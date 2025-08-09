Что посмотреть всей семьёй: 10 мультфильмов, которые понравятся взрослым и детям

Вечер перед телевизором с попкорном и газировкой может быть вполне интересным способом времяпровождения как для детей, так и для их родителей. При условии, что для просмотра выбрана правильная картина. «Рамблер» сделал обзор мультфильмов, благодаря которым можно не просто весело провести время, но и обсудить важные темы в кругу семьи.

© Studio Ghibli

Кадр из мультфильма «Мой сосед Тоторо» (1988)

«Мой сосед Тоторо»

Страна: Япония.

Год: 1988.

Мультфильм Хаяо Миядзаки о двух детях и монстре в сельской местности изначально казался прокатчикам коммерчески рискованным. Но со временем стал классикой анимации. История переносит зрителя в японскую деревню, куда переезжают сестры Сацуки и Мэй с отцом, чтобы быть ближе к матери. Мама девочек проходит лечение в больнице неподалёку от этой деревни.

В новом старом доме девочки обнаруживают забавных духов сусуватари. В окрестном лесу Мэй знакомится с лесным духом Тоторо — большим пушистым существом, напоминающим одновременно медведя, зайца и лису. Затем его встречает и Сацуки. Вскоре девочки узнают, что маму не отпустят из больницы на выходные домой. Обеспокоенная Мэй теряется, пытаясь самостоятельно дойти до матери, а Сацуки в отчаянии обращается за помощью к Тоторо.

Особую глубину мультфильму придаёт тонкая передача эмоций детей, столкнувшихся со взрослыми проблемами. Мультфильм можно назвать гимном простым, но важным ценностям: семейной близости, детской непосредственности, умению видеть волшебство в обыденном. Основной его посыл: вера и воображение помогают пережить трудные времена.

«Король Лев»

Страна: США.

Год: 1994.

Легендарный мультфильм, созданный режиссёрами Роджером Аллерсом и Робом Минкоффом, был вдохновлен шекспировским «Гамлетом», библейскими сказаниями об Иосифе и Моисее, а также диснеевским мультфильмом «Бэмби». В нем также поднимаются темы справедливости и возмездия, предательства со стороны близких, а также взросления через испытания.

Перед зрителем разворачивается судьба львенка Симбы — наследника мудрого короля Муфасы. С детства ему приходится столкнуться с жестокостью мира: коварный дядя Шрам убивает его отца, чтобы захватить власть.

Пройдя через боль утраты, предательство и годы изгнания, Симба находит силы вернуться. Ему помогают верные друзья и возлюбленная. В решающей битве за трон он не просто побеждает Шрама, но и осознает истинную суть власти — ответственность за тех, кого ты любишь.

«Король Лев» учит важным истинам: ценить семью, не бояться трудностей и всегда оставаться верным себе.

© Walt Disney Pictures

«Алёша Попович и Тугарин Змей»

Страна: Россия.

Год: 2004.

Когда вражеская орда во главе с Тугариным Змеем напала на Ростов, молодой богатырь Алёша Попович не смог защитить город от выплаты дани. Теперь ему предстоит вернуть честное имя и захваченное золото, а также изгнать врага с родной земли. В этом нелёгком пути Алёше помогают верные спутники: рассудительный дядька Тихон, отважная Любава, её мудрая бабушка и говорящий конь Юлий с неповторимым чувством юмора.

Среди главных достоинств мультфильма — удачное сочетание увлекательного сюжета с искромётным юмором. Зрителей ждут забавные ситуации и запоминающиеся персонажи, которые понравятся и детям, и взрослым. Став первым в знаменитой франшизе «Три богатыря», этот мультфильм задал высокую планку российской анимации, доказав, что истории о былинных героях могут быть одновременно патриотичными, смешными и по-настоящему увлекательными.

© Студия «Мельница»

«Вверх»

Страна: США.

Год: 2009.

Карл Фредриксен с детства грезил приключениями, но судьба распорядилась иначе. Вместо экспедиций — обычная жизнь, наполненная маленькими радостями и большой любовью к супруге Элли. Они мечтали вместе добраться до Райского водопада, но так и не осуществили задуманное. Когда Элли не стало, Карл остаётся один в доме, который стал символом их несбывшихся планов.

И тогда 78-летний старик решает совершить невероятное: привязывает к дому тысячи воздушных шаров и буквально улетает от реальности, чтобы наконец исполнить их с Элли мечту. Но на борту неожиданно обнаруживается говорливый и весёлый бойскаут Рассел.

«Вверх» — это мультфильм режиссёра Пита Доктера, который говорит со зрителем на языке эмоций. Дети смеются над проделками Рассела и других героев мультфильма. А взрослые сопереживают Карлу, столкнувшемуся с грузом несбывшихся надежд и страхом, что время упущено. История также показывает важность коммуникации между людьми разного возраста. Например, Карл и Рассел в начале мультфильма не понимают друг друга, но совместные трудности помогают им сблизиться. Но главное послание «Вверх» — о том, что мечты не имеют срока годности.

© Walt Disney Pictures

«Как приручить дракона»

Страна: США, Франция, Великобритания.

Год: 2010.

На экране оживает суровый мир викингов, где сила и отвага превыше всего. Но что делать, если ты не вписываешься в эти рамки? Иккинг, хрупкий и неуклюжий подросток, кажется совершенно бесполезным в глазах соплеменников, привыкших сражаться с драконами. Но его ум и доброта становятся ключом к разгадке, которая перевернёт жизнь всего племени.

Вместо того чтобы убить раненого дракона, Иккинг решается на невероятное: подружиться с ним. Так начинается трогательная история доверия, которая ломает стереотипы.

Мультфильм режиссёра Дина ДеБлуа захватывает не только динамичными полётами и яркими сражениями, но и глубиной эмоций. Герои здесь не картонные: их переживания настолько искренни и реалистичны, что волей-неволей будешь сопереживать. Дети и их родители задумаются об абсурдности стереотипов и необходимости в некоторых ситуациях идти против течения. В целом зрителю картина показывает, что настоящая сила в умении понимать, а не в умении разрушать.

Мультфильм имел такой успех, что превратился в анимационную франшизу. Помимо него, сняты ещё два полнометражных анимационных фильма-продолжения, а также мультсериалы, короткометражки и пр. А в этом июне состоялась премьера фэнтезийного фильма «Как приручить дракона», который является ремейком мультфильма. Главные роли в проекте Иккинга и Астрид исполнили актёры Мейсон Теймс и Нико Паркер. А Джерард Батлер сыграл персонажа Стоика Обширного.

© DreamWorks Animation

«Храбрая сердцем»

Страна: США.

Год: 2012.

С древних времён загадочные легенды окутывают живописные шотландские горы. Здесь живёт принцесса Мерида — искусная лучница, мечтающая сама определять свою судьбу. Бросив вызов древним традициям, требующим от неё раннего замужества, она невольно ставит королевство под угрозу хаоса. В поисках решения Мерида обращается к ведьме, но вместо помощи получает опасное проклятие для своей семьи. Теперь юной принцессе предстоит проявить подлинную храбрость, чтобы разрушить злые чары.

Режиссёры Марк Эндрюс и Бренда Чепмен не просто создали красивую сказку о магии, а провели глубокое исследование семейных отношений, процесса взросления и женской эмансипации. В отличие от классических диснеевских сюжетов, здесь акцент сделан не на романтической линии, а на сложных взаимоотношениях матери и дочери.

Мультфильм идеально подходит для совместного просмотра. Яркая анимация, воссоздающая красоту Шотландии, сочетается с важными темами для обсуждения: право на собственный выбор, цена ошибок и ценность семейных уз.

© Walt Disney Pictures

«Моана»

Страна: США.

Год: 2016.

Диснеевский мультфильм рассказывает о юной Моане — дочери вождя полинезийского племени, живущей на прекрасном острове. Несмотря на запреты отца, она мечтает о морских путешествиях. Её поддерживает лишь мудрая бабушка Тала, которая открывает древнюю легенду: полубог Мауи похитил сердце богини Те Фити, что привело к бедствиям на их острове. Осознав свою миссию, Моана отправляется в опасное плавание, чтобы найти Мауи и восстановить гармонию в мире.

Режиссёры Рон Клементс и Джон Маскер создали новый образ диснеевской принцессы — самостоятельной, целеустремлённой героини, которая сама вершит свою судьбу. История прекрасно подходит для семейного просмотра. Она тонко показывает сложности детско-родительских отношений. Например, отец Моаны, переживший в прошлом трагедию, чрезмерно опекает дочь, символически ограничивая её мир рифами вокруг острова.

Мультфильм также рассказывает о важном этапе взросления. Лишь обретя веру в себя, Моана смогла выйти за границы родительских запретов. Буквально — в открытый океан. Это помогло ей найти своё истинное предназначение.

В прошлом году вышло продолжение картины, а в следующем ожидается ремейк первого анимационного фильма.

© Walt Disney Pictures

«Коты Эрмитажа»

Страна: Россия.

Год: 2022.

Анимационный фильм, удостоенный премии «Золотой орёл», сочетает в себе увлекательный сюжет и просветительскую миссию. В центре внимания необычный дуэт — юный кот Винсент и его друг — мышь Морис. Спасаясь от наводнения в клавесине, они оказываются в святая святых русской культуры — Эрмитаже.

В роскошных залах музея разворачиваются настоящие страсти: элитные коты-охранники бдительно следят за порядком и защищают шедевры от мышиных набегов. Винсент мечтает обрести кошачью семью, но и отказываться от Мориса не собирается — приходится искусно прятать его. Сюжет закручивается сильнее, когда в музей привозят «Мону Лизу» Леонардо да Винчи. Картина под угрозой похищения. Молодому коту придётся проявить чудеса сообразительности и храбрости, чтобы спасти шедевр, сохранить честь Эрмитажа и завоевать сердце прекрасной кошки Клеопатры.

Мультфильм в лёгкой игровой форме знакомит зрителей с мировыми шедеврами. Помимо «Джоконды», зрители увидят полотна Тициана, Караваджо и других великих художников. Развлекательная история превращается в увлекательную экскурсию по миру искусства, прививающую детям вкус к прекрасному.

© «Наше кино»

«Поток»

Страна: Латвия, Бельгия, Франция.

Год: 2024.

Оскароносный анимационный фильм латвийского режиссёра Гинтса Зильбалодиса стал одним из самых обсуждаемых в этом году. Он рассказывает необычную историю без единого слова. Действие происходит в мире, где когда-то жили люди, но теперь от них остались лишь руины.

Главный герой — чёрный кот, мирно живущий в заброшенном доме, пока внезапный потоп не вынуждает его искать спасения. Он оказывается на парусной лодке, где уже находится капибара. По пути они подбирают других пострадавших животных: лемура, птицу-секретаря и лабрадора.

Каждый из героев обладает уникальным характером и привычками, что создаёт напряжение в их вынужденном путешествии. Им предстоит пройти через полузатопленные города и заросли, преодолевая не только внешние опасности, но и внутренние разногласия.

Картина медитативная, здесь визуальные образы заменяют диалоги. Фильм учит находить общий язык без слов, ценить простые радости и видеть красоту в хрупкости мира. Его универсальный язык эмоций делает картину идеальной для семейного просмотра. Он объединяет зрителей через вечные ценности — дружбу, надежду и взаимопомощь.

© Charades

«Тайна зубных фей»

Страна: США.

Год: 2025.

Юный фей Ван устал от строгих традиций своего замкнутого королевства и мечтает о свободе и приключениях. Его жизнь меняется, когда он знакомится с очаровательным троллем Рупи и сообразительной девушкой-гоблином Джеммой, которая увлекается наукой. Вместе эта необычная тройка отправляется в опасное, но увлекательное путешествие, чтобы объединить свои миры и дать отпор угрозе в лице злобных пауков.

Режиссёр Майкл Джонсон создал добрую и трогательную историю, в которой гармонично переплетаются магия, юмор и важные жизненные истины. Дети будут в восторге от динамичного сюжета и забавных персонажей. А взрослые оценят глубокий посыл о преодолении страхов и разрушении предрассудков.

© Rebellion Animation

