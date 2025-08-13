«Гарри Поттер»: в фильмах о юном волшебнике обнаружены забавные киноляпы

В июле этого года начались съёмки сериала о Гарри Поттере, премьера которого запланирована на 2027 год. В основу легла серия романов Джоан Роулинг, а также снятые по ней фильмы, ставшие культовыми. Первый, «Гарри Поттер и Философский камень», вышел в прокат в 2001 году, а последний, «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2», — в 2011-м. Вместе все семь частей, по данным Forbs, заработали в прокате больше 7,7 миллиарда долларов, что делает франшизу одной из самых кассовых в мире. Но не обошлось в фильмах без киноляпов. Автор «Рамблера» пересмотрел несколько частей и обнаружил фрагменты с несостыковками.

© Warner Bros. Pictures

Интересные факты

Первую книгу о мальчике-волшебнике Гарри Поттере и его друзьях из школы магии Хогвартс «Гарри Поттер и Философский камень» писательница Джоан Роулинг опубликовала в 1997 году. Тираж состоял всего из 500 экземпляров, а аванс Роулинг в издательстве — чуть больше 1 тысячи долларов. Как пишет издание «Коммерсант», через год права на роман приобрело американское издательство Scholastic Press за 105 тысяч долларов. А в 2000-м Роулинг продала права на экранизацию первых четырёх частей романа студии Warner Bros. за 1,3 миллиона долларов.

В 2004 году издание Forbes USA назвало Роулинг первым писателем, ставшим долларовым миллиардером. Сегодня Forbs USA оценивает общее состояние писательницы в 1,2 миллиарда долларов. Это доход, который она получает от книг, фильмов, компьютерных игр, парков развлечений, театральных постановок, тематических аксессуаров и других проектов, в основу которых легла история Гарри Поттера. Также Роулинг выступила продюсером нового сериала «Гарри Поттер», съёмки которого начались в июне 2025 года, что принесёт ей ещё больший доход, отметили в издании.

© Jean-Marc Haedrich/Visual Press Agency/www.globallookpress.com

Джоан Роулинг

Первый фильм о мальчике-волшебнике вышел на экраны в 2001 году. По требованию Роулинг играть в нём должны были только британские актёры, пишет издание Film.ru. Авторы серии фильмов условие писательницы выполнили, но сделали исключение лишь для ирландца Ричарда Харриса, который обладал очень фактурной внешностью для исполнения роли профессора Дамблдора. На главную роль Гарри Поттера отобрали Дэниела Рэдклиффа, которому в 2001 году было 11 лет. Компанию ему составили Руперт Гринт (Рон Уизли) и Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер) — в этом составе снимали все семь частей. Франшиза принесла юным актёрам всемирную известность. Хотя после они сыграли и в нескольких других фильмах, в первую очередь публика их ассоциирует с волшебниками из Хогвартса.

По данным «Кинопоиска», в первый уик-энд проката в США «Гарри Поттер и Философский камень» заработал 90 миллионов долларов, а за весь период проката в мире — больше 1 миллиарда долларов. Последняя часть, «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2», которая вышла на экраны в 2011 году, собрала больше 1,3 миллиарда долларов. Так, общие сборы от всех семи фильмов составили около 7,7 миллиарда долларов, что делает франшизу одной из самых кассовым в мире, пишет Forbes.

Киноляпы в фильмах

«Гарри Поттер и Философский камень»

1. Гарри приходит в волшебную лавку, чтобы купить волшебную палочку. Когда продавец дает мальчику ту самую, волосы на его лице начинают развиваться, открывая лоб, на котором нет легендарного шрама в виде молнии. При смене кадра шрам появляется и продавец даже указывает на него.

© Warner Bros. Pictures

2. Первый большой ужин в Хогвартсе. После того, как на Гарри надевают Распределяющую шляпу, которая зачисляет его на факультет Гриффиндор, он садится за стол рядом с Роном, напротив Гермионы. Но когда профессор Дамблдор объявляет пир и на столе появляется еда, Гарри сидит уже рядом с Гермионой.

© Warner Bros. Pictures

3. Капитан и вратарь команды Гриффиндора по квиддичу Оливер Вуд знакомит Гарри на поле с правилами игры. За спиной мальчика зрители видят дорожку из кирпича, но когда через несколько секунд поле показывают с высоты, дорожка исчезает, виден только простирающийся на большое расстояние зеленый газон.

© Warner Bros. Pictures

«Гарри Поттер и Тайная комната»

1. Гарри и Рон прилетают в школу на летающей машине отца Рона и падают на гремучую иву. Дерево повреждает машину, в том числе ударяет по багажнику и крыше, на которых остаются внушительные вмятины. Но когда через несколько секунд, уже на земле, машина выбрасывает мальчиков и их вещи, зрители видят, что багажник и крыша практически не повреждены.

© Warner Bros. Pictures

2. Во время пира в честь начала учебного года в Хогвартсе сова Рона приносит ему письмо от родителей, на кадре хорошо видно, что оно распечатано. Но когда Рон берет его в руки, письмо снова запечатано и мальчику приходится его открывать.

© Warner Bros. Pictures

3. Матч по квиддичу. Поттер ловит снитч и падает на поле. Зрителям показывают Хагрида, Гермиону и Рона, которые сидят высоко на трибунах. Но через несколько секунд они уже рядом с Гарри. Как они так быстро переместились?

© Warner Bros. Pictures

«Гарри Поттер и Узник Азкабана»

1. Очередной урок магии. Класс выстраивается в очередь, чтобы попробовать заклинание «Ридикулус» и сразиться с Богартом, который может принимать любые формы и обличия. В этой сцене зрители видят, что позади Рона стоит Симус, а за ним Порватти. Но когда Рон заканчивает своё испытание, профессор вызывает следующего ученика и им оказывается Порватти.

© Warner Bros. Pictures

2. Гарри, Рон и Гермиона находятся в хижине Хагрида, который сообщает им о том, что комиссия приняла решение казнить Клювокрыла и отдает Рону его потерявшуюся крысу. В окно влетает камень и разбивает кувшин на три части. Но когда, чуть позже, Гарри и Гермиона возвращаются в прошлое и Гермиона кидает в окно этот камень, кувшин разбивается вдребезги. Хотя должен был тоже разбиться на три части.

© Warner Bros. Pictures

3. Гарри, Рон и Гермиона видят, как Малфой и его друзья радуются предстоящей казни Клювокрыла. Гермиона направляет волшебную палочку в горло Малфоя — девочка держит палочку в правой руке. Но когда в следующем кадре она ударяет Малфоя по лицу, тоже правой рукой, палочки в ней нет. Уже в следующем кадре мы видим, что палочка находится у Гермионы в левой руке.

© Warner Bros. Pictures

«Гарри Поттер и Кубок огня»

1. Профессор Дамблдор объявляет о турнире Трех волшебников. Когда в зал заходят девушки из Шармбатона, Симус сидит на ближней стороне стола рядом с Роном напротив Гермионы. Но чуть позже Симус сидит уже рядом с Гермионой на дальней стороне стола.

© Warner Bros. Pictures

2. Когда Рон и Гарри подглядывают за Невиллом, который танцует в своей комнате, чтобы подготовиться к Святочному балу, их волосы значительно короче, чем в следующей сцене.

© Warner Bros. Pictures

3. Когда Гарри выбирается из озера после очередного испытания в турнире Трех волшебников, к нему подбегает Гермиона и набрасывает ему на плечи полотенце, которое сняла с себя. В следующем кадре полотенце вновь на Гермионе. А в следующем — она снова накрывает им Гарри.

© Warner Bros. Pictures

«Гарри Поттер и Принц-полукровка»

1. Самое начало фильма. Камера показывает Мост Тысячелетия, на котором полно людей. Через несколько секунд мост начинает разрушаться, люди спотыкаются и падают. Но когда еще через мгновение мост падает в воду, людей на нём совсем нет. Как они так быстро смогли убежать?

© Warner Bros. Pictures

2. Одна из первых сцен фильма. Гарри и Дамблдор стоят рядом с домом, где прячется Гораций Слизнорт. Когда камера показывает их сзади, Гарри едва достаёт Дамблдору до плеча, но при смене кадра парень подрос и достаёт профессору уже до носа.

© Warner Bros. Pictures

3. Гарри заходит к Дамблдору в кабинет, где профессор показывает юноше свои последние воспоминания о Волан-де-Морте. Когда Гарри стучит в дверь, на Дамблдоре очки, но уже через секунду они исчезают.

© Warner Bros. Pictures

