Анджелина Джоли в роли шпионки и «Эмми» для Бейонсе — хорошие новости недели

© IMAGO/Lionel Guericolas/MPP/Star/www.globallookpress.com

Анджелина Джоли на Каннском кинофестивале, 16 мая 2025 года

Анджелина Джоли сыграет в новом фильме режиссёра «Мистер и миссис Смит»

Голливудская актриса Анджелина Джоли сыграет в новом шпионском триллере режиссёра Дага Лаймана, с которым она ранее работала над фильмом «Мистер и миссис Смит». Об этом сообщило отраслевое издание The Hollywood Reporter. Проект будет называться The Initiative («Инициатива»), его разрабатывает студия Universal Pictures. Как отмечает издание, Джоли достанется роль шпионки по имени Брайт, которая «работает не по правилам». К её команде присоединяется молодой агент Чарли. Вскоре он оказывается в непонятной для него ситуации: то ли наставница пытается устранить его, то ли готова сделать всё возможное для защиты свободного мира.

Написанием сценария картины займётся создатель боевика «Три икса: Мировое господство» Ф. Скотт Фрейзер. Планируется, что съёмки стартуют в первом квартале 2026 года.

Шпионский блокбастер Лаймана «Мистер и миссис Смит» вышел в 2005 году. Джоли сыграла в нём главную женскую роль наёмницы Джейн Смит, которая обнаруживает, что её муж тоже наёмник и работает на конкурирующее агентство. Фильм стал кассовым хитом: по данным BoxOfficeMojo, при бюджете 110 миллионов долларов он заработал в мировом прокате 487 миллионов долларов. На съёмках этой картины актриса познакомилась со своим будущим мужем Брэдом Питтом, игравшим главную мужскую роль. В 2016 году пара распалась.

Бейонсе получила первую «Эмми» в своей карьере

Американская певица Бейонсе получила специальную премию «Эмми» — Creative Arts Emmy Awards. Об этом сообщается на официальном сайте Американской телевизионной академии, которая вручает награду. Исполнительница была отмечена призом в категории «Выдающиеся костюмы для эстрадных, научно-популярных или реалити-шоу» за вклад в работу над дизайном костюмов для её выступления Beyonce Bowl в перерыве матча Национальной футбольной лиги (NFL) в 2024 году. Это первая премия «Эмми» за почти тридцатилетнюю карьеру артистки, отметило издание The New York Times.

Creative Arts Emmy Awards вручается в узкоспециализированных номинациях за лучшие работы в области производства новых медиапрограмм и моушен-дизайна, анимации и дизайна костюмов. Церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе 6 и 7 сентября 2025 года за неделю до вручения премий «Эмми» в основных номинациях.

© Соцсети Бейонсе

Тейлор Свифт объявила название и дату выхода нового альбома

Новый студийный альбом американской певицы Тейлор Свифт The Life of a Showgirl выйдет 3 октября 2025 года. Об этом сообщила сама исполнительница в выпуске подкаста New Heights, который ведут её партнёр Трэвис Келси и его брат Джейсон. Новый лонгплей будет включать в себя 12 треков. Финальная заглавная песня написана при участии певицы Сабрины Карпентер, поделилась Свифт. Это будет 12-й студийный альбом исполнительницы.

35-летняя Тейлор Свифт входит в число самых востребованных музыкантов мира. Певица 14 раз становилась лауреатом премии «Грэмми», включая четыре награды в номинации «Альбом года» — наивысшее достижение среди музыкантов. По данным отраслевого издания Pollstar, освещающего гастрольную деятельность музыкантов, последнее на данный момент мировое турне исполнительницы Eras стало самым кассовым туром всех времён. Его выручка составила более 2 миллиардов долларов.

© Соцсети Тейлор Свифт

Стала известна программа фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

В программу фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» войдут 18 фильмов и сериалов. Об этом сообщается на официальном сайте смотра. В числе проектов значатся комедии, драмы, детективы, анимация, фантастика и инклюзивная драма.

В конкурсной программе сериалов заявлены такие проекты, как «Встать на ноги», «Искусство падения» и «Полураспад» онлайн-кинотеатра Okko, второй сезон «Кибердеревни» от «Кинопоиска», третий сезон «Вампиров средней полосы» стримингового сервиса Start, «Жар» и «Интересное положение» платформы «Иви» и другие. Проект «Кинопоиска» «Кибеслав» будет показан вне конкурса.

В конкурсную программу полнометражного кино вошли фильмы «Будь моим парнем» Сергея Наумова (Kion), «Семьянин» Дмитрия Власкина (Start) и «Лысый нянь» Алисы Шитиковой («Иви»). Откроет фестиваль документальная картина «Брат навсегда» Анны и Григория Сельяновых, которую покажут вне конкурса.

Заявленные в конкурсе проекты соревнуются в шести номинациях — «Лучший фильм», «Самый ожидаемый сериал», «Герой Нового сезона», «Героиня Нового сезона», «Открытие Нового сезона» и «Лучший трейлер сезона».

Фестиваль «Новый сезон» — совместный проект крупнейших российских производителей оригинального контента: онлайн-кинотеатров Okko, «Кинопоиск», Kion, Wink, Premier, Start и «Иви». Платформы представляют на нём свои главные премьеры грядущего сезона. Впервые фестиваль проводился в 2022 году. В этот раз он пройдёт с 15 по 20 сентября на курорте «Роза Хутор» в Сочи.

© newseasonfest.ru

В московском метро появился тематический поезд памяти Олега Табакова

По Сокольнической линии столичного метрополитена начал курсировать тематический поезд, посвящённый творчеству актёра Олега Табакова. Об этом сообщил официальный портал московского правительства mos.ru. Запуск приурочен к 90-летию со дня рождения артиста, пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводит mos.ru. 17 августа Олег Табаков отметил бы юбилей. «В вагонах пассажиры смогут поближе познакомиться с творчеством великого артиста, узнать о его культовых работах и увидеть мультипликационных персонажей, знакомых каждому с детства», — рассказал Максим Ликсутов.

Каждый вагон оформлен в своей тематике: «Фильмы», «Мультфильмы», «Табаков и Матроскин», «Новое Простоквашино» и «Аудиосказки». Для оформления было использовано более 100 редких архивных снимков актёра в образах его героев из кино, мультфильмов и спектаклей. Пассажиры смогут узнать истории создания самых известных театральных постановок и фильмов с участием артиста и интересные факты о разных этапах его творчества. Поезд будет курсировать до конца 2026 года.

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Владимир Машков, Юлиана Слащева и Максим Ликсутов во время церемонии запуска тематического поезда метро, посвященного памяти Олега Табакова

Объявлена программа кинофестиваля «Короче»

Организаторы фестиваля короткометражных и дебютных фильмов «Короче» объявили программу мероприятий. Об этом сообщается на официальном сайте смотра. В конкурсе полнометражного дебютного кино заявлено семь картин. Среди них — «Ганди молчал по субботам» Юрия Зайцева, «Взрослый сын» Ивана Шкундова и «Мальчик-птица» Савелия Осадчего. В секции короткометражного кино за приз будут состязаться 29 фильмов, в том числе режиссёрские проекты актёров Глеба Пускепалиса и Егора Корешкова.

В специальную конкурсную программу «Короче. Звёзды» попали 19 короткометражек. Это режиссёрские работы актёров Евгения Цыганова и Светланы Степанковской и фильмы с участием знаменитых артистов, например Виктории Исаковой, Юлии Снигирь, Данила Стеклова и Юлии Пересильд. Специальным событием фестиваля станет показ режиссёрского дебюта продюсера Сергея Члиянца «Ветер».

Кинофестиваль «Короче» проводится в Калининграде с 2013 года. Ежегодно заявки на участие в смотре присылают более 2 тысяч авторов из разных регионов России и других стран, отмечается на официальном сайте мероприятия. В этом году фестиваль пройдёт с 19 по 24 августа.

© Страница фестиваля «Короче» в VK

