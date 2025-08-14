Пять лучших эротических сериалов

Сегодня уже никто не краснеет от слов «про это» — тема секса обсуждается открыто и с большим интересом. Именно поэтому индустрия кино охотно берет в работу эротические истории, ведь спрос высокий, бюджеты приличные, просмотры летят вверх. «‎Рамблер» сделал подборку лучших пикантных сериалов всех времен.

© Кадр из сериала "Мастера секса"

«Мастера секса» (2013–2016)

Сериал рассказывает о враче Билле Мастерсе и его ассистентке Вирджинии Джонсон, которые запускают в США пятидесятых лабораторию сексуальности. Их проект сразу упирается в скепсис коллег и давление консервативной среды, однако сексологи продолжают набирать добровольцев, проводить исследования и публиковать статьи, потому что видят реальную пользу для пар с проблемами близости.

Параллельно с тем, между ними рождаются чувства, и профессиональный союз превращается в интимную связь. При этом любая ошибка на работе бьет по дому, а любой семейный конфликт отражается на репутации лаборатории. Университет продолжает ставить им барьеры, пресса ищет сенсации, но пациенты нуждаются в помощи, и поэтому им приходится менять площадки, судиться, идти на телевидение и одновременно с тем балансировать между деятельностью и любовью.

«Двойка» (2017-2019)

© Кадр из сериала "Двойка"

Действие разворачивается в Нью Йорке 1970-х, где вокруг Таймс-сквер формируется легальная порноиндустрия и уличная экономика постепенно переезжает в павильоны, офисы и монтажные комнаты. Бармены, студентки, режиссеры и прокатчики пробуют себя в секс-роли, однако на их пути стоят мафиозные крышеватели и полицейские рейды, поэтому любой съемочный день начинается с переговоров о безопасности и деньгах.

Тем временем начали появляться кассеты. Рынок «‎домашнего видео» начинает расти, а вместе с ним появляются новые деньги и новые риски, поэтому герои вынуждены беспокоиться о безопасности. Они делят проценты и решают, кто контролирует права. Часть бизнесменов порно-индустрии открывает студии и удерживает позиции, а часть уходит из бизнеса, потому что цена входа и выхода становится слишком высокой для жизни.

Сексуальная жизнь в Средневековье и самые дикие извращения

«Скажи мне, что любишь меня» (2007)

© Кадр из сериала "Скажи мне, что любишь меня"

Три пары обращаются к семейному терапевту, потому что их сексуальная жизнь перестала их удовлетворять. Их работа строится на простых упражнениях и честных разговорах, однако срывы и обиды неизбежны, поэтому прогресс идет маленькими шагами.

В какой-то момент кабинет терапевта и дом начинают работать как одно пространство: задания переносятся в быт, партнеры учатся говорить «хочу» и «не хочу», возвращаю способность слышать друг друга. И хотя итоги у героев разные, логика одна и та же: недосказанность убивает близость, а честные и озвученные потребности и понятные правила дают шанс на стабильную близость, а несказанное снова превращает ночь в поле конфликтов.

«Секс/жизнь» (2021-2023)

© Кадр из сериала "Секс/жизнь"

Билли — мать двоих детей, замужем за богатым, неотразимом, заботливым Купером. Со стороны их жизнь выглядит идеальной, однако женщина ощущает пустоту и все чаще вспоминает отношения с бывшим любовником Брэдом. Она начинает вести личный дневник, где выписывает горячие воспоминания и секс-фантазии, связанные с ним, и эти записи постепенно занимают все больше пространства в ее повседневности.

Однажды Купер находит ее дневник. Сначала он пытается оживить брак свиданиями и постельными экспериментами, но это не помогает, и он скатывается в чувства ревности и контроля. Между супругами растет напряжение, и они обращаются к терапевту. И именно в этот момент в жизнь Билли возвращается Брэд, а с ним и старое притяжение.

«Тайный дневник девушки по вызову» (2007–2011)

© "Тайный дневник девушки по вызову"

Лондонская эскортница Белль живет двойную жизнь. Чтобы сочетать встречи с клиентами и семью, она ведет дневник и тщательно планирует неделю. Перед каждой встречей она проверяет клиентов и проговаривает с ними условия.

Параллельно с этим она пробует завести нормальные отношения, днем играя роль милой девушки для одного, а вечером превращаясь в страстную любовницу для других. При этом главная героиня пишет книгу о своих похождениях. Она понимает: если она ее опубликует, то разбогатеет. Но она слишком сильно боится риска разоблачения. Рано или поздно ей придется сделать выбор.

Ранее мы писали, почему в России прокат кино-новинок стартует только по четвергам.