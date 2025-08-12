«Герои анекдотов»: ностальгическая комедия о культовых персонажах нашего детства

В российский прокат вышла семейная фэнтези-комедия «Герои анекдотов», в которой Чапаев, Вовочка, тёща, чукча и новый русский пытаются адаптироваться к жизни в современной Москве. Автором сценария и режиссёром выступил Андрей Никифоров, снявший сериал «Свидетели» и участвовавший в постановке сериала «Букины». «Рамблер» рассказывает, какой получилась история о культовых героях старых баек.

Петя (Антон Богданов), дружелюбный и общительный парень из провинции, приехал покорять Москву. Он убеждён, что к любому человеку можно найти подход, особенно если вовремя рассказать один из старых добрых анекдотов, которые герою в детстве читал отец. Правда, вскоре выясняется, что жителям столицы не до шуток: сосед по купе советует Пете оставить хохмы при себе, а новый начальник Герман Борисович запрещает «разводить колхоз». Даже обаятельная соседка Аня (Мария Горбань), зарабатывающая гаданием на картах Таро, считает Петю наивным и недальновидным.

Пытаясь выяснить, что глупее — эзотерика или анекдоты, — герои случайно совершают магический обряд и оживляют персонажей старых баек. Мудрый Василий Иванович Чапаев (Алексей Маклаков), вредная тёща (Ольга Тумайкина), стеснительный чукча (Роман Хан), хулиган Вовочка (Дмитрий Орлов) и напористый новый русский (Фёдор Лавров) материализуются в квартире Пети, а потом разбегаются по всей Москве. Если до полуночи не вернуть их на место, старые анекдоты исчезнут навсегда.

Несмотря на то что фильм позиционируется как семейная комедия, рассчитан он всё же на взрослую аудиторию. Во-первых, большинство 20-летних ни разу в жизни не слышали анекдотов о Чапаеве и чукче, поэтому вспоминать батины шутки и сопереживать странным людям в смешных костюмах молодёжь точно не будет. Во-вторых, комедия Никифорова богата на фривольности — вряд ли анекдот про сиделку и стоялку рассчитан на младшее поколение. А в-третьих, лучшие шутки в фильме обращены к детям 1990-х, заставшим те самые ларьки-палатки и телефоны-раскладушки, по которым тоскует новый русский.

Юморят герои действительно много — в фильме использовано более 80 анекдотов или отсылок к ним. Никифоров включил в сценарий не только всем известные шутки (например, историю про боксёра, который одного бандита может уложить левой рукой, второго — правой, а третьего у него день рождения), но и редкие байки из 1990-х, которые многие зрители наверняка услышат впервые. При этом сюжет не сводится к воспроизведению анекдотов — экранизации шуток появляются только в экспозиции, они нужны для представления героев. Попав в Москву, ожившие персонажи острят самостоятельно и весьма умело. Учитывая, что Вовочке уделено всего несколько минут экранного времени, да и то не особо хулиганистых, за комедийную составляющую в фильме отвечает анекдотический квартет взрослых.

Маклаков, прославившийся ролью хитроватого и суетливого прапорщика Шматко в сериале «Солдаты», балансирует в «Героях анекдотов» на грани комедии и драмы. Легендарному комдиву неуютно в современном мире, к тому же в анекдотах у Чапаева всегда был Петька, а теперь — пустота. Увидев себя по телевизору в чёрно-белой экранизации братьев Васильевых и даже не догадываясь о собственной гибели в финале картины, Чапаев отправляется искать Петьку на косплей-фестиваль Comic Con. Там бравый комдив встречает собственных двойников, только с наклеенными усами, и затевает драку с шашкой наголо.

Тёща в исполнении Тумайкиной из сварливой пенсионерки превращается в гуру пикапа: учит столичных див пахнуть борщом вместо Chanel и покоряет сердце романтичного чукчи. «Надоело быть тёщей, хочу быть невестой!» — кричит Лариса Ивановна, поддерживая тренд на истории о популярности у противоположного пола женщин 50+. Молодой жених, которого сыграл Хан, сперва терпит расистские шутки от всех присутствующих, а в конце чудесным образом обретает своё счастье.

Лавров показывает себя в комедии лучше всех. Будучи завсегдатаем криминальных драм, актёр убедительно изображает быдловатого нового русского — лысина, малиновый пиджак и барсетка прилагаются. Куда податься талантливому предпринимателю в современной Москве? Конечно, стать бизнес-коучем. Теперь Вова Глобус («Земля круглая, всё равно встретимся») учит молодёжь выходить из зоны комфорта. Как остроумно замечает его пиар-менеджер Вовочка, Глобус может и из обычной зоны вывести, если нужно.

Как часто бывает в комедиях, самой слабой оказалась любовная линия главных героев. Между Петей и Аней нет абсолютно никакой химии, а шутки про фетиши и переодевания меркнут на фоне искромётных каламбуров анекдотического квартета. Тем не менее Богданов убедительно отыгрывает добродушного простофилю, а Горбань дарит зрителям надежду, что соседки по лестничной клетке действительно всегда выглядят как фотомодели.

С шутками и прибаутками фильм поднимает вечную тему непонимания, которое возникает из-за различий — культурных, социальных и национальных. Выручает, как всегда, чувство юмора, способное сближать самых разных людей. А если запас шуток иссяк, «Герои анекдотов» точно придут на помощь.

