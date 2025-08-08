Мэтт Смит в «Звездных войнах» и Билли Лурд в Artificial — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

Звезда «Дома Дракона» сыграет в фильме франшизы «Звёздные войны»

Знаменитый британский актёр Мэтт Смит сыграет в фильме «Звёздные войны: Звёздный истребитель» режиссёра Шона Леви. Об этом сообщило отраслевое издание The Hollywood Reporter. Звезда сериалов «Дом Дракона» и «Доктор Кто» исполнит роль злодея, имя его персонажа пока не уточняется. Главная роль в проекте досталась канадскому актёру Райану Гослингу. Также в фильме снимется британская актриса и модель Миа Гот («Нимфоманка», «Суспирия»), которая предстанет в образе антагонистки.

Подробности сюжета нового фильма пока не раскрываются. По информации отраслевого издания Deadline, действие картины будет разворачиваться спустя пять лет после событий девятой части франшизы, «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Планируется, что «Звёздные войны: Звёздный истребитель» выйдет в прокат 28 мая 2027 года.

Названо число посетителей фестиваля «Театральный бульвар» за два месяца работы

За два месяца работы фестиваля «Театральный бульвар» его посетили более 850 тысяч человек. Об этом сообщил глава столичного Департамента культуры Алексей Фурсин, чьи слова приводит официальный сайт московского правительства mos.ru. С начала июня зрители посмотрели более 900 спектаклей и постановок ведущих российских и зарубежных театральных коллективов, привёл данные Фурсин. По его словам, на сценах фестиваля выступили свыше 2 тысяч участников, в том числе более 80 известных отечественных артистов. В рамках «Театрального бульвара» прошло почти 900 мастер-классов, общий хронометраж программы фестиваля составил более 2,1 тысячи часов.

Впервые фестиваль «Театральный бульвар» был проведён в 2024 году. В этом году он стартовал 1 июня и продлится до 31 августа. Помимо российских театральных коллективов, в нём участвуют 10 зарубежных театров и цирков — из Сербии, Китая, Аргентины, Индии и других стран.

В Петербурге объявили номинантов на премию «Золотой софит»

В Северной столице объявили номинантов на высшую театральную премию Петербурга «Золотой софит» сезона 2024–2025. Об этом сообщила «Российская газета». В число спектаклей — номинантов оперного театра вошли постановки Мариинского театра «Норма» и «Аида», поставленный в «Санктъ-Петербургъ Опера» «Золотой петушок» и спектакль «Сказка о царе Салтане» театра «Зазеркалье». Среди номинированных на премию балетных постановок значатся «Преступление и наказание» (Театр балета Бориса Эйфмана), а также «Танцсцены» и «Коппелия» Мариинского театра.

В число постановок государственных драматических театров, претендующих на награду в номинации «Лучший спектакль большой формы», вошли «Обломов» Андрея Прикотенко (Александринский театр), «Калина красная» Сергея Потапова (театр-фестиваль «Балтийский дом») и две работы режиссёра Романа Габриа: выпущенный в Театре «Мастерская» «Превращение» и поставленный в Театре имени Ленсовета «Театральный роман». За звание лучшего спектакля малой формы будут состязаться «Никто не приехал» Тимура Кулова (театр «Суббота»), «Сестра печали» Анатолия Праудина («Балтийский дом») и «Случай в Виши» Артура Козина (Малый драматический театр — Театр Европы). Церемония вручения наград состоится 10 ноября на сцене Театра юных зрителей имени Брянцева.

Премия «Золотой софит» была основана в Санкт-Петербурге в 1995 году. Её лауреатами становились известные деятели театрального искусства: режиссёр Юрий Бутусов, актрисы Алиса Фрейндлих и Нина Ургант, балетмейстер Борис Эйфман и другие.

Билли Лурд сыграет в Artificial Луки Гуаданьино

Актриса Билли Лурд получила роль в новом фильме Луки Гуаданьино Artificial («Искусственный»). Об этом сообщило отраслевое издание Deadline. Коллегами Лурд по съёмочной площадке станут российский актёр Юра Борисов и голливудские звёзды Эндрю Гарфилд, Моника Барбаро и Джейсон Шварцман. Картину снимет студия Amazon MGM Studios.

Официальные подробности сюжета пока хранятся в тайне, но создатели описывают её как комедийную драму о мире искусственного интеллекта. В начале июня этого года издание The Hollywood Reporter писало, что речь в Artificial будет идти о бурном периоде в истории компании — разработчика искусственного интеллекта OpenAI в 2023 году, когда генерального директора фирмы Сэма Альтмана уволили и снова наняли в течение нескольких дней. Кого именно сыграет в новом проекте Билли Лурд, пока неизвестно.

Билли Лурд — американская актриса, дочь кинозвезды Кэрри Фишер. В числе предыдущих работ Лурд значатся сериалы «Королевы крика» и «Американская история ужасов», а также драма Джии Копполы «Шоугёрл». Также исполнительница сыграла лейтенанта Конникс в трёх частях франшизы «Звёздные войны» — «Звёздные войны: Пробуждение силы», «Звёздные войны: Последние джедаи» и «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».

Названо число посетителей «Москвариума» на ВДНХ за прошедшие 10 лет

За 10 лет с момента открытия «Москвариум» на ВДНХ посетили свыше 18 миллионов гостей. Такие данные озвучил в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин. «Москву часто называют портом пяти морей, хотя до ближайшего из них сотни километров. Именно этот парадокс вдохновил нас на создание уникального центра океанографии и морской биологии», — отметил в блоге Собянин. Он добавил, что «Москвариум» стал одним из самых популярных павильонов ВДНХ.

Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ открылся 5 августа 2015 года. Его общая площадь составляет 53 тысячи квадратных метров. Как отметил в своём блоге Собянин, общий объём воды в «Москвариуме» достигает 25 миллионов литров. В коллекцию центра входит 600 видов и 12 тысяч обитателей, в числе которых — редкие, особо охраняемые и краснокнижные животные, например акулий скат, черепаха бисса, средиземноморские морские коньки и более 10 видов акул.

Стали известны самые читаемые классики в первом полугодии 2025 года

Фёдор Достоевский, Владимир Набоков и Эрих Мария Ремарк стали самыми востребованными у читателей классиками в первой половине 2025 года. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу книжного сервиса «Литрес», предоставившего эти данные. Выводы основаны на анализе сервисом спроса на классическую литературу, то есть выручки во всех моделях монетизации, в период с 1 января по 31 июля 2025 года.

Также в число самых читаемых пользователями сервиса классических авторов вошли Лев Толстой, Александр Пушкин и Антон Чехов. В пятёрке самых популярных зарубежных литераторов значатся американская писательница, автор романа «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд, английский писатель и драматург Уильям Сомерсет Моэм, американский писатель Теодор Драйзер и колумбийский писатель Габриэль Гарсиа Маркес. В пресс-службе «Литреса» отметили, что спрос на русскую классическую литературу увеличился на 20%, в то время как зарубежная классика показала рост в 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

