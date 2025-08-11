В Москве приступили к съёмкам приключенческой сказки «Царевна Несмеяна»

Новый блокбастер по мотивам одноимённой русской

народной сказки выйдет на экраны в 2026 году.

Кинокомпания «Наше кино» при участии Okko приступила к съемкам новой приключенческой сказки «Царевна Несмеяна». Режиссёром фильма выступил Василий Ровенский, который уже не раз работал над сказочными проектами, например, «Царевна-лягушка». В его копилке также другие яркие полнометражнные картины, среди которых мультфильм «Коты Эрмитажа» и семейная комедия «Сокровища гномов».

Авторы сценария – Эвелина Барсегян и Василий

Ровенский. Оператор-постановщик – Зикрулло Хикматов. Продюсерами стали Максим Рогальский, Василий Ровенский, Антонина Руже, а также Сергей Шишкин, Эльвира Дмитриевская, Гавриил Гордеев и Анна Вельяминова.

В главных ролях нового сказочного блокбастера зрители увидят Славу Копейкина («Дети перемен»), Анастасию Красовскую («Дайте шоу»), Рузиля Минекаева («Слово пацана. Кровь на асфальте») и Соню Петрову («Домовенок Кузя»).

В центре сюжета – прагматичный Ерёма и его младшая сестра. Накануне повышения парня по работе они случайно попадает в волшебное Тридевятое царство. Чтобы вернуться домой, Ерёме нужно рассмешить хмурую Царевну Несмеяну. Но сделать это будет не так-то просто, ведь на самом деле девушка лишь

притворяется – она мечтает о настоящей любви. Ерёма завоевывает доверие Царства и сердце Царевны, но, добившись цели, признается в обмане и возвращается в реальный мир. В награду он получает все, о чем только мечтал, но ощущает, что

потерял главное.

Тем временем Несмеяну похищает Водяной, а сказочный мир

погружается в уныние. Ерёма решает вернуться в Тридевятое царство и спасти Несмеяну, не зная, удастся ли ему снова пройти путь героя, только уже не ради награды, а ради любви.

Съёмки фильма пройдут в Москве в августе и сентябре.

