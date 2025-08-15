«Геля»: разбираем криминальную комедию о дальнобойщике, который украл автомобиль

С 21 августа в прокат выходит новый фильм режиссёра Стаса Иванова «Геля». Главные роли в картине о неудачном угоне «Гелендвагена» сыграли Илья Малаков («Легенда о Коловрате») и Антон Васильев («Хрустальный»). «Рамблер» рассказывает, какой получилась третья полнометражная картина автора сериалов «ЮЗЗЗ» и «Высокий сезон».

© All Media, 74 Film Studio, START Studio, Рен-ТВ

В центре сюжета — дальнобойщик Саня (Илья Малаков), который также зарабатывает на жизнь угоном автомобилей. Герой российского кино, который традиционно попадает в неприятности — то ли по простоте душевной, то ли ввиду жизненных обстоятельств. У Сани и его жены Ани (Дарья Мельникова) вот-вот родится третий ребёнок, а его тёща не упускает возможности уколоть зятя из-за низкого заработка.

Неожиданный заказ на угон «Гелендвагена» Саня считает спасением. Благодаря ему можно заработать денег и закрыть ипотеку. А ещё подняться в глазах тёщи и получить статус достойного спутника для её дочери. Но в лучших традициях криминальных комедий угон розового «Гелендвагена», который Саня ласково называет Гелей, идёт не по плану.

За автомобилем ведут наблюдение силовики под контролем капитана полиции Орехова (Антон Васильев). Полицейский арестовывает дальнобойщика, и теперь им предстоит вместе добраться из Санкт-Петербурга до Выборга, чтобы поймать таинственного заказчика. Их путешествие превращается в захватывающий круговорот событий из перестрелок, погонь, а также неожиданных знакомств с фактурными представителями криминального мира.

© All Media, 74 Film Studio, START Studio, Рен-ТВ

Главное достоинство «Гели» — химия актёрского дуэта. Двое мужчин средних лет выглядят как напарники-неудачники из американских фильмов (в духе «Час пик» или «Шанхайских рыцарей»). Оба, как ни странно, оказываются заложниками возложенных на них обязательств. Саня и Орехов должны найти общий язык и научиться сотрудничать — как минимум чтобы выжить и не отправиться на тот свет.

Сюжетно «Геля» напоминает одновременно криминальные боевики американского режиссёра и сценариста Стивена Крэйга Залера «Закатать в асфальт» и советские трагикомедии постановщиков Георгия Данелии «Афоня» и Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Малаков — своего рода Юрий Деточкин, адаптированный под современные реалии и условия. Его Саня — свой человек, простодушный, наивный рубаха-парень, который ко всем обращается с добрыми намерениями.

Иванов опирается на надёжный фундамент. В «Геле» он миксует народную комедию и социальную драму. Вероятно, в этом заключается национальная киноспецифика — добро обязательно восторжествует, а злодеи получат по заслугам. Это одновременно плюс и минус картины: как бы ни кривлялись многочисленные антагонисты, зритель понимает, что в финале все получат по заслугам.

Если сравнивать «Гелю» с предыдущими работами Стаса Иванова, то наиболее очевидны переклички с криминальной драмой «ЮЗЗЗ». Взять хотя бы ту же атмосферу криминала в провинции, которая населена удивительно колоритными персонажами. Правда, если в ростовском сериале Иванов безжалостно препарировал социальную действительность, в новой картине он скорее заигрывает с жанровыми клише из тех же «Жмурок» и «Бригады». Появляется в «Геле» и звезда «ЮЗЗЗа» Антон Кузнецов — в образе харизматичного антагониста, который обещает «всё порешать».

© All Media, 74 Film Studio, START Studio, Рен-ТВ

Есть параллели и со вторым полным метром Стаса «Один день». В двух картинах в центре событий мужчина средних лет, который переживает кризис и пытается что-то в жизни изменить. Только если герой Антона Васильева в «Одним днём» искал утраченную любовь и смысл существования, Саня из «Гели» решает проблемы более прагматично — посредством криминальной авантюры, ведомый надеждой на лёгкие деньги. Зрители могут проследить эволюцию героя Иванова: от рефлексирующего интеллигента к человеку действия, пусть и не всегда обдуманного.

Технически кино на достойном уровне. Монтаж выдерживает высокий темп повествования, не позволяя зрителю заскучать или отвлечься. Удался образ и самого Гели — розово-перламутрового монстра, который становится символом недостижимых мечтаний о лучшей жизни. Не хватает «Геле» сюжетной изобретательности и глобальной интриги: повороты в сюжете часто предсказуемы, а комедийные эпизоды не всегда оправдывают ожидания. Создаётся ощущение, что режиссёр больше полагался на харизму актёров, нежели на драматургическую стройность.

В контексте современного российского кинематографа новый фильм Стаса Иванова выглядит честной попыткой создать развлекательное кино с человеческим лицом, раскрыть формулу коммерческого блокбастера, который будет не стыдно и на фестивале показать. Режиссёр не пытается поучать зрителя или демонстрировать интеллектуальное превосходство. Зрителю просто рассказывают увлекательную историю, стараясь сделать её насыщенной событиями и эмоционально достоверной. В этом есть своя ценность, особенно на фоне многочисленных поделок, в которых коммерческие амбиции топчут остатки авторской индивидуальности.

Что посмотреть всей семьёй: 10 мультфильмов, которые понравятся взрослым и детям