Что смотреть в августе: пять новых фильмов, которые понравятся взрослым и детям

Последний месяц лета радует новинками проката, среди которых — добрые и воодушевляющие фильмы, идеальные для семейного просмотра. «Рамблер» рассказывает о самых интересных премьерах, которые понравятся взрослым и детям.

Девка-баба: Кукла-чародейка

В центре фантастической семейной комедии — 12-летняя неуверенная в себе Таня (Таисья Калинина). Во время летних каникул девочка знакомится с загадочной соседкой по дачному участку Евой (Светлана Иванова). Женщина приглашает Таню на мастер-класс по изготовлению славянских кукол-мотанок — рукодельных игрушек, призванных защищать человека от сглаза и злых духов. Как только девочка создаёт собственную мотанку, в её жизни начинают происходить странные и пугающие события.

Постановщица Аглая Набатникова увлеклась славянскими практиками в 2012 году, когда её муж и сценарист фильма «Девки-бабы» Андрей Рубанов работал над фильмом «Викинг». По словам режиссёра, дома у неё хранится несколько сундуков с рукодельными мотанками, но для фильма сделали новые куклы. Во время съёмок эпизодов с колдовством вуду на площадке происходили по-настоящему мистические события: люди падали в обморок, у некоторых шла кровь из носа. К счастью, к практике мотания славянских кукол это не относится: создание мотанок больше напоминает арт-терапию.

В кинотеатрах с 7 августа.

Иван Семёнов. Первый поцелуй

Когда-то Иван Семёнов (Роман Погорелов) был душой компании и заядлым хулиганом, но влюблённость перевернула мир подростка с ног на голову. Ради первой красавицы класса Танечки (Софья Грузенко) парень решил стать идеальным: забросил друзей, забыл о приколах и с головой ушёл в учёбу. В результате звезда школы превратился в зануду, а бывшие друзья, как и Танечка, нашли нового лидера — харизматичного юношу, который увлекается снежным каякингом, — спорт, связанный со спуском по снежным склонам на каяках — Олега (Леон Кемстач).

© Проспект Мира, Gala Production

Заключительная часть трилогии, основанной на книге детского писателя Льва Давыдычева «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника». Знакомые герои выросли, теперь их волнуют недетские проблемы — отношения, самореализация и популярность. Кульминацией семейной комедии станут спортивные соревнования по снежному каякингу, ради которых звезде сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Кемстачу пришлось в сжатые сроки освоить экстремальный вид спорта.

В кинотеатрах с 7 августа.

Дети-шпионы

Дана, Вита и Миша — одарённые подростки из семьи спецагентов. После того как мама ребят пропала, они остались на попечении вечно занятого отца (Дмитрий Нагиев) и прогрессивной бабушки (Людмила Артемьева). Чтобы стать настоящими шпионами и отыскать маму, подростки создают собственное агентство «ДаМиНик» и оказываются втянуты в опасную спецоперацию по спасению принца из соседнего королевства.

© ПЦ Ивана Архипова «Инферно»; Марс Медиа Энтертейнмент

Роль агента «Ноль-Ноль-Голос» была написана специально для Нагиева, известного ведущего музыкального шоу «Голос. Дети». Контраст между брутальной внешностью актёра и детской непосредственностью его маленьких коллег часто становится поводом для шуток, ведь Нагиев — завсегдатай семейных комедий. Съёмки «Детей-шпионов» проходили в Сочи и его окрестностях, поэтому зрителей ждёт красочный фильм с летним настроением.

В кинотеатрах с 21 августа.

Ритмы мечты

Юная Варя (Алиса Меняйкина) с детства влюблена в танцы и готова на всё, чтобы принять участие в самом масштабном соревновании страны. Но у девочки есть тайна: она совсем ничего не слышит. Глухота не мешает Варе чувствовать музыку, но способна вызвать предубеждение в глазах окружающих, поэтому маленькая танцовщица никому не раскрывает свой секрет. Объединившись с популярным блогером и танцором Ником (Матвей Кулагин), Варя начинает подготовку к соревнованию. Постепенно между ребятами возникает дружба, а затем и любовь.

© MenyaiKING

Постановщица фильма Ирина Боровская с 17 лет увлекается пантомимой и даже основала собственный театр. Во время подготовки к съёмкам она черпала вдохновение в кино — пересмотрела около 40 фильмов о танцах. Одной из самых сложных сцен стал музыкальный эпизод, снятый одним кадром, во время которого менялись костюмы, реквизит и освещение.

В кинотеатрах с 21 августа.

Тимур и его команда

Действие фильма разворачивается в Белгородской области в наши дни. По сюжету 17-летняя школьница Женя (Влада Майвл) приезжает из Санкт-Петербурга в прифронтовую зону СВО, чтобы увидеться со старшим братом-танкистом (Никита Кологривый) и передать ему медаль прадеда, которая приносит удачу. Там девушка знакомится с командой подростков-волонтёров, возглавляемых неформальным лидером с позывным «Тимур» (Алексей Онежен). Эта встреча заставляет Женю по-новому взглянуть на жизнь.

© Кинобаза

Премьера фильма состоится в 85-ю годовщину публикации одноимённой повести Аркадия Гайдара — 27 августа 2025 года. Большую часть картины отсняли в Рязанской области, съёмки некоторых сцен проходили в Сочи и на «Алых парусах» в Санкт-Петербурге. Приключенческий фильм подходит для просмотра всей семьёй: юные зрители смогут сопереживать отважным героям-подросткам, а старшему поколению интересно будет увидеть современную интерпретацию советской классики.

В кинотеатрах с 27 августа.

