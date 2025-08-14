«Фантастическая четвёрка: Первые шаги»: чем удивит новый фильм студии Marvel

В мировой прокат вышел фильм «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» режиссёра Мэтта Шекмана. Эта картина открывает новую главу в киновселенной Marvel. Главные роли исполнили Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн и Эбон Мосс-Бакрак. Автор «Рамблера» рассказывает, чем впечатляет фильм и как создатели возродили интерес к супергеройской семейке.

© Marvel

Действие фильма разворачивается на альтернативной Земле-828, которая сочетает в себе визуальную эстетику Америки 1960-х и технологии далёкого будущего. Жители ретрофутуристического мира спят спокойно, ведь их охраняет знаменитая Фантастическая четвёрка: Мистер Фантастик (Педро Паскаль), его жена Женщина-невидимка (Ванесса Кирби), её брат Человек-факел (Джозеф Куинн) и их друг Существо (Эбон Мосс-Бакрак). В волшебной семье ожидается пополнение, у Мистера Фантастика и Женщины-невидимки вот-вот родится первенец, и вся планета готовится к встрече супергеройского малыша. Радость длится недолго: неожиданно в центре Нью-Йорка появляется загадочная серебристая женщина (Джулия Гарнер) и сообщает землянам, что космическое чудище Галактус (Ральф Айнесон) скоро поглотит их планету.

Перед создателями стояла непростая задача: влюбить зрителей в уже знакомых героев и предложить новый взгляд на первую семью Marvel. По иронии судьбы решением проблемы стало возвращение к истокам. В отличие от спорной дилогии постановщика Тима Стори и провального перезапуска режиссёра Джоша Транка, эстетика новой экранизации отсылает к 1960-м, где происходит действие оригинального комикса.

© Marvel

Авторы сделали упор на визуальную составляющую и в результате создали идеальный ретрофутуристический мир, продуманный до малейших деталей. Художник-постановщик Каср Фарахани в интервью изданию Variety рассказал, что источником вдохновения для неё стали футуристические проекты архитекторов Ээро Сааринена и Оскара Нимейера, а также культовый фильм Стэнли Кубрика «2001: Космическая одиссея». Интерьеры пентхауса, в котором живёт чудо-семейка, действительно впечатляют. Например, дизайн трёхцветной лаборатории Рида со сводчатым потолком и уютную красную кухню Фарахани подсмотрел в каталогах Всемирной выставки 1964 года. Художникам удалось превратить штаб-квартиру в здании Бакстера в настоящее семейное гнёздышко, где можно не только строить планы по спасению мира, но и каждый вечер собираться за одним столом. Благо крепыш Бен отлично готовит.

Главное отличие Фантастической четвёрки от других супергеройских команд, объединяющихся в силу разных обстоятельств: они изначально задумывались как семья. Отдавая дань уважения оригинальному комиксу, в котором споры из-за грязной посуды были так же важны, как борьба со злом, Шекман делает акцент на взаимоотношениях персонажей. Может показаться странным, что женщина на позднем сроке беременности решает присоединиться к опасной космической миссии, а в финале четвёрка оставляет бесценное дитя под присмотром робота. Но эти абсурдные ситуации лишь подчёркивают главную идею «Фантастической четвёрки»: семья непобедима, только когда она едина. Что и говорить, трое супергероев даже детское кресло в машине не могут закрепить, не объединив усилия.

© Marvel

Мужские персонажи дают слабину не только в комичных ситуациях, они в целом блекнут на фоне героинь Кирби и Гарнер. Всеобщий любимец Паскаль, изображая напуганного отца, всё время хмурит брови и ждёт указаний от строгой жены. Ловелас Джонни в исполнении восходящей звезды Куинна не может нормально выстрелить по симпатичной девушке, даже если она посланница вселенского зла. Угрюмый Бен в озвучке Мосса-Бакрака слоняется по еврейскому кварталу в поисках личного счастья и веселит местных ребятишек, поднимая в воздух автомобили.

Пока эти трое разбираются со своими тараканами, женские персонажи вдвоём двигают сюжет вперёд. Героиня Кирби — женщина-оркестр, способная чудо-ребёнка в космосе родить, всех землян под общим флагом объединить и собой ради спасения мира пожертвовать. Серебряный Сёрфер в исполнении Гарнер тоже проявляет чудеса храбрости и стойкости, но одному из самых сложных персонажей вселенной Marvel точно не хватает экранного времени.

Фильм Шекмана трудно назвать зрелищным по супергеройским меркам. Пара экшен-сцен, хоть и сняты на совесть, заметно проигрывают уютным зарисовкам мирной жизни волшебной семейки, которые будто сошли со страниц комикса 1961 года. В тщательно продуманном геометрическом мире возникают сложности с компьютерной графикой — в большинстве сцен она выглядит инородно. Прогулка главного злодея Галактуса среди нью-йоркских небоскрёбов вызывает ассоциации с Годзиллой и Зефирным Человечком, а потому уместна в ретростилистике. Зато CGI-младенец выглядит нелепо и неуместно.

© Marvel

Новая «Фантастическая четвёрка» — признание в любви легендарному комиксу Стэна Ли и Джека Кирби, появившемуся на пике «космической гонки» и определившему путь развития жанра на десятилетия вперёд. Авторы бросили все силы на воссоздание эпохи и уделили особое внимание отношениям главных героев, отодвинув супергеройские сражения на второй план. Сегодня трудно предсказать, станет ли ретроэстетика новым словом в развитии супергероики, но первый шаг студия Marvel уже сделала.

