Триллеры о маньяках и книжная ярмарка: куда пойти 16–17 августа в Москве

Комедия с Константином Крюковым, фотовыставка «Самая красивая страна», бесплатный кинопоказ в рамках фестиваля «Театральный бульвар» и «День Индии» в Южном ландшафтном парке. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

© Brain Academy

Что посмотреть

Комедия «Укради мою мечту» с Константином Крюковым

В прокат выходит комедия «Укради мою мечту» с Константином Крюковым, Софией Каштановой и Виктором Прусиковым. Главная героиня Полина привыкла относиться ко всему с позиции здорового скептицизма. Она уверена, что магия и мистика — выдумки, которым нельзя верить. Когда друзья решают удивить её визитом к экстрасенсу, она воспринимает это как возможность разоблачить очередного шарлатана.

Но после этого посещения карьера Полины рушится, а её личные отношения трещат по швам. Девушка осознаёт, что именно её собственное неверие стало причиной всех бед. Теперь героине предстоит вернуть себе прежнюю жизнь. Режиссёром картины стал Айк Кбеян, известный по комедии «7 дней, 7 ночей».

Посмотреть расписание сеансов в кинотеатрах и приобрести билеты можно по ссылке.

Трукрайм-уик-энд в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм»

© Warner Bros. Film Productions Germany

Кадр из фильма «Золотая перчатка» (2019)

16 и 17 августа в киноцентре «Синема Парк Мосфильм» состоится трукрайм-уик-энд, в программу которого войдут триллеры о маньяках, расследованиях и загадочных преступлениях. Киносеансы будут сопровождаться лекциями и обсуждениями.

16 августа состоится показ картины Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин», которая считается образцом советского криминального кино. Обсуждать картину со зрителями будет киновед Вячеслав Шмыров.

17 августа покажут триллер Фатиха Акина «Золотая перчатка» о серийном убийце Фрице Хонце, действовавшем в Германии 1970-х годов. Сеанс будет сопровождаться лекцией судмедэксперта, автора книг «Вскрытие покажет» и «Доказательства по телу» Алексея Решетуна. Также в этот день будут демонстрировать картину Микаэля Хофстрёма «Идеальный пациент» о судебном расследовании дела Томаса Квирка, которого называют первым серийным убийцей Швеции. В качестве эксперта перед зрителями выступит криминалист, кандидат юридических наук Евгения Крюкова.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Фильм «Гори, гори, моя звезда» на фестивале «Театральный бульвар»

© Мосфильм

17 августа в «Зелёном дворике» около театра «Современник» в рамках фестиваля «Театральный бульвар» состоится показ фильма «Гори, гори, моя звезда» режиссёра Александра Митты. Действие трагикомедии происходит во время Гражданской войны в России. Главный герой, режиссёр-самоучка Искремас, одержим театральным искусством и пытается поставить спектакль о Жанне д’Арк в провинциальном городе, который переходит то под власть белогвардейцев, то в руки красных.

Показ приурочен к празднованию юбилея народного артиста СССР Олега Табакова. В «Гори, гори, моя звезда» актёр сыграл главную роль.

Начало показа в 21:15. Вход свободный.

Фотовыставка-фестиваль «Самая красивая страна» в Новой Третьяковке

В Новой Третьяковке проходит мультимедийная фотовыставка-фестиваль «Самая красивая страна». На ней представлены 144 лучшие фотографии, сделанные за 10 лет существования одноимённого конкурса, который устраивает Русское географическое общество. На снимках запечатлены пейзажи, редкие животные, природные достопримечательности и памятники архитектуры России.

В рамках выставки посетители могут посмотреть 14 VR-фильмов о природных красотах России, например «Течёт река Волга», «Тува» и «Россия — виртуальное путешествие». В 11:00 и 16:00 проводятся кинопоказы документального фильма режиссёров Алексея Никулина и Вадима Витовцева «Алсиб. Хроники воздушной трассы» о воздушной трассе «Аляска — Сибирь», по которой в годы Второй мировой войны советские лётчики перегоняли американские самолёты для отправки на фронт.

Также в программу входят концерты, лекции и литературные чтения. 16 августа солист Национального академического оркестра народных инструментов России Алексей Вродливец даст сольный концерт на балалайке, а 17 августа актёр МХАТа имени Горького Георгий Морозенко прочтёт «Записки юного врача» Михаила Булгакова.

Выставка продлится до 5 октября 2025 года.

Гала-шоу победителей фестиваля «Идол-2025» в Большом Московском цирке

16 и 17 августа в Большом Московском цирке пройдёт гала-шоу победителей фестиваля циркового искусства «Идол-2025». На сцену выйдут артисты со всего мира, которые продемонстрируют свои таланты и мастерство. Зрителей ждут акробатические номера, жонглирование, клоунада и многое другое. 16 августа шоу проводится в 13:00 и 17:00, 17 августа показ пройдет в 13:00.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Что послушать

Фестиваль «Вельвет Фест» в саду «Эрмитаж»

© Соцсети Velvet Music

16 и 17 августа в саду «Эрмитаж» состоится фестиваль «Вельвет Фест», который объединит артистов независимого продюсерского центра Velvet Music. В первый день на сцене выступят певицы Мари Краймбрери, Наталья Подольская и Daasha (Дарья Щербакова), певец Владимир Пресняков и группа «Винтаж». Специальным гостем станет Дима Билан, а вести шоу будут рэпер и блогер Дава (Давид Манукян) и блогер Милана Хаметова.

Во второй день гостей фестиваля ждут выступления певицы Жени Любич, групп «Братья Грим» и «Комната культуры», киноартиста и певца Гоши Куценко, а завершит «Вельвет Фест» большое шоу группы Uma2rman, с которой началась история Velvet Music.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Концерт группы «Три дня дождя» на Дизайн заводе

17 августа на Дизайн заводе в рамках городского фестиваля Summer Sound х билайн выступит группа «Три дня дождя». Команда, исполняющая альтернативный рок, была основана в Тыве в 2019 году. Популярность «Три дня дождя» принёс трек «Не киряй», записанный вместе с Серафимом Сидориным (Мукка) в начале 2020 года. За свою карьеру группа выпустила пять студийных альбомов, исполняла совместные композиции с певицами Тосей Чайкиной и polnalyubvi (Марина Демещенко), а в 2024 году одержала победу в номинации «Лучшая группа» и номинировалась в категориях «Прорыв года» и «Лучший альбом» на премии МУЗ-ТВ.

Последний на данный момент студийный лонгплей команды «Висхолдинг» вышел в апреле этого года, а месяц назад «Три дня дождя» выпустили трек «Письмо», ставший трибьютом рэперу Децлу.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Где погулять

Книжная ярмарка на «Хлебозаводе № 9»

© hlebozavod9.ru

16 и 17 августа на территории «Хлебозавода № 9» пройдёт книжная ярмарка издательства МИФ. На ней будет представлено около 12 тысяч книг: популярные бестселлеры, летние новинки и редкие издания, а также разнообразные комиксы и детская развивающая литература.

В программе запланированы лекции и паблик-токи. Например, 16 августа в 15:00 создательница просветительского проекта о петербургских кладбищах Whatiscemetery Маргарита Николаева прочтёт лекцию «Разрушители мифов и кладбищенских легенд».

17 августа в 14:00 основательница и генеральный директор школы развития коммуникативных навыков Soft Skills Lab Александра Клименко расскажет о том, как сделать конфликты эффективными, защищать интересы и управлять сложной коммуникацией.

Вход на ярмарку свободный.

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» на ВДНХ

14 августа на ВДНХ стартует гастрофестиваль «Вкусы России», который продлится до 24 августа. Посетители смогут приобрести деликатесы из разных уголков страны на ярмарке региональных брендов, попробовать блюда народов России в ресторанном дворике, посмотреть выступления музыкальных коллективов и ансамблей и принять участие в мастер-классах.

Например, 16 августа за развлекательную программу будут отвечать заслуженная артистка Воронежской области Ольга Чиркова и ансамбль «Отрада», народный ансамбль «Лесная сказка» (Ленинградская область) и музыкальный проект Deepfolk, исполняющий фолк с элементами электроники. Также посетителей ждёт мастер-класс от фуд-блогеров: посетителей научат готовить блюда с мурманским крабом.

17 августа на фестивале выступят Народный вокальный ансамбль «Кубняночка» (Чувашская Республика), Государственный ансамбль песни и танца «Агидель» (Республика Татарстан) и группа AdrenalinHouse. Также гости смогут посмотреть кулинарное шоу «Битва на кухне», основным ингредиентом которого станет оленина.

Вход на фестиваль свободный.

«День Индии» в Южном ландшафтном парке

© Соцсети фестиваля «День Индии»

14 августа в Южном ландшафтном парке развлекательного комплекса «Остров мечты» стартует фестиваль «День Индии», который продлится до 17 августа. Территория парка будет поделена на несколько зон, где гости смогут заняться йогой и медитацией, попробовать индийские национальные блюда, получить консультации астрологов, послушать лекции и посмотреть кино. Также в программе заявлены выступления музыкальных коллективов: например, в оба выходных дня посетители смогут послушать группы Mystic India Band и Jiv Jango.

Вход на фестиваль бесплатный.

При участии Виктории Белаловой

