиссёр решил не рассказывать о том, как проходили детство и юность главного персонажа в новой картине. Джеймс Ганн начинает свою работу с первого кризиса в жизни Супермена. Его побеждает Молот Боравии — огромный робот, которым тайно управляет обезумевший ИТ-миллиардер Лекс Лютор (Николас Холт). Пока Супермен восстанавливается в ледяном замке в снегах Антарктики, Лютор разворачивает против него масштабную информационную войну. Он обвиняет супергероя в самоуправстве, тирании, захватнических амбициях и даже в том, что тот держит гарем наложниц. Некогда преданные фанаты отворачиваются от главного метачеловека. Сам супергерой болезненно переживает «культуру отмены».
Несмотря на многочисленные положительные качества, Супермен всё же не лишён нарциссических черт. Например, после совершённого подвига он сам у себя берёт интервью. Конечно, беспристрастным журналистом у него быть не получается. Пожалуй, лучшая сцена фильма — где напористая журналистка Лоис Лейн (Рэйчел Броснахэн) задаёт Супермену неудобные вопросы, абстрагируясь от личных чувств. Она муштрует его о легитимности вмешательства в дела враждующих стран — Боравии (аналог бывшей Югославии) и Джарханпура (видимо, Пакистан). Но ни Кларк Кент, ни режиссёр, похоже, не могут предложить внятного ответа на её вопросы — только дежурный трёп про добро. Хотя тема интересная.
История Супермена могла бы завершиться на серии фильмов с Кристофером Ривом в главной роли. Но индустрия развлечений упорно цепляется за возможность заработать на супергерое в латексном костюме и с трусами поверх штанов. Пора признать, что Супермен больше не соответствует духу времени. Он — воплощение абсолютного добра, музейный экспонат без внутренних конфликтов. Сегодня же зрителю гораздо ближе противоречивые герои. Это особенно заметно на фоне популярности антигероев в культуре.
Поэтому попытка Ганна замарать образ Супермена выглядит откровенно неубедительной. Зритель ни на секунду не поверит, что вбросы Лекса Лютора, пускай и подкреплённые настоящими видеозаписями биологических родителей героя Коренсвета, могут оказаться правдой. Ганн это прекрасно понимает: неслучайно он вводит злого двойника Супермена.
Не менее искусственно выглядят попытки Ганна придать фильму атмосферу 80-х годов, которая, видимо, по замыслу должна была оправдать пафос супергероя. Режиссёр не просто вернул герою классические красные трусы, в которых супергерой впервые предстал перед зрителями в 1978 году, но и постарался быть максимально консервативным в рамках современных возможностей. С одной стороны, это подарок для противников культуры и политики, которые оказывают повышенное внимание к вопросам социальной, расовой и половой справедливости. С другой — очередная история о белом американце, спасающем слаборазвитое государство (Джарханпур) от агрессивного соседа (Боравия).
Отдельного упоминания заслуживает невоспитанный пёс Крипто в красном плаще. Его вписали в картину с ощутимым расчётом. Зрители обычно положительно реагируют на животных в кадре — неудивительно, что после релиза в Нью-Йорке прошёл конкурс двойников собаки. Кроме того, пёс добавляет придурковатую игривость, характерную для раннего творчества Ганна. Ещё один подобный аттракцион — появление Банды справедливости в составе Зелёного Фонаря (Нэйтан Филлион), Женщины-ястреба (Изабела Мерсед) и мистера Террифика (Эди Гатеги). Есть ощущение, что это задумано как ответный выпад в сторону американского супергеройского сериала «Пацаны».
В целом актёрский состав авторы картины отобрали удачно. Коренсвет внешне очень схож с предыдущим суперменом, которого сыграл британский актёр Генри Кавилл. Коренсвет исполнил роль мужчины-идеалиста, к которому уже невозможно относиться всерьёз, но и смеяться над ним не получается. Фильм оказался таким же — без вопиющих провалов и без впечатляющих достижений. Это высокобюджетное попкорновое развлечение, которое забываешь на выходе из зала.
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