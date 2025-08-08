«Одно целое»: боди-хоррор о созависимых отношениях с Дэйвом Франко и Элисон Бри

В кинотеатрах идёт боди-хоррор «Одно целое» с Дэйвом Франко и Элисон Бри в главных ролях. Актёры, состоящие в браке за пределами кадра, играют пару, которую аномально притягивает друг к другу после переезда на новое место. Автор «Рамблера» объясняет, почему не стоит пропускать фильм о страхе потерять себя в длительных отношениях и слиться со второй половинкой в единое целое.

© Picturestart, 30WEST, Tango Entertainment, Princess Pictures 1.21

Учительница младших классов Милли (Элисон Бри) и музыкант-неудачник Тим (Дэйв Франко), которые встречаются уже около десяти лет, устраивают прощальную вечеринку и приглашают всех друзей. Пара переезжает в тихий городок посреди лесов и холмов, где преподавательнице предложили работу. Тим, который уже несколько лет не писал новой музыки, считает, что в покое и вдали от мегаполиса сможет создать альбом. На прощальной вечеринке Милли делает бойфренду предложение на глазах у всех гостей. Она уверена, что брак поможет спасти их отношения, которые давно дали трещину. У пары давно не было секса, а любовь, кажется, превратилась в привычку. Тима предложение Милли приводит в шок. Он мешкает с ответом, чем расстраивает подругу и вызывает лёгкий шёпот друзей.

Через два дня после переезда Тим и Милли отправляются в небольшой лесной поход и попадают под ливень. Парень проваливается в таинственную пещеру. Подруга пытается вытащить партнёра, но в итоге они оба оказываются в яме. Дождь продолжается, без помощи паре не выбраться, туристы решают заночевать прямо в пещере. Вода у путников закончилась, пить приходится из колодца. Ночью Тима начинают мучить галлюцинации, пещера с корнями на земле и на стенах кажется живой, она словно дышит. По возвращении домой пару магнетически тянет друг к другу. Сперва слепливаются их ноги, потом руки. Паре даже пришлось воспользоваться ножовкой, чтобы отсоединиться друг от друга. С каждым днём ситуация становится всё хуже. Пара пытается разобраться, что стало причиной их аномального притяжения.

© Picturestart, 30WEST, Tango Entertainment, Princess Pictures 1.21

«Одно целое» дебютанта из Австралии Майкла Шэнкса стало громкой премьерой фестиваля «Сандэнс» этого года. Онлайн-кинотеатры и прокатчики сражались за права на фильм. В итоге победу одержала студия Neon. Для этого ей пришлось заплатить 17 миллионов долларов. У картины 91% положительных отзывов на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes, так что это один из самых обсуждаемых и успешных у критиков фильмов года.

Шэнкс не скрывает, что сюжет картины родился из личных переживаний, также в сценарий попало немало эпизодов, которые случились с режиссёром на самом деле. В интервью изданию The AU Review он признаётся, что со своей девушкой встречается уже 16 лет, ещё со школьных времён. Разумеется, автор не раз рефлексировал собственные отношения и переживал, что уже и не помнит себя без второй половинки. Точно такие же размышления Тима и Милли мы слышим в фильме. Герои боятся, что не могут больше жить друг без друга, но не могут уверенно сказать, что удерживает их вместе. Не исключено, что любовь давно прошла, а осталась только привычка. Или же современный человек не может принять долгие и стабильные отношения и всё время хочет чего-то большего? Могут ли быть другими отношения в паре, которая вместе уже десять лет, а то и больше? Счастье ли это? Всегда ли нужно терять часть себя, подстраиваясь под партнёра?

© Picturestart, 30WEST, Tango Entertainment, Princess Pictures 1.21

Дополнительный элемент убедительности в повествование вносит выбор актёров на главные роли. Дэйв Франко и Элисон Бри в реальной жизни состоят в браке c 2017 года. Зрители могут и не знать этого факта, но в фильме чувствуется искренность, с которой актёры подходят к материалу. Бри и Франко прекрасно понимают своих персонажей и их переживания, фактически актёры играют альтернативные версии себя.

С первых минут становится ясно, что Тим и Милли дополняют друг друга, но в то же время каждый из них далеко не всегда удовлетворен партнёром. Девушка переживает, что парень по-прежнему живёт подростковыми мечтами стать великим музыкантом. А ему давно пора принять правду, что творческая карьера не развивается, и найти стабильную работу. Тим согласился на переезд за город, но то и дело попрекает Милли. Бойфренд не водит машину, так что полностью зависит от подруги. Тим не может самостоятельно добраться до железнодорожной станции, чтобы успеть на поезд до города, где начинаются репетиции со знакомыми музыкантами. Пара крепко связана друг с другом социальными обязательствами и общепринятыми решениями.

© Picturestart, 30WEST, Tango Entertainment, Princess Pictures 1.21

Будь «Одно целое» романтическим фильмом, все подробности личной жизни пары казались бы даже милыми. Оба идут на уступки, находят компромиссы, чтобы оставаться вместе. На новом месте, в лесной глуши и вдали от привычной среды, пара и вовсе оказалась в социальном вакууме — рядом нет ни родственников, ни друзей. Милли и Тим остались совсем одни. Разве что к паре в друзья набиваются подозрительный сосед и коллега девушки Джейми (Дэймон Херриман).

Для истории о созависимых отношениях Шэнкс выбирает жанр боди-хоррора, который идеально показывает внутренние переживания и психологические травмы на примере физических трансформаций. Состоящие в паре Тим и Милли в прямом смысле сливаются телами — страшная и вызывающая дрожь метафора длительной совместной жизни.

© Picturestart, 30WEST, Tango Entertainment, Princess Pictures 1.21

В «Одном целом» хватает юмора и забавных эпизодов, которые разряжают обстановку и не дают зрителям чересчур серьёзно относиться к событиям на экране. Но всё равно самым слабым моментом фильма является последняя треть, когда авторы пытаются рационализировать необъяснимое притяжение, которое испытывают Тим и Милли. На экране появляются таинственный культ, языческие знаки и колокольчики в лесу и на домах соседей. Всё это предвестники страшных событий, но фильм смотрелся бы заметно гармоничнее, если бы авторы оставили в сюжете пробелы и не искали логические объяснения происходящему в кадре.

«Субстанция» и «Гадкая сестра» говорили о поисках недостижимой красоты и погоне за молодостью, то есть за метаниями одного человека. Дебютант из Австралии показывает, что боди-хоррор прекрасно подходит и для вдумчивого исследования проблем пар. «Субстанция» и «Гадкая сестра» в радикальной форме навязывали зрителям авторскую позицию и уверяли, что стоит любить себя таким, какой ты есть, и не пытаться мучить себя хирургическими операциями или приёмом непонятных препаратов. «Одно целое» лишено дидактики и не пытается однозначно сказать, как правильно. В отношениях может не быть никаких универсальных ответов. Важно слушать сердце и не ломать себя. Касательно чужих чувств вообще невозможно давать советы, всё слишком сложно и индивидуально. Шэнксу хватает такта оставаться нейтральным и мастерства, чтобы увлечь аудиторию непредсказуемым развитием событий. «Одно целое» местами пугает, местами смешит и уверенно развлекает.

Что покажут в кино в августе: триллер с Джудом Лоу и боевик с Лили Джеймс